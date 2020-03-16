«Хумо» — «Звезда». Прогноз: Анисин, Валуйский и Здунов останутся на голодном пайке

16 марта в четвёртом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ «Хумо» сыграет со «Звездой». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 18:30 мск. В ставках на матч «Хумо» — «Звезда» клуб из Ташкента котируется с коэффициентом 3.26. Победу номинальных гостей букмекеры оценивают коэффициентом 2.04.

Коэффициенты букмекеров на матч ВХЛ «Хумо» — «Звезда»

Букмекеры считают, что матч плей-офф ВХЛ «Хумо» — «Звезда» 16 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.15, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.70. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.80.

Прогноз и анализ матча «Хумо» — «Звезда» (16.03.2020)

Клуб из Узбекистана считается хозяином льда только формально. Из-за угрозы коронавируса четвёртый матч, как и третий, перенесли из Ташкента в Воскресенск. Играть вновь придётся без зрителей, так что фактически речь идёт о поединке на нейтральной территории.



Разумеется, это влияет на котировки букмекеров. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Звезды». По общему уровню российский клуб, ставший лучший по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, превосходит оппонента, однако все матчи получились довольно упорными.



В первой игре дело дошло до овертайма, пусть и закончился он за 62 секунды. Гости реализовали большинство в дебюте, а затем фактически не пересекали красную линию. Хозяева имели двукратное преимущество по броскам (36:15), но пробить Дмитрия Лозебникова в равных составах смогли только в дополнительное время.



На следующий день «Хумо» сравнял счёт. Не лучшим образом действовал Максим Третьяк, пропустивший три шайбы после 14 бросков. На третий период внук Владислава Третьяка уже не вышел, но хозяев это не спасло. Они отыграли один гол, однако уйти от поражения не сумели (2:3).



В третьей встрече никаких вопросов не возникло. «Звезда» действовала в лучших традициях ЦСКА Игоря Никитина: быстро открыла счёт (в большинстве), удвоила преимущество во втором периоде, а в заключительные 20 минут уверенно сушила игру и не давала подопечным Евгения Попихина создавать моменты.



Для полного совпадения не хватило разве что гола в пустые ворота. «Хумо» изо всех сил пытался отыграть хотя бы одну шайбу, но по факту опасных моментов в третьем периоде у ворот Александра Самойлова не было. Несколько набросов, пара бросков от синей линии — и всё. 23-летний голкипер оформил первый шат-аут в плей-офф.



Предпосылок к изменению рисунка игры не видно. Клуб из Узбекистана будет рассчитывать на большинство и озарения лидеров, а гости наверняка забьют свои два-три гола благодаря преимуществу в индивидуальном мастерстве. Брать ли П2 за 2.04 — вопрос вкуса, всё же вратари у «Хумо» пока достаточно выручают.

А вот Х2 через общий низ выглядит достаточно надёжно. Скажем, «Звезда» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы идёт у букмекеров за вполне симпатичный коэффициент 1.82. А Х2 + тотал меньше 4.5 шайбы котируется за солидные 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Хумо» — «Звезда»

Состав у «Звезды» мощнее, да и матч этот будет фактически домашним. Из-за коронавируса «Хумо» вынужден играть не в Ташкенте, а в Воскресенке. Накануне российский клуб задушил соперника и отыграл на «ноль». Если Анисин с партнёрами не откроют счёт, зацепиться им будет крайне сложно.



Ставка: «Звезда» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.82.