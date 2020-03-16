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Прогрузы на ставках, что это такое в букмекерской конторе, линия на спорт, как заработать

Что такое прогрузы в ставках на спорт
Вячеслав Елизаров
Что такое прогрузы в ставках на спорт: как денежный поток влияет на коэффициенты в линии
Из-за прогрузов в ставках новички теряют деньги на ровном месте. Разбираем, как извлечь выгоду при изменении коэффициентов
Ставки / База знаний 0

Прогрузы помогают делать деньги из воздуха: вы ставите на тот же исход, что и другие, но с более высоким коэффициентом. Нужно знать, когда ставить за несколько дней до матча, а в каких случаях за 5-10 минут до начала игры. В этой статье мы разберём, что такое прогруз, его виды, влияние на коэффициенты и четыре стратегии ставок.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое прогрузы в ставках

Прогруз в ставках — это снижение коэффициента на один из исходов из-за большого количества ставок на данный выбор.

Из-за прогруза букмекеры снижают коэффициенты на один исход и повышают на противоположный.

Например, в футбольном матче «Аталанта» — «Рома» букмекеры выставили коэффициент 1.90 на тотал голов больше 3.5 и 1.85 на тотал голов меньше 3.5.

Из-за большого количества ставок на верховой исход букмекеры скорректировали линию: 1.65 на ТБ 3.5 и 2.20 на ТМ 3.5

Основные виды прогрузов на спортивные события

  1. Организованный: ставки из-за утечки информации о договорном матче или по прогнозу известного каппера. Например, в хоккейном матче «Трактор» — «Нефтехимик» эксперт предлагает взять тотал шайб больше 4.5, и игроки следуют его совету.
  2. Неорганизованный: ставки на явного фаворита. Представим, что в теннисном матче Роджер Федерер — Александр Бублик игроки грузят на швейцарца. Поэтому букмекер снижает коэффициент на победу фаворита.
  3. Геопрогруз: ставки по предпочтениям болельщиков. Например, в футбольном матче Россия — Испания большинство россиян ставят на хозяев независимо от шансов.

Изменения коэффициентов перед футбольным матчем

Обратите внимание, что коэффициенты меняют не только из-за прогруза. Есть и другие причины:

  • Тренер оставил в запасе одного или нескольких основных игроков.
  • В СМИ сообщили дополнительную информацию: матч без зрителей, встречу перенесли на другой стадион и так далее.
  • Игрок одной из команд пропустит матч из-за травмы или дисквалификации.

О том, как ставить на футбол по стратегиям читайте здесь:

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Стратегии ставок на прогрузы в прематче

Ставки на тотал больше 2.5 в футболе

Ставьте на тотал голов больше 2.5 сразу после появления букмекерской линии по критериям:

  • Обе команды забивают в среднем больше 1.5 гола за матч.
  • Букмекеры дают коэффициент меньше 3.00 на победу каждой из команд.

Большинство игроков прогрузит ТБ 2.5, и коэффициент на этот исход перед матчем станет меньше.

Представим, что букмекеры давали 1.70 на ТБ 2.5 в матче «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид». Перед стартом встречи коэффициент на ТБ 2.5 упал до 1.50.

При ставке в 10 000 рублей сразу после выхода линии потенциальная выплата составляла 17 000 рублей: 10 000 х 1.70. А перед матчем — 15 000 рублей: 10 000 х 1.50.

Ставки на тотал меньше 2.5 в футболе

Ставьте на тотал голов меньше 2.5 за 5-10 минут до начала матча в следующих случаях:

  • Одну из команд устраивает ничья.
  • Букмекеры дают коэффициент меньше 2.00 на победу одного из коллективов.

Из-за прогруза на ТБ 2.5 вы поставите на ТМ 2.5 с более высоким коэффициентом.

Представим, что букмекеры давали 2.20 на ТМ 2.5 в матче «ПСЖ» — «Боруссия Д». Перед началом матча коэффициент на ТМ 2.5 поднялся до 2.60.

При ставке в 5000 рублей сразу после выхода линии потенциальная выплата составляла 11 000 рублей: 5000 х 2.20. А перед встречей — 13 000 рублей: 5000 х 2.60.

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Ставки против прогруза в футболе

Ставки на аутсайдера

Во встрече явного фаворита и явного аутсайдера из-за прогруза букмекер снизит коэффициент на фаворита. Ставьте аутсайдера с форой за коэффициент около 1.70-1.95.

Представим, что в матче, в рамках которого встречались «Бавария» — «Шальке», коэффициент на гостей с форой (2.5) увеличился с 1.60 до 1.90. При ставке в 1000 рублей потенциальная выплата составит 1900 рублей: 1000 x 1.90.

Ставки на фаворита

Если фаворит дома принимает аутсайдера и выставляет второй состав, игроки могут прогрузить победу гостей. Ставьте на победу фаворита или ничью, то есть на 1Х за коэффициент от 1.50.

Например, в матче «Ливерпуль» — «Эвертон», коэффициент на 1Х на хозяев увеличился с 1.15 до 1.55. При ставке в 1000 рублей потенциальная выплата составит 1550 рублей: 1000 x 1.55.

При ставках в букмекерских конторах используйте прогрузы в свою пользу. Если вы уверены, что большинство будет ставить на победу фаворита, на обратный исход матча выгоднее ставить за 5-10 минут до начала встречи.

Чтобы получить прибыль вы должны верно оценивать шансы. Прогрузы помогут вам играть на высоких коэффициентах.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

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