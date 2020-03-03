«Автомобилист» — «Сибирь». Прогноз: Сятери и Коварж заставят подождать первого гола

Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» сыграет с «Сибирью» 4 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Автомобилист» — «Сибирь» команда Андрея Мартемьянова котируется с коэффициентом 1.78. Победу команды Николая Заварухина букмекеры оценивают коэффициентом 4.20.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь»
Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь» 4 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.34, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.64. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.15.
Прогноз и анализ матча «Автомобилист» — «Сибирь» (04.03.2020)
«Сибирь» уже выполнила задачу-минимум на стартовую часть серии. Она ловко забрала первый матч в Екатеринбурге (2:0), тем самым лишив соперника преимущества своей площадки. Но аппетит приходит во время еды, так что в среду хозяев определённо ждут трудности.
Собственно, вряд ли кто-то ожидал, что первый раунд Кубка Гагарина окажется для «Автомобилиста» лёгкой прогулкой. Тренерский штаб «снеговиков» сделал домашнее задание на пятёрку, досконально разобрав противника. В результате уральцы подавляющую часть времени бились головой о стену.
Они действовали первым номером и чаще находились в чужой зоне, да только реальную остроту создавали крайне редко. Подопечные Николая Заварухина начисто отполировали свой пятачок, что стало ключевым фактором. Выйти на убойную позицию удавалось по большим праздникам, а набросы от бортов и синей линии Харри Сятери вылавливал как сачком.
Фактически хозяева держали финского голкипера в тонусе, постоянно предлагая ему разминку. В такой ситуации остаётся два варианта — спецбригады и рабоче-крестьянские голы с добивания. Вот только в меньшинстве новосибирцы действовали замечательно, подолгу не давая фавориту хотя бы расставиться в зоне. И забирали всё, что отскакивало от Сятери.
«Автомобилист» окончательно сбился на примитивный хоккей. Гости принимали на себя шайбу, выигрывали единоборства и практически не допускали позиционных ошибок. В паре-тройке моментов им, пожалуй, повезло, но и Якуб Коварж совершил несколько по-настоящему сложных спасений.
Словом, итоговая победа «Сибири» кажется полностью закономерной. Единственное — не удалось отличиться за две минуты в формате «пять на три», а всё остальное получилось на полную катушку. Теперь «Автомобилист» находится в неприятной ситуации: в случае второго домашнего поражения спасти серию будет невероятно тяжело.
«Снеговики» замечательно умеют наказывать за ошибки, а екатеринбуржцы по-прежнему остаются без Павла Дацюка, который даже сейчас способен создать пару-тройку дополнительных моментов за матч благодаря неочевидным решениям. Без ветерана действия подопечных Андрея Мартемьянова выглядят гораздо предсказуемее.
На наш взгляд, рисунок игры не изменится: гости всё так же станут действовать вторым номером, а «Автомобилист» будет владеть инициативой. Но с большей оглядкой на свои ворота. Как показал первый матч, отыграть у такого оппонента даже одну шайбу неимоверно сложно, а потому важно забить первым.
Интересно выглядит «гол в первые 11 минут — нет» за 1.96. Обе команды прекрасно знают друг друга, так что дебют почти наверняка получится закрытым и плотным. Хозяева не будут раскрываться раньше времени, ведь «Сибирь» замечательно умеет проводить контратаки. А гостям торопиться некуда, ведь свой ход конём они уже совершили.
Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» — «Сибирь»
«Сибирь» забрала первый матч, тем самым фактически лишив соперника права на ошибку. Отыграться с 0-2 «Автомобилисту» будет неимоверно сложно, а потому вторую игру надо вырывать любой ценой. Ждём аккуратного дебюта: команды знают друг друга вдоль и поперёк, гостям спешить некуда, а хозяева не станут торопиться из-за риска контратаки.
Ставка: гол в первые 11 минут — нет за 1.96.
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