Как снять деньги с букмекерской конторы: инструкция вывода средств из БК и причины отказа

Как вывести деньги со счёта и что делать, если букмекер не платит? «Чемпионат» отвечает на главные вопросы игроков.

Вывести деньги из букмекерской конторы иногда сложнее, чем ограбить банк. Но не нужно бояться, если вы соблюдаете правила. В этой статье мы разберём, как лучше вывести деньги из букмекерской конторы, причины отказа и что делать при запрете на вывод.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Пополнение счёта в букмекерской конторе

На вашем счету могут быть средства даже без пополнения. Например, вы успешно использовали бонус букмекера. Но вывести деньги без депозита не получится.



Вам нужно сделать депозит, чтобы подтвердить один из методов ввода/вывода средств.



Выбор платёжных методов у большинства букмекеров совпадает:

Банковские карты: Visa, Mastercard или «МИР» и кошелёк ЦУПИС.

«Яндекс.Деньги».

Qiwi-кошелёк и Qiwi-терминалы.

Apple Pay.

Мобильные операторы.

Комиссию за пополнение могут взимать только мобильные операторы. Минимальная сумма ввода обычно составляет от 10 до 100 рублей, а максимальная идёт от 5 тыс рублей и не имеет ограничений по некоторым методам. Средства на счёт поступают моментально.



Легальные букмекеры осуществляют все денежные переводы через ЦУПИС. Подробнее об этой организации читайте здесь:

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Как лучше вывести деньги из букмекерской конторы

Для вывода денег обычно доступны те же методы, что и для ввода, кроме Apple Pay и Qiwi-терминалов.



Если вы пополнили счёт разными методами, заказать вывод средств сможете на любой из использованных ранее.



Например, вы пополнили счёт через банковскую карту и Qiwi-кошелёк. Быстрее вывод будет на Qiwi-кошелёк, но лучше вывести деньги на карту, чтобы распоряжаться средствами без ограничений. Другие способы вывода в этом примере недоступны.



Комиссию за вывод букмекеры и основные платёжные системы не взимают.



Помните, что вам нужно заплатить налог на выигрыш, но иногда это можно не делать. Подробнее про налоги с игры в букмекерских конторах читайте здесь:

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Когда нельзя выводить деньги с букмекерской конторы

При выводе средств букмекер может отказать по следующим причинам:

Не совершили депозит.

Указали чужие данные при регистрации.

Не сделали ставки на сумму депозита.

Создали повторный аккаунт на своё имя.

Не прошли идентификацию.

При игре у нелегальных не избежать подводных камней. Вам могут заблокировать счёт, отказать в выводе средств без причин, запросить документы и даже попросить объяснить правила одного из видов спорта по видеосвязи.



Если вы вывели средства через нелегального букмекера, то банк может заблокировать счёт под предлогом подозрительной операции.

Что делать при отказе в выводе денег из букмекерской конторы

Вам нужно обратиться в службу поддержки. Если вы играете в легальных букмекерских конторах, можете написать в рейтинг букмекерских контор «Чемпионата».



Если вы не нарушили правила букмекера, но вам отказали в выводе, «Чемпионат» примет жалобу и будет разбираться в ситуации.



При игре в нелегальных БК вам остаётся верить в честность букмекера. Оспорить любое решение по законам РФ не получится.

С какой букмекерской конторы легче процедура вывода

В большинстве случаев со счёта букмекерской конторы можно вывести деньги в течении часа. При высокой нагрузке на платёжные системы вывод может занять до нескольких дней.



Легальные букмекерские конторы с выводом разбираются за считанные минуты. Остальное время до поступления денег на ваш счёт — работа платёжных систем.



Вывести деньги из букмекерской конторы легко и быстро, если вы играете в легальной БК и не нарушаете правила. Помните о необходимости уплаты налогов. При проблемах пишите в рейтинг букмекерских контор «Чемпионата».



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!