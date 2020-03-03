«Динамо» — «Спартак». Прогноз: красно-белые залезут под кожу Яшкину и Шипачёву

Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо» сыграет со «Спартаком» 4 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Динамо» — «Спартак» команда Владимира Крикунова котируется с коэффициентом 1.88. Победу команды Олега Знарка букмекеры оценивают коэффициентом 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Динамо» — «Спартак» 4 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.12, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.77. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.15.

Прогноз и анализ матча «Динамо» — «Спартак» (04.03.2020)

Интрига в первом матче не дожила даже до третьего периода. Бело-голубые убойно реализовывали моменты и не оставили сопернику шансов — 5:1 плюс отменённая шайба Семёна Панкратова. По ощущениям, её вполне можно было засчитать, но прошлогодний плей-офф приучил к тому, что в решающие моменты судьи часто перестраховываются.

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«Спартак» больше владел шайбой в первом периоде, но до настоящей остроты дело доходило крайне редко. Хозяева оказались конкретнее и чуть быстрее. Команды похожи друг на друга сильными качествами и стилем, вот только лидеры выступают абсолютно по-разному.



Очевидно, что исполнителей калибра Шипачёва и Яшкина у красно-белых нет. Однако в дебютной встрече доминирование ведущей тройки подопечных Владимира Крикунова оказалось непозволительно мощным для серии, которая претендует на статус самой упорной в первом раунде Кубка Гагарина.



Собственно, стартовые четыре шайбы забили именно лидеры: дважды отличился Андре Петерссон, по одному разу — Дмитрий Яшкин и Михал Чайковски (в формате «пять на три»). Олег Знарок на пресс-конференции прямым текстом сказал, что ждёт от своих лидеров большего.



Хоккей в дерби получается невероятно интенсивным и быстрым, а потому наказание может прилететь за любую мелочь. В понедельник интрига умерла после того, как спартаковцы пару раз переиграли свои смены и не успели докатить до дальних скамеек. «Динамо» выжало из этого максимум.

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Ниже своего уровня действовал Юлиус Гудачек, но это не оправдывает гостей. Судя по всему, Олег Знарок в самом деле попросил подопечных добавить жёсткости в третьем периоде, когда результат уже не вызывал сомнений. Дело закончилось потасовками, парой некрасивых эпизодов и 103 минутами штрафа.



На пресс-конференции тренер ушёл от ответа на вопрос о том, инициировал ли он драки. Если всё действительно так (а поводов сомневаться немного), то это похоже на психологическое воздействие. Остановить ведущее звено Крикунова у красно-белых не выходит, а потому они пытаются залезть им под кожу и вывести из себя.



Любопытно, что в четырёх предыдущих встречах счёт открывали бело-голубые. За весь сезон «Спартак» отличился первым лишь однажды — в самом первом дерби 6 сентября, когда дошёл до овертайма и зацепил одно очко (2:3 ОТ). Команды Знарка традиционно умеют играть по счёту, но этот соперник просто не даёт им такой возможности.

Рискнём проверить ставку «гости откроют счёт» за 2.32. Пропустить первыми от одного и того же противника в пятый раз подряд — это перебор для команды, которая по праву считается тренерской. Если подопечные Владимира Крикунова снова получат преимущество, остановить их будет крайне сложно.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Спартак»

В четырёх предыдущих встречах первыми забивали бело-голубые. «Спартак» хорошо играет по счёту, но с динамовцами даже не получает шанса продемонстрировать это умение. Проверим ставку «гости откроют счёт» за 2.32. Раз отыграться у команды Владимира Крикунова никак не удаётся, выход остаётся один — забить первыми.



Ставка: «Спартак» откроет счёт за 2.32.