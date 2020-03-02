«Шальке» — «Бавария». Прогноз: Гнабри, Киммих и Коутиньо помогут зайти коэффициенту 2.75

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Шальке» примет «Баварию» 3 марта. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Шальке» оценён букмекерами коэффициентом 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Шальке» — «Бавария»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Германии «Шальке» — «Бавария» 3 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.33, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.20. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.10.

Анализ и прогноз матча «Шальке» — «Бавария» (03.03.2020)

Самая громкая вывеска в четвертьфинале Кубка Германии на деле рискует обернуться односторонней игрой. «Шальке» бодро начал сезон, но вскоре после зимней паузы посыпался. Предыдущая победа в чемпионате Германии датирована 17 января, когда на своём поле удалось обставить «Боруссию М» (2:0).

С тех пор «горняки» провели шесть матчей, но так ни разу и не выиграли. Больше того — за 540 минут они забили всего однажды. Да и то на своём поле скромнейшему «Падерборну» (1:1), который на данный момент замыкает турнирную таблицу Бундеслиги и имеет все шансы покинуть элитный дивизион.

При этом нельзя сказать, что календарь выдался каким-то ужасным. Падение началось с разноса от «Баварии» в Мюнхене (0:5), но к подобному должен быть готов любой клуб Германии. В прошлом сезоне, например, на орехи получила даже дортмундская «Боруссия». А вот дальше команда с серьёзными амбициями была обязана цепляться.

0:0 с «Гертой», 1:1 с «Падерборном», 0:0 с «Майнцем», 0:5 с «РБ Лейпциг» и 0:3 с «Кёльном». Четыре соперника из пяти находятся за пределами топ-10 чемпионата Германии. В атаке у подопечных Давида Вагнера большие проблемы, к которым теперь добавились провалы в обороне и регулярные ошибки вратаря Александра Нюбеля, который летом перейдёт в «Баварию».

А вот мюнхенцы сейчас в полном порядке. Серьёзные опасения вызывала травма Роберта Левандовского (поляк выбыл на четыре недели), однако на внутренней арене запас слишком велик и без этого. Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали страшный ход: 28 очков из 30 возможных в десяти последних турах Бундеслиги.

Неудивительно, что конкуренты такой темп не тянут. «РБ Лейпциг» уже отстал на три очка, остальные находятся чуть дальше. Четвертьфинал Лиги чемпионов тоже вряд ли куда-то денется, поскольку в первом поединке действующий чемпион Германии разнёс в Лондоне «Челси» (3:0) и теперь чувствует себя максимально комфортно.

Уже без своего лучшего бомбардира «Бавария» уничтожила «Хоффенхайм» (6:0). Могла бы забить больше, но в заключительные 15 минут команды прекратили играть и просто перепасовывали мяч друг другу в знак протеста против действий фанатов. Кроме того, «Шальке» — один из любимых клиентов мюнхенцев.

Достаточно сказать, что в 11 предыдущих очных встречах «горняки» проиграли 10 раз при одной-единственной ничьей (1:1 в феврале 2017 года). С учётом ужасного нападения хозяев, можно не мудрить и просто взять П2 всухую за солидный коэффициент 2.75. Вариант попроще — П2 с форой (-1.5), на который дают 1.83.

Прогноз и ставки на матч «Шальке» — «Бавария»

«Бавария» набрала чудовищный ход: 28 очков из 30 возможных в 10 предыдущих турах Бундеслиги, разнос «Челси» в Лиге чемпионов. А вот «Шальке» за шесть последних матчей в чемпионате Германии отличился лишь однажды, да и то на своём поле в ворота худшего клуба турнира. При этом П2 всухую идёт за 2.75 — риск, но имеющий логику.

Ставка: «Бавария» победит всухую за 2.75.