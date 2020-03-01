«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Знарок сделает выводы из четырёх поражений от Крикунова

В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо» сыграет со «Спартаком» 2 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Динамо» — «Спартак» команда Владимира Крикунова котируется с коэффициентом 2.00. Победу команды Олега Знарка букмекеры оценивают коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Динамо» — «Спартак» 2 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.20, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.72. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.75.

Прогноз и анализ матча «Динамо» — «Спартак» (02.03.2020)

Московское «Динамо» легко могло избежать дерби в первом раунде Кубка Гагарина. Для этого было достаточно одолеть минское «Динамо», которому уже давно ничего не нужно. Однако при счёте 3:1 хоккеисты встали, пропустили три шайбы подряд и остались на четвёртом месте Запада (3:4).

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина — 2020: все пары 1/4 финала Запада, ставки на проход «Витязь» быстро отмучается, «Локомотив» зацепится, «Динамо» и «Спартак» будут долго выяснять лишнего.

Если верить тренерскому штабу, сделано это было не специально. Но даже если команда подгадывала с соперником, то определённая логика тут имелась. Во-первых, не придётся никуда уезжать из Москвы, что само по себе удобно. Во-вторых, сезонная серия с красно-белыми прошла в одну калитку.



Подопечные Владимира Крикунова забрали у соседей все четыре матча. Причём на своём льду дважды вырвали победу уже за пределами основного времени (3:2 ОТ и 2:1 Б), зато в гостях оба раза оформляли разгром и ничего не пропускали (3:0 и 4:0).



В Минске травму получил основной вратарь динамовцев Иван Бочаров. Крикунов после открытой тренировки сообщил журналистам, что Бочаров готов на все сто процентов и начнёт первую игру со «Спартаком». Разумеется, это повышает шансы хозяев, всё же опытный Александр Ерёменко выглядит менее надёжно.



«Спартак» крайне нестабильно смотрелся после паузы на третий этап Евротура: мощные матчи чередовались с провальными, плюс команда регулярно проседала в концовке. Очень похоже на то, что Олег Знарок сильно нагрузил хоккеистов в перерыве, а потому к старту плей-офф они наверняка будут готовы выше всяких похвал.

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Бело-голубые и красно-белые — это, пожалуй, две самые рабочие команды в КХЛ. У «Динамо» явно сильнее ведущие звенья, исполнителей калибра Шипачёва и Яшкина у оппонента нет. Зато у «Спартака» ровнее состав и очень хорошее меньшинство: 85,8%, третье место в КХЛ.



Скорее всего, нас ожидает плотная и нервная серия, в которой чуть ли не в каждой игре будет маячить призрак овертайма. Шансы хозяев действительно немного выше, но брать за двойку лобовую победу рискованно. Во-первых, Олег Знарок умеет проводить работу над ошибками и готовить хоккеистов к решающим матчам.

Во-вторых, оба поединка на льду бело-голубых в нынешнем сезоне дошли до овертайма. Мы бы выбирали между классической ставкой Х2 за 1.81 и ИТМ 2.5 шайбы «Динамо» за 1.79. Вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.18. Предпосылок для голевой феерии не видно.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Спартак»

Две рабочие команды, которые прекрасно знают друг друга и обладают опытными тренерами. Любопытно, что на льду бело-голубых обе очные встречи в нынешнем сезоне уходили в овертайм. «Динамо» выглядит чуть сильнее, но говорить о каком-то весомом преимуществе не приходится. Красно-белые вполне способны зацепиться.



Ставка: «Спартак» не проиграет в основное время + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.18.