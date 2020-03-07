«Торпедо» — ЦСКА. Прогноз: первая шайба в Нижнем Новгороде не заставит себя ждать

В четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Торпедо» 8 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Торпедо» — ЦСКА команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.44. Победу команды Дэвида Немировски букмекеры оценивают коэффициентом 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Торпедо» — ЦСКА 8 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.21, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.71. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.00.

Прогноз и анализ матча «Торпедо» — ЦСКА (08.03.2020)

Счёт в серии 0-3, но «Торпедо» не заслуживает в свой адрес ничего, кроме тёплых слов. Вряд ли кто-то ожидал, что битва первой и восьмой команды Западной конференции сложится иначе. ЦСКА действительно сильнее на две головы, вот только аутсайдер даже не думает складывать лапки и безропотно уходить в отпуск.

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Нижегородцы выучили урок матчей в Москве и осознали, что без дисциплины в противостоянии с действующим обладателем Кубка Гагарина делать нечего. Накануне они получили всего три малых штрафа, один из которых оказался обоюдным (Михаил Орлов и Марио Кемпе были наказаны за грубость в начале второго периода).



Правда, подопечные Дэвида Немировски вновь пропустили быстрый гол. Посыпаться в такой ситуации было легче всего, но они нашли другое решение. Сравняли счёт ещё до конца первого периода, после чего дали фавориту настоящий бой. Терпели, бросались под шайбу, по возможности отвечали.



И дошли до овертайма. Там, правда, пропустили с первого же броска. Много выручал Андрей Тихомиров, хотя концовку регулярного чемпиона он провёл откровенно слабо. Вся команда отрабатывала в защите и зачищала пятак, не давая гостям забирать отскоки. «Торпедо» даже чаще выигрывало вбрасывания (31:28), а ведь красно-синие подобное допускают редко.



Тот самый баланс между жесткостью и грубостью позволил остаться в седле. «Армейцы», напротив, удалялись много и со вкусом: с начала третьего периода они схватили четыре малых штрафа, а нижегородцы ни разу не посетили штрафной бокс. С реализацией лишнего не заладилось, но меньшинство у ЦСКА всегда было великолепным.

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Подопечные Игоря Никитина стали ещё на один шаг ближе ко второму раунду. «Торпедо» прекрасно понимает, что в воскресенье проведёт последний домашний матч в сезоне. Даже если удастся выиграть, то на своём льду фаворит закроет серию. Терять абсолютно нечего, зато в случае победы в четвёртой игре сезон можно будет безо всяких скидок и натяжек считать успешным.



На наш взгляд, нижегородцы заслужили своим упорством и бойцовскими качествами пятую встречу, но слишком уж силён ЦСКА. Проверим ставку «гол в стартовые 10 минут» за 2.26. Этот вариант проходил в каждом матче серии. Правда, исключительно стараниями действующего чемпиона.

Пока все матчи развиваются по общему сценарию: фаворит сильно проводит дебют и добивается преимущества, после чего аутсайдер создаёт несколько моментов. В Москве забить не получилось и всё быстро закончилось. В Нижнем гол всё же состоялся, после чего дело дошло до овертайма. Коэффициент кажется завышенным. Можно даже подумать о голе ЦСКА в первые 10 минут за 2.90.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — ЦСКА

Во всех трёх случаях ЦСКА открывал счёт в первые 10 минут, однако на гол к середине первого периода букмекеры дают коэффициент 2.26. Всякое может случиться, но вообще похоже на подарок. «Армейцы» уже набили руку на одном и том же механизме: агрессивный дебют, а затем уход в режим экономии энергии. На наш взгляд, первая шайба вновь может случиться довольно рано.



Ставка: гол в первые 10 минут за 2.26.