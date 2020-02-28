«Эвертон» — «МЮ». Прогноз: без Погба и Рашфорда Сульшер станет добычей для Анчелотти

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед» 1 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Эвертона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех «МЮ» оценён букмекерами коэффициентом 2.92.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 1 марта не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Эвертон» — «Ман Юнайтед» (01.03.2020)

Один из самых интересных матчей 28-го тура чемпионата Англии. «Эвертон» разогнался после смены главного тренера и выдал прекрасный отрезок, на котором потерпел всего одно поражение в 11 встречах. Да и то от «Манчестер Сити» на выезде (1:2), хоть преимущество «горожан» и выглядело солидным.

Всё бы ничего, да только двухнедельная пауза в такой ситуации почти всегда идёт во вред. Так в итоге и получилось: 23 февраля «ириски» проиграли «Арсеналу» в инфарктном поединке (2:3). Строго говоря, «канониры» отскочили: у них залетело абсолютно всё (три гола с четырёх попаданий в створ), а вот гости не реализовали уйму моментов.

Метрика xG подтверждает визуальные впечатления. Подопечные Карло Анчелотти наиграли на два-три мяча, но ужасное завершение и два фантастических сейва Бернда Лено после ударов из пределов вратарский не позволили спастись. Тем не менее с таким качеством футбола результаты кажутся делом времени.

На данный момент мерсисайдцы занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Слишком уж многое было потеряно в начале сезона при Марку Силве. Однако плотность высочайшая, а отставание от идущего пятым «Манчестер Юнайтед» составляет всего пять очков.

С учётом отстранения «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на ближайшие два года, даже пятой строчки может хватить для места в Лиге чемпионов. Задача непростая, но посильная. Благо что «МЮ» приедет на «Гудисон Парк» уже в ближайшем туре, то есть в случае победы над прямым конкурентом борьба резко обострится.

У Уле-Гуннара Сульшера по-прежнему хватает кадровых проблем. Тимоти Фосу-Менса и Аксель Туанзебе — это ладно. Но без Поля Погба (при всей его лени и нестабильности) критически не хватает неординарных ходов в позиционном нападении, а впридачу к Маркусу Рашфорду выбыл ещё и Антони Марсьяль.

Участие француза в поединке с «Эвертоном» не исключено, но маловероятно. Соответственно группа атаки у «Манчестер Юнайтед» будет довольно скромная, а потому серия удачных результатов рискует прерваться. Тут надо бы добавить, что «ириски» не проигрывали в родных стенах в чемпионате Англии аж с ноября, когда получили 0:2 от «Норвич Сити».

Вот только было это ещё при Марку Силве. А под руководством Карло Анчелотти синие на своём поле пока не уступали. С учётом этого фактора и кадровых проблем «Ман Юнайтед» в нападении, логичнее отталкиваться от хозяев. В прошлом сезоне «дьяволы» вообще получили на «Гудисон Парк» 0:4.

Хозяева готовились к важному матчу в недельном цикле, а «МЮ» в четверг играл с «Брюгге» в Лиге Европы. Никаких проблем не возникло (5:0), да и состав не был оптимальным. И всё же преимущество в свежести наверняка будет на стороне «ирисок». Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.85, а также комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» набрал хороший ход, но играть предстоит на фоне важных кадровых потерь — точно не будет Погба и Рашфорда, маловероятно участие Марсьяля. «Эвертон» ни разу не проиграл на своём поле после отставки Марку Силвы и сделал заметный шаг вперёд под руководством Карло Анчелотти. На наш взгляд, шансы синих на победу чуть выше.

Ставка: победа «Эвертона» с нулевой форой за 1.85.