Парадокс Монти Холла в ставках на спорт: что это такое и как его применить

Парадокс Монти Холла может взорвать ваш мозг. Эта задачка подвергает сомнению классическую логику, но игрокам на ставках помогает в оценке вероятностей. В этой статье мы разберём парадокс Монти Холла и как его применить в ставках на спорт.



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Что такое парадокс Монти Холла

Парадокс Монти Холла — одна из задач теории вероятностей, решение которой противоречит классической логике.



Парадокс Монти Холла стал известен из-за телевизионной игры Let’s Make a Deal. Ведущий предлагал игроку выбрать одну из трёх дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы.



Представим, что вы стали участником игры, в которой вы выбираете одну из дверей: например, №1. После этого ведущий, который знает где находится автомобиль, а где козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, №2.



Ведущий открыл дверь №2, за которой находится коза, и спрашивает у вас, не хотите ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь №3.



Когда вы выбираете одну из оставшихся дверей шансы не 50 на 50. Если вы примете предложение ведущего и откроете дверь №3, то у вас 66.7% на выигрыш. Почему?



При выборе двери №1 у вас было 33.3%. На двери №2 и №3 идут оставшиеся 66.7%. Ведущий заранее знал, что за дверью №2 коза, поэтому с вероятностью 66.7% автомобиль за дверью №3.



О другом интересном примере математики в ставках на спорт — критерии Келли читайте здесь:

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Как применить парадокс Монти Холла в ставках на спорт

Рассмотрим две стратегии ставок на спорт, в которых прямо или косвенно применяют парадокс Монти Холла.

Ставки на вылет фаворита из кубка

Например, в Кубке России по футболу осталось пять команд. В одном полуфинале «Зенит» сыграет со «Спартаком», а в другом «Химки» встретятся с победителем пары «Шинник» — «Урал».



Букмекеры считают явным фаворитом «Зенит». Поставить на итоговую победу команды Сергея Семака можно за коэффициент 1.75, что соответствует 54.5% вероятности. Если Кубок России выиграет любой другой клуб, зайдёт ставка за 2.08 (45.5%).



При выходе «Зенита» в финал букмекеры обрушат коэффициент на выигрыш сине-бело-голубых. В этом случае можно взять ставку на победу аутсайдера или ничью в основное время.

Ставки против прогрузов

Представим, что прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов, и «Бавария» попала на «РБ Лейпциг». В момент выхода линии букмекеры могут дать коэффициент 2.20 на тотал голов больше 3.5 и 1.70 на тотал голов меньше 3.5.



Это значит, что аналитики дают 43.5% на четыре гола или более, а на три мяча и менее — 56.5%.



За полчаса до начала матча из-за ставок других игроков линия просядет в пользу верхового исхода: 1.70 на ТБ 3.5 и 2.20 на ТМ 3.5.



Вы сможете поставить за коэффициент 2.20 на тотал голов меньше 3.5. А этот исход букмекеры изначально оценивали в 56.5%. Такую ставку называют валуем.



Подробнее о валуйных ставках читайте здесь:

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

Парадокс Монти Холла заставляет игроков внимательнее анализировать линию букмекеров, движение коэффициентов и вероятность различных исходов. Используйте всю имеющуюся информацию при оценке шансов соперников.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!