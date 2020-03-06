«Локомотив» — «Йокерит». Прогноз: финны пощадят разобранных ярославцев

В четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет 7 марта с «Йокеритом». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Локомотив» — «Йокерит» команда Майка Пелино котируется с коэффициентом 3.20. Победу команды Лаури Марьямяки букмекеры оценивают коэффициентом 2.03.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Йокерит»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Йокерит» 7 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.71, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.22. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.25.

Прогноз и анализ матча «Локомотив» — «Йокерит» (07.03.2020)

Серия по-прежнему проходит в одну калитку. «Локомотив» потерпел три поражения подряд с общим счётом 1:14, за всё время ни разу не отличившись в равных составах. От этого противостояния ожидали чего угодно, но только не полнейшей доминации одной из команд.

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Переезд в Ярославль мало на что повлиял. Майк Пелино, конечно, полностью прав, когда называет на пресс-конференции третий матч лучшим для своих подопечных в противостоянии с «Йокеритом». Беда только в том, что лучший он исключительно по одной причине — в Хельсинки не получалось вообще ничего.



На своём льду «железнодорожники» наконец-то начали создавать моменты у чужих ворот, а не ограничиваться восемью бросками за 40 минут. Шансы действительно имелись, на один-два гола команда наиграла. Но кошмарная реализация и ошибки в обороне не позволили дойти даже до снятия вратаря.



«Локомотив» вновь начал с быстрого гола, пропустив уже на 59-й секунде. К 25-й минуте хозяева четыре раза получали численное преимущество — для плей-офф это очень много, такими шансами нужно пользоваться. Не получилось. Янис Калниньш отлично проделал свою работу, но причина всё-таки не только во вратаре.



Большинство бросков совершалось от синей линии или бортов, в слот «шуты» соперника пускали редко. Это вполне нормальная тактика для команды, у которой ничего не клеится в атаке. Вот только трудовые голы редко случаются без давления на пятаке и выигранных отскоков.

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А с этим у подопечных Майка Пелино огромные проблемы. Калниньш, как правило, видит момент броска и редко отбивает перед собой, а в случае чего защитники зачищают пятак. Вратари «Локомотива» же проводят серию неудачно: Илья Коновалов провалился во втором матче, Александр Лазушин в нужный момент не выручил в третьем.



Терять «железнодорожникам» абсолютно нечего. Выиграть у такого соперника четыре раза подряд по умолчанию практически нереально, а с учётом качества хоккея российского клуба подобные вещи даже не хочется произносить вслух. На данный момент это кажется фантастикой.

Хозяева выйдут играть исключительно за свою честь. Сложить лапки на своём льду после 1:14 и смириться с позором — это, пожалуй, чересчур для команды профессионалов. На наш взгляд, «Локомотив» соберётся с силами, с горем пополам затолкает свои две-три шайбы и размочит счёт в серии.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Йокерит»

0-3 в серии, 1:14 по сумме трёх матчей и ни одного гола в равных составах. Ни о каком проходе «Локомотива» после такого речи уже не идёт, верх мечтаний — избежать позора и зацепить хотя бы одну игру. «Йокерит» вряд ли станет сильно упираться, задачу на выезд в Ярославль «шуты» уже выполнили. Проверим итоговую победу хозяев за мощные 2.48.



Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 2.48.