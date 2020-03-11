«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Знарок не даст Крикунову избежать седьмого матча в серии

В шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак» сыграет с «Динамо» 12 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Спартак» — «Динамо» команда Олега Знарка котируется с коэффициентом 2.47. Победу команды Владимира Крикунова букмекеры оценивают коэффициентом 2.59.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо»

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Спартак» — «Динамо» 12 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.92, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.94. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.00.

Прогноз и анализ матча «Спартак» — «Динамо» (12.03.2020)

Лучшая серия первого раунда Кубка Гагарина — 2020 в Западной конференции выходит на финишную прямую. После пяти матчей впереди бело-голубые — 3-2. Соответственно у «Спартака» не осталось права на ошибку: ещё одно поражение закончит сезон для подопечных Олега Знарка.

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Удивительно, что две прекрасно знающие друг друга команды с умеющими выстраивать оборону тренерами никак не могут выдать низовой матч. Абсолютно в каждой игре серии забрасывалось как минимум пять шайб, а то и больше. Это при том, что в регулярном чемпионате все четыре встречи оказались малорезультативными.



Накануне «Динамо» одержало разгромную победу (4:1), хотя по факту всё решалось на тоненького. Матч получился качельным и мог развернуться в любую сторону. На определённых отрезках гости смотрелись веселее, однако первую шайбу забросили всё же подопечные Владимира Крикунова.



Расклад примерно тот же самый, что и в двух стартовых матчах серии: красно-белые создают моменты, показывают хорошее движение и даже обходятся без лишних удалений, а потом первое звено соперника берёт и забивает. При прочих равных пока разницу делает именно индивидуальное мастерство Шипачёва и Яшкина.



«Спартаку» действительно не повезло. Вдобавок ко всему в начале третьего периода судьи не засчитали ответную шайбу. Описать тот эпизод можно примерно так: основания для подобного решения имелись, вот только в нынешнем плей-офф засчитывались и куда более спорные взятия ворот. В том числе и в этой серии.

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Дальше спартаковцы пропустили вторую шайбу, не реализовали большинство и спастись уже не сумели, хотя боролись до последнего. На своём льду им будет чуть легче справиться с лидерами оппонента, поскольку тренерский штаб получит возможность накладывать звенья при вбрасываниях.



Пока в московском дерби побеждают исключительно хозяева льда. Это первый аргумент в пользу красно-белых. Второй звучит менее убедительно: они определённо наработали на седьмой матч. Многое будет зависеть от решения вратарского вопроса. Никита Беспалов провёл доверенные ему отрезки хорошо, однако в ключевой момент Знарок вполне может вернуть на последний рубеж Юлиуса Гудачека.

Рискнём взять итоговую победу «Спартака» за 1.90. Вторая ставка — тотал меньше 19,5 броска в первом периоде за 2.33. Уже накануне дебют получился крайне осторожным и аккуратным, а теперь, когда одна из команд оказалась на краю пропасти, стартовые 10-15 минут рискуют превратиться в возню в средней зоне.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Динамо»

Пока в дерби побеждает только хозяин льда. Тренерский штаб красно-белых получит возможность накладывать звенья, что должно помочь сдержать лидеров «Динамо». Игра наверняка пойдёт на три результата, но седьмой матч в серии подопечные Олега Знарка определённо заслужили.



Ставка №1: итоговая победа «Спартака» за 1.90.



Ставка №2: тотал меньше 19.5 броска в первом периоде за 2.33.