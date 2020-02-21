«Леванте» — «Реал». Прогноз: Зидан побережёт лидеров перед Лигой чемпионов и «класико»

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Леванте» примет «Реал» 22 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Леванте» — «Реал Мадрид»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Леванте» — «Реал Мадрид» 22 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00.

Анализ и прогноз матча «Леванте» — «Реал Мадрид» (22.02.2020)

«Реал» неделю назад прервал замечательную серию из пяти побед в чемпионате Испании, не сумев одолеть на своём поле «Сельту» (2:2). Отчасти гостям, конечно, повезло: фаворит создал больше моментов, но пропустил в концовке. Однако тут нужно помнить, что у судьи имелись основания удалить в середине второго тайма Гарета Бэйла за грубый подкат в центре поля.

В общем, потерю очков мадридцы вполне заслужили. «Барселона» наконец-то дождалась ошибки соперника, подтянувшись в турнирной таблице. На данный момент подопечные Зинедина Зидана опережают сине-гранатовых всего на одно очко, а ведь «класико» состоится уже в следующем туре. Все остальные безнадёжно отстали и в борьбу за титул уже не вмешаются.

Расписание в ближайшее время у Рамоса с партнёрами крайне плотное и неприятное, проходных противников не ожидается. 22 февраля выезд в Валенсию, 26 числа — первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», 1 марта — «класико» с «Барселоной», а ещё неделю спустя — визит в гости к «Бетису».

При этом допускать осечку в игре с «Леванте» крайне не рекомендуется, ведь подходить к «класико» лидером чемпионата Испании гораздо приятнее. И всё же не держать в голове два важнейших поединка практически невозможно, так что гранду практически наверняка придётся нелегко.

«Леванте» стабильно находится в середине таблицы и вряд ли приступит к борьбе за выживание. Запас имеется. На своём поле эта команда традиционно опасна, хотя в шести предыдущих турах испанской Примеры потерпела пять поражений. Правда, там и календарь был тяжёлый: «Атлетико» (1:2), «Барселона» (1:2), «Вильярреал» (да, снова 1:2).

Как правило, в последние годы «королевский клуб» стабильно испытывает сложности на стадионе «Сьюдад де Валенсия», но в конечном счёте добивается победы. В шести предыдущих матчах хозяева устояли лишь однажды (2:2). В трёх случаях они уступили с разницей в один мяч, ещё в одном — в два.

Ставка «обе забьют» проходила в шести предыдущих очных встречах, но сейчас «Реал» добавил в обороне. После двух мячей от «Сельты» Зинедин Зидан наверняка попросит своих подопечных сыграть сзади построже. Атака у «Леванте» крепкая, особенно для команды из нижней половины турнирной таблицы.

И всё же мы бы склонялись к низу. Гости наверняка проведут ротацию перед связкой важнейших поединков «Манчестер Сити» — «Барселона», никакого смысла гнаться за крупным счётом сейчас нет. А хозяевам форсировать события не с руки, ведь разница в индивидуальном мастерстве внушительная. «Обе забьют — нет» за сильный коэффициент 2.38 вполне можно проверить, а вариант попроще — тотал меньше 3.5 гола за 1.79.

Прогноз и ставки на матч «Леванте» — «Реал Мадрид»

Статистика очных встреч полностью на стороне гостей: в шести последних гостевых матчах с «Леванте» мадридцы одержали пять побед при одной ничьей. На носу у подопечных Зинедина Зидана важнейшие встречи с «Манчестер Сити» и «Барселоной», а потому ротация кажется неизбежной. Града голов не ждём, но свою победу в 1-2 мяча фаворит наверняка добудет.

Ставка: обе забьют — нет за 2.38.