«Торпедо»‎ — ЦСКА‎. Прогноз: дисциплина — единственный шанс нижегородцев продлить серию

В третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Торпедо»‎‎ 6 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Торпедо»‎ — ЦСКА‎ команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.52. Победу команды Дэвида Немировски букмекеры оценивают коэффициентом 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо»‎ — ЦСКА

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Торпедо»‎ — ЦСКА 6 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.09, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.79. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.80.

Прогноз и анализ матча «Торпедо»‎ — ЦСКА (06.03.2020)

Серия первой и восьмой команд Западной конференции ожидаемо проходит в одну калитку. ЦСКА добыл две разгромные победы на своём льду, хотя оба раза включался на считаное количество минут в дебюте, после чего спокойно играл в режиме экономии энергии.

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Матчи выдались похожими как две капли воды. Два быстрых гола в первом периоде, спокойная игра по счёту, третья шайба. Исполнители могут меняться, но итог остаётся тем же. «Торпедо» плакало, кололось, но продолжало есть кактус. Отличиться за 120 минут в Москве так и не вышло — 0:3 и 0:3.

Нельзя сказать, что моментов у нижегородцев совсем не было. Дело в том, что действующий обладатель Кубка Гагарина по умолчанию не позволит создать у своих ворот больше двух-трёх реальных возможностей отличиться. А потому даже обычной, средней реализации недостаточно для того, чтобы зацепиться.

Завершение должно быть сильно выше нормы — только в таком случае с этим ЦСКА можно что-то сделать. Но у подопечных Дэвида Немировски не выходит: в паре эпизодов мешали неправильные решения, несколько раз не хватило точности. Ну и Илья Сорокин, конечно, в полном порядке: сохраняет себя в тонусе даже без работы и в нужный момент выручает.

Во втором матче у гостей даже появилось большинство. Они получали численное преимущество четыре раза: в самом дебюте, а затем трижды уже при счёте 0:2, когда какие-то шансы хотя бы на напряжённую концовку оставалось. Для выездной встречи с явным фаворитом это фактически подарок.

Вот только воспользоваться им не получилось. Все четыре случая прошли по одному и тому же сценарию: перепасовка по периметру зоны без обострения, один-два броска от синей линии. Сорокин уверенно их вылавливал, поскольку пятачок партнёры зачищали исправно.

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ЦСКА играл в формате «пять на четыре» всего дважды. В первом случае реализовал удаление за 12 секунд и довёл преимущество до двух шайб, а во втором все две минуты висел на воротах нижегородцев. Добавить к этому нечего. «Торпедо» старается, бьётся и делает всё возможное, но без спецбригад и хорошей реализации серия так и будет проходить в одну калитку.

Забавный факт: красно-синие выиграли пять предыдущих очных встреч с разницей в три шайбы. Накануне всё вроде бы шло к 2:0, но за три секунды до конца хозяева забили третий гол. Если вы верите в совпадения, подумайте о победе ЦСКА с разницей строго в три шайбы за 5.30.

Вообще линия кажется ровной: подопечные Игоря Никитина действительно гораздо сильнее, но на своём льду «Торпедо» способно навязать борьбу, так что брать большие форы не рискнём. Мы бы выбирали между тоталом меньше 7.5 малого штрафа за 1.70 и ИТМ 3.5 малого штрафа «Торпедо» за 1.90.

Две стартовые игры получились корректными, фолов и грубости было немного. Нижегородцы после второго матча наверняка усвоили, что лишние удаления — это кратчайший путь к поражению. Если они хотят забрать хотя бы одну игру, то нужно сохранять дисциплину.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо»‎ — ЦСКА

Обе игры в Москве получились корректными: единоборств хватало, но грань команды не переступали. «Торпедо» во втором матче получило наглядную демонстрацию того, что в матче с действующим чемпионом любое удаление рискует оказаться роковым. На наш взгляд, скамейки штрафников в третьей встрече ломиться от желающих не будут.

Ставка: тотал меньше 7.5 малого штрафа за 1.70.