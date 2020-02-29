СКА‎ — «Витязь»‎. Прогноз: Плотников, Аалтонен и Якупов начнут плей-офф с лёгкой победы

В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина СКА‎ сыграет с «Витязем»‎ 1 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч СКА‎ — «Витязь»‎ команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 1.42. Победу команды Михаила Кравеца букмекеры оценивают коэффициентом 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА‎ — «Витязь»‎

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ СКА‎ — «Витязь»‎ 1 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.88, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.98. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.05.

Прогноз и анализ матча СКА‎ — «Витязь»‎ (01.03.2020)

Одна из двух пар в первом раунде Кубка Гагарина, в которой вероятность интриги стремится к нулю. «Витязь»‎ имел все шансы остаться на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Тогда СКА пришлось бы сражаться с «Торпедо»‎, которое в регулярном чемпионате исправно доставляло петербуржцам проблемы.

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Но «Локомотив»‎ досрочно финишировал шестым и выставил на заключительный матч регулярного чемпионата молодёжный состав. «Витязь»‎ вёл со счётом 4:2 к 57-й минуте, умудрился упустить победу в основное время, но по буллитам всё же заполучил второе очко (5:4 Б). И оказался седьмым.

Надо сказать, что очные встречи с «армейцами»‎ подопечные Михаила Кравеца провели замечательно. В первом случае хлопнули фаворита в Санкт-Петербурге со счётом 4:2 (Илья Ежов совершил 49 сейвов), а во втором вели 2:1, пропустили в середине третьего периода и уступили только по буллитам (2:3 Б).

Вроде бы какие-то предпосылки к интриге наклёвываются, да только было это всё в сентябре и октябре. В первом случае клуб из Московской области выступал в оптимальном составе и вовсю шумел в КХЛ, к моменту второй игры обмен Кочеткова, Бывальцева, Самонова и Швеца-Рогового уже состоялся.

Но на тот момент у «Витязя»‎ по крайней мере оставался Миро Аалтонен. В середине декабря в Санкт-Петербург отправился и финский нападающий. С той поры команда лишь один раз одержала хотя бы две победы подряд — в самом начале января пострадали «Спартак»‎ и «Адмирал»‎.

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СКА, напротив, набрал к концу регулярного чемпионата устрашающий ход. 15 побед из 16 возможных, единственное поражение — от действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА (2:3) на выезде при абсолютно равной игре. Понятно, что на таком фоне играть против хозяев невероятно сложно.

Гостей могли бы выручить спецбригады, но с ними дела обстоят далеко не лучшим образом. Потому трудно поверить, что «армейцы»‎ на своём льду испытают значительные трудности с командой, которая сильно уступает им по классу. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 2.10, а также ставкой П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.27.

Прогноз и ставки на матч СКА‎ — «Витязь»‎

«Витязь»‎ после второго обмена со СКА в середине декабря всего один раз одержал хотя бы две победы кряду. Петербуржцы закрыли регулярный чемпионат 15 победами в 16 матчах. На своём льду они наверняка без особых хлопот дважды разберутся с аутсайдером.

Ставка: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.27.