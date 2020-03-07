Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Статьи /

«Торпедо» — ЦСКА, 8 марта 2020, прогноз и ставка на плей-офф КХЛ

«Торпедо» — ЦСКА, 8 марта 2020, прогноз и ставка
Алексей Серяков
«Торпедо» — ЦСКА. Прогноз: первая шайба в Нижнем Новгороде не заставит себя ждать
«Торпедо» заслужило как минимум одну победу, но слишком уж хорош ЦСКА.
Ставки / Прогнозы 0

В четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Торпедо» 8 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Торпедо» — ЦСКА команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.44. Победу команды Дэвида Немировски букмекеры оценивают коэффициентом 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Торпедо» — ЦСКА 8 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.21, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.71. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.00.

Прогноз и анализ матча «Торпедо» — ЦСКА (08.03.2020)

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Нестеров) – 08:10' (5x5)   1:1 Белевич (Бочаров) – 18:15' (5x5)   1:2 Слепышев – 64:24' (5x5)

Счёт в серии 0-3, но «Торпедо» не заслуживает в свой адрес ничего, кроме тёплых слов. Вряд ли кто-то ожидал, что битва первой и восьмой команды Западной конференции сложится иначе. ЦСКА действительно сильнее на две головы, вот только аутсайдер даже не думает складывать лапки и безропотно уходить в отпуск.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина — 2020: все пары 1/4 финала Запада, ставки на проход
«Витязь» быстро отмучается, «Локомотив» зацепится, «Динамо» и «Спартак» будут долго выяснять лишнего.

Нижегородцы выучили урок матчей в Москве и осознали, что без дисциплины в противостоянии с действующим обладателем Кубка Гагарина делать нечего. Накануне они получили всего три малых штрафа, один из которых оказался обоюдным (Михаил Орлов и Марио Кемпе были наказаны за грубость в начале второго периода).

Правда, подопечные Дэвида Немировски вновь пропустили быстрый гол. Посыпаться в такой ситуации было легче всего, но они нашли другое решение. Сравняли счёт ещё до конца первого периода, после чего дали фавориту настоящий бой. Терпели, бросались под шайбу, по возможности отвечали.

И дошли до овертайма. Там, правда, пропустили с первого же броска. Много выручал Андрей Тихомиров, хотя концовку регулярного чемпиона он провёл откровенно слабо. Вся команда отрабатывала в защите и зачищала пятак, не давая гостям забирать отскоки. «Торпедо» даже чаще выигрывало вбрасывания (31:28), а ведь красно-синие подобное допускают редко.

Тот самый баланс между жесткостью и грубостью позволил остаться в седле. «Армейцы», напротив, удалялись много и со вкусом: с начала третьего периода они схватили четыре малых штрафа, а нижегородцы ни разу не посетили штрафной бокс. С реализацией лишнего не заладилось, но меньшинство у ЦСКА всегда было великолепным.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина-2020: все пары 1/4 финала Востока, ставки на проход
«Барыс» высадит Воробьёва, «Сибирь» удивит, «Авангард» и «Салават» дадут огня.

Подопечные Игоря Никитина стали ещё на один шаг ближе ко второму раунду. «Торпедо» прекрасно понимает, что в воскресенье проведёт последний домашний матч в сезоне. Даже если удастся выиграть, то на своём льду фаворит закроет серию. Терять абсолютно нечего, зато в случае победы в четвёртой игре сезон можно будет безо всяких скидок и натяжек считать успешным.

На наш взгляд, нижегородцы заслужили своим упорством и бойцовскими качествами пятую встречу, но слишком уж силён ЦСКА. Проверим ставку «гол в стартовые 10 минут» за 2.26. Этот вариант проходил в каждом матче серии. Правда, исключительно стараниями действующего чемпиона.

Пока все матчи развиваются по общему сценарию: фаворит сильно проводит дебют и добивается преимущества, после чего аутсайдер создаёт несколько моментов. В Москве забить не получилось и всё быстро закончилось. В Нижнем гол всё же состоялся, после чего дело дошло до овертайма. Коэффициент кажется завышенным. Можно даже подумать о голе ЦСКА в первые 10 минут за 2.90.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — ЦСКА

Во всех трёх случаях ЦСКА открывал счёт в первые 10 минут, однако на гол к середине первого периода букмекеры дают коэффициент 2.26. Всякое может случиться, но вообще похоже на подарок. «Армейцы» уже набили руку на одном и том же механизме: агрессивный дебют, а затем уход в режим экономии энергии. На наш взгляд, первая шайба вновь может случиться довольно рано.

Ставка: гол в первые 10 минут за 2.26.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020