«Барыс»‎ — «Металлург Мг»‎. Прогноз: Мозякин, Кошечкин и Козун дадут бой в Нур-Султане

«Лисы» потерпели два поражения в Магнитогорске и лишились права на ошибку.

В пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Барыс»‎ сыграет с «Металлургом»‎ 9 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 14:00 мск. В ставках на матч «Барыс»‎ — «Металлург»‎ команда Ильи Воробьёва котируется с коэффициентом 3.50. Победу команды Андрея Скабелки букмекеры оценивают коэффициентом 1.94.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс»‎ — «Металлург»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Барыс»‎ — «Металлург» 9 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.43, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.60. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.90.

Прогноз и анализ матча «Барыс»‎ — «Металлург» (09.03.2020)

Выезд в Магнитогорск получился для «Барыса» триумфальным. Добыто две победы из двух возможных, а это значит, что до прохода во второй раунд Кубка Гагарина — 2020 остался один шаг. Права на ошибку у «Металлурга» больше нет, следующее поражение «лис» закончит серию.

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Ничего принципиально нового в четвёртом матче мы не увидели. Вновь аккуратный дебют, в котором моменты появляются в час по чайной ложке. Ближе к перерыву команды разогнались, затем гости получили первое большинство. Хозяева вроде бы отбились, но тут же допустили потерю концентрации.

Клуб из Казахстана её использовал, открыл счёт, а дальше начались мучения. Подопечным Ильи Воробьёва ни в коем случае нельзя пропускать первыми. Если «барсы» получают преимущество хотя бы в одну шайбу, то в итоге побеждают — в этой серии пока только так.

У «Металлурга» хорошее большинство, вот только соперник прекрасно действует вчетвером. Эпизодами мастерство отдельных исполнителей даёт о себе знать, но случается это крайне редко. А позиционные атаки магнитогорцев оставляют гнетущее впечатление: старание есть, однако предсказуемость мешает стабильно создавать остроту.

Так в итоге и вышло. Вроде бы по броскам преимущество гигантское — 39:25. На самом деле подавляющее большинство попыток не несли в себе серьёзной угрозы: простые набросы на ворота от синей линии и бортов. Такая модель имеет право на жизнь, особенно в плей-офф.

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Но для этого нужно стабильно создавать трафик перед воротами, выигрывать единоборства и успевать к отскокам. А подопечные Андрея Скабелки этого не позволяют: позиционно они ошибаются крайне редко, пятак зачищают исправно, в борьбе у бортов не тушуются.

Остаётся рассчитывать на ошибки Эдди Паскуале. А их нет, поскольку канадский голкипер не имеет проблем с нервами и отличается стабильностью. Он может слабо провести отдельный матч (в данном случае — второй), но тут же возьмёт себя в руки и продолжит тащить как ни в чём не бывало.

В четвёртом поединке 80-й номер совершил пару-тройку классных спасений, а всё остальное сделала защита. Когда «Барыс» насыщает среднюю зону и не позволяет беспрепятственно преодолевать синюю линию через пас, нападение «лис» скукоживается до примитивных набросов в надежде на отскок.

На наш взгляд, списывать «Металлург» ещё рано. Шансы пройти дальше действительно мизерные, а вот вернуть серию в Магнитогорск вполне реально. Многое будет зависеть от автора первой шайбы. Если гости откроют счёт, варианты у них появятся. Возьмём ставку ММг забьёт первым за 2.27. Коэффициент кажется завышенным.

По традиции можно взять «гол в первые 11 минут — нет» за 1.97. Подопечные Ильи Воробьёва на краю пропасти, рисковать и большими силами идти вперёд в дебюте они не рискнут. А «Барысу» торопиться тем более некуда, это сопернику нужно изыскивать резервы и придумывать что-то в попытке изменить ситуацию.

Также проверим Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.11. Два последних матча получились крайне нервными, а прижатые к стенке «лисы» вполне способны прыгнуть выше головы. Шансы хозяев действительно немного выше, но давать на их лобовую победу меньше «двойки» несколько сомнительно.

Прогноз и ставки на матч «Барыс»‎ — «Металлург»

«Барыс» справедливо идёт фаворитом на своём льду, однако букмекеры дают 1.94 на лобовую победу хозяев. Это кажется перебором. Два предыдущих матча могли развернуться в обе стороны, да и прижатые к стенке «лисы» вполне способны выдать сюрприз на эмоциях. На наш взгляд, просто так «Металлург» не сдастся.

Ставка №1: «Металлург» откроет счёт за 2.27.

Ставка №2: «Металлург» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.11.