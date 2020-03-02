СКА — «Витязь». Прогноз: Кудашов, Кузьменко и Бурдасов повторят номер на бис

3 марта во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина СКА сыграет с «Витязем». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч СКА — «Витязь» команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 1.38. Победу команды Михаила Кравеца букмекеры оценивают коэффициентом 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Витязь»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ СКА — «Витязь» 3 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.81, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.07. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.35.

Прогноз и анализ матча СКА — «Витязь» (03.03.2020)

Первый матч серии получился таким, каким и ожидалось. Лёгкая победа фаворита, уже к середине всё оказалось ясно, а вторая половина превратилась в тренировку. СКА доигрывал в эконом-режиме, что никак не помешало оформить крупную победу (6:1).

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Гостей хватило только на первый период. Всё хорошее оказалось перечёркнуто индивидуальными ошибками. Стартовые три шайбы «Витязь» фактически подарил: в первом случае ошибка при передаче в своей зоне, во второй — натуральный привоз Лаюнена, в третьей — проигранная борьба в своей зоне.



Единственную шайбу подопечные Михаила Кравеца забросили в быстрой атаке. Это был разовый случай: в целом «армейцы» ловко переходили из атаки в оборону и практически не допускали провалов. В позиционной атаке аутсайдеру ловить нечего из-за огромной разницы в мастерстве, а первое и единственное большинство случилось уже при 1:6. Да и то продлилось всего 45 секунд.



У СКА порадовало молодёжное звено, которому даже стали доверять большинство. Кирилл Марченко оформил дубль, вторую шайбу он провёл именно в формате «пять-на-четыре». На данный момент такая серия кажется идеальной возможностью плавно вкатиться в плей-офф и даже поэкспериментировать.



Во втором матче клуб из Московской области наверняка будет выглядеть чуть лучше. Всё же в воскресенье совсем не подтащил Илья Ежов, а без спасений от голкипера зацепиться практически нереально. В остальном расклад остаётся неизменным: хозяева просто находятся на другом уровне.

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Букмекеры полностью с этим согласны, лобовая победа фаворита идёт за скромный коэффициент 1.38. Ресурсов для улучшения ситуации у «Витязя» нет, поскольку Александр Сёмин уже завершил сезон из-за травмы. Забить больше одной шайбы вряд ли удастся, а потому единственная надежда — чудеса от вратаря.

Мы бы выбирали между 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.97 и П1 с форой (-2) за 2.05. Также любопытно выглядит ставка «гол в первые семь минут — нет» за 1.95. Отметка кажется заниженной, всё же оборона у подопечных Михаила Кравеца довольно крепкая, а СКА прекрасно видит пропасть в индивидуальном таланте и не форсирует события.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Витязь»

Разница между командами огромна. У «Витязя» просто нет ресурсов для достойного сопротивления, единственная надежда — кураж вратаря. Александр Сёмин травмирован, а без него в атаке ничего толком не получается. На наш взгляд, СКА спокойно победит и во втором матче с разницей в пару-тройку шайб.



Ставка №1: победа СКА с форой (-2) за 2.05.



Ставка №2: гол в первые 7 минут — нет за 1.95.