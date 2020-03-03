«Ахмат» — «Зенит». Прогноз: Семак, Малком и Барриос запомнят визит в Грозный надолго

В матче 1/4 финала Кубка России «Ахмат» 4 марта примет «Зенит». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — «Зенит»

Букмекеры уверены, что матч Кубка России 4 марта «Ахмат» — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.17, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.

Анализ и прогноз матча «Ахмат» — «Зенит» (04.03.2020)

Обе команды начали весеннюю часть сезона с ничейных результатов. Правда, получились они разными по наполнению и послевкусию. «Ахмат» на своём поле при весьма сомнительном судействе отобрал очки у «Ростова» (1:1): пропустил в конце первого тайма, сравнял счёт с пенальти сразу после перерыва, а в середине второго тайма избежал удаления.



Стоит заметить, что грозненцы хорошо готовы функционально, что имеет большую значимость в первых играх после паузы. Дончане без лишних вопросов забрали мяч и действовали с позиции силы, а потому хозяевам пришлось много двигаться и терпеть. Получилось неплохо, да и в контратаки они убегали ловко.



«Зенит» тем временем на своём поле так и не смог пробить Гильерме (0:0). Сергей Семак остался без Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна (накануне плохо себя чувствовал и вышел на замену только в середине второго тайма), но не отказался от игры с большим количеством забросов и подач. Получалось немногое.



Сгущать краски не стоит — итоговый результат со стратегической точки зрения полностью устроил лидера РПЛ. Пожалуй, даже с парой Дриусси — Ерохин впереди сине-бело-голубые оказались ближе к забитому мячу, но Александр упустил два замечательных момента. Справедливости ради, в концовке действующий чемпион России едва не пропустил сам: Миранчук завершал быструю атаку с убойной позиции, но выручил Лунёв.



Дзюба испытывает проблемы с коленом и рискует не сыграть в Грозном, без него петербуржцам традиционно с трудом даётся созидание. Рисковать здоровьем ключевого исполнителя в четвертьфинале Кубка России тренерский штаб вряд ли станет. Тем более Азмун должен быть готов, а это уже кое-что.



Очная встреча в первом круге Российской Премьер-Лиги в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 0:0, однако запомнилась совсем по другой причине. Начудил Алексей Матюнин, а потому после финального свистка все в первую очередь обсуждали судейство. Брать тот матч в расчёт не имеет смысла. Во-первых, «Ахмат» играл в меньшинстве с седьмой минуты. Во-вторых, он провёл зимние сборы с другим тренером.



В то же время кое-какие точки опоры можно найти. Дело в том, что петербуржцы в последнее время неудачно играют в Грозном. Четыре матча без побед — две ничьи (1:1, 0:0) и два поражения (1:2, 1:4). Предыдущий успех датирован апрелем 2014 года (2:1), было это при Андре Виллаш-Боаше, Халке, Витселе и Рондоне.

Не видим причин мудрить. П1 с форой (+1) идёт в букмекерских конторах за 1.73, при желании можно даже рассмотреть 1Х за 2.42. «Зениту» в первом матче весны с огромным трудом давались моменты, отсутствие Дзюбы наверняка скажется. Скорее всего, гостям будет непросто забить больше одного мяча. Просто так «Ахмат» на своём поле никого не отпускает.

Прогноз и ставки на матч «Ахмат» — «Зенит»

«Зенит» не побеждал в Грозном с апреля 2014 года, с тех пор добыв всего два очка в четырёх матчах. Первую игру после зимней паузы сине-бело-голубые провели бледно, увязнув в обороне «Локомотива» без Артёма Дзюбы. На свой гол гости наверняка наиграют, но в остальном у хозяев неплохие шансы дать фавориту бой.



Ставка: победа «Ахмата» с форой (+1) за 1.73.