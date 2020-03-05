«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Гудачек и Ерёменко проведут дебют без ошибок

В третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак» сыграет с «Динамо» 6 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Спартак» — «Динамо» команда Олега Знарка котируется с коэффициентом 2.56. Победу команды Владимира Крикунова букмекеры оценивают коэффициентом 2.52.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо»

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Спартак» — «Динамо» 6 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.03, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.84. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.92.

Прогноз и анализ матча «Спартак» — «Динамо» (06.03.2020)

Первый матч серии оказался для «Динамо» неожиданно простым: 5:1 и отсутствие интриги в третьем периоде. У «Спартака» недурно получалось провоцировать и драться, а вот непосредственно с хоккеем ничего толком не вышло. Лидеры бело-голубых доминировали и сделали результат.

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Зато спустя день игра получилась ровной такой, какой ждали от этой вывески. Хозяева вновь утащили победу (4:3), но теперь — на тоненького, да ещё и при большой доле удачи. Пожалуй, подопечные Олега Знарка заслуживали как минимум овертайма, но были наказаны за ошибки.



Красно-белые наконец-то смогли забить первыми (в четырёх предыдущих дерби это делал соперник), но грамотно сыграть по счёту у них не получилось. Причём дважды: они вели 1:0 и 2:1, оба раза хватали удаления и пропускали. В равных составах Шипачёва, Яшкина и Петерссона удалось сдержать.



В первом случае помешало нарушение численного состава. Вадим Шипачёв провёл бледный по своим меркам матч, но в нужный момент выстрелил дублем. Для начала он всё сделал сам: сместился с левого фланга в центр, прошёл вперёд и уложил шайбу в дальний угол.



В начале третьего периода гости снова оказались в лидерах и 15 минут сохраняли преимущество. А затем схватили два удаления менее чем за минуту и не выстояли втроём против пятерых. Но это оказалось только началом: через две минуты «Динамо» вышло вперёд, а четвёртую шайбу забросило уже в пустые ворота.

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То есть при всём прогрессе по сравнению с первым матчем и откровенном невезении следует признать, что «Спартак» заслужил это поражение. Позволять поймать себя на смене за 70 секунд до сирены при равном счёте — слишком большая роскошь для команды, которая по праву считается тренерской.



Это поражение ещё непременно аукнется красно-белым. А пока вариантов нет: надо забирать третий поединок любой ценой, потому что отыграться с 0-3 у такого противника практически нереально. Лезть в исход мы не станем, поскольку линия кажется ровной: у бело-голубых получше состав, а у подопечных Знарка преимущество своего льда.



Возьмём «гол в первые 10 минут — нет» за 1.92. В каждом из стартовых матчей счёт открывался уже к шестой минуте. Это похоже на аномалию, поскольку обе команды умеют насыщать среднюю зону и помогать вратарю. Трудно поверить, что быстрый гол случится в третий раз подряд.

Также можно присмотреться к ТМ 9.5 малого штрафа за 2.05. «Спартак» наверняка понял, что каждое лишнее удаление может оказаться ключевым, если у соперника имеются Шипачёв, Яшкин и Хиетанен. Ожидаем, что игра получится боевой, но достаточно корректной.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Динамо»

В предыдущих матчах первый гол случался необычайно рано, хотя обе команды умеют играть в обороне. Трудно поверить, что быстрый гол будет забит в третий раз подряд. У Олега Знарка фактически не осталось права на ошибку, что вынудит действовать ещё строже. А «Динамо» в принципе некуда торопиться — всё и так складывается замечательно.



Ставка №1: тотал меньше 9.5 малого штрафа за 2.05.



Ставка №2: гол в первые 10 минут — нет за 1.92.