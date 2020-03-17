Как букмекеры рассчитывают коэффициенты в ставках на спорт: виды, линия и добавление маржи

Однажды букмекеры придумали гениальный механизм расчёта коэффициентов и до сих пор богатеют. В этой статье мы разберём, откуда букмекеры берут коэффициенты, как закладывают в них комиссию и почему постоянно их меняют.
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Что такое коэффициент в ставках на спорт
Коэффициент — вероятность того или иного исхода с учётом маржи букмекера. По коэффициенту определяйте возможную выплату и чистую прибыль в случае успешной ставки.
В РФ для большинства игроков удобен европейский коэффициент. Его записывают десятичной дробью обычно с двумя знаками после точки.
Определяйте возможную выплату, умножая сумму ставки на коэффициент в букмекерской конторе.
Маржа в ставках на спорт — это комиссия букмекера, заложенная в коэффициенты.
Вычисляйте маржу в процентах по европейскому коэффициенту, используя формулу:
(1 / K1 + 1 / K2 + 1 / Kn — 1) x 100, где K1, K2, Kn — коэффициенты на исходы одного рынка, n — количество выборов на одном рынке.
Подробнее о том, что такое маржа в букмекерских конторах, читайте здесь:
Например, в хоккейном матче «Спартак» — «Динамо» букмекеры дали коэффициент 3.03 на победу хозяев в основное время, 4.04 на ничью и 2.17 на выигрыш гостей.
Представим, что вы решили сделать ставку в 1000 рублей на победу хозяев с коэффициентом 3.03. В случае победы «Спартака» в основное время выплата составит 3030 рублей: 1000 x 3.03.
Основные виды коэффициентов для ставок в букмекерских конторах
Рассмотрим два других вида коэффициентов из трёх основных и как их перевести в европейский:
Британский коэффициент
Записывают обычной дробью. Определяйте потенциальную прибыль при ставках на британские дробные коэффициенты, умножая сумму ставки на значение дроби.
Представим, что в футбольном матче «Локомотив» — «Зенит» вы поставили 500 рублей на победу хозяев с коэффициентом 5/2. В случае выигрыша «Локомотива» прибыль составит 1250 рублей: 500 x 5/2. Вы получите 1750 рублей: 1250 + 500.
Переводите британский коэффициент в европейский по формуле:
Ke = Kb +1, где Ke — европейский коэффициент, а Kb — британский.
Американский
Записывают целым числом со знаком минус или плюс.
Плюсовой американский коэффициент показывает потенциальную чистую прибыль при сумме ставки в 100 рублей.
Минусовой американский коэффициент показывает сколько вам нужно поставить для потенциальной чистой прибыли в 100 рублей.
Например, в теннисном матче Даниил Медведев — Паоло Фоньини букмекеры дали на победу россиянина коэффициент -417, а на итальянца +320.
При ставке в 417 рублей на Медведева вы можете получить 100 рублей чистой прибыли. А на Фоньини достаточно поставить 100 рублей, чтобы в случае успеха итальянца получить 320 рублей чистой прибыли.
Переводите плюсовой американский коэффициент в европейский по формуле:
Ke = Kap / 100 +1, где Ke — европейский коэффициент, а Kap — американский плюсовой.
Переводите минусовой американский коэффициент в европейский, пользуясь формулой:
Ke = 100 / (-Kam) +1, где Ke — европейский коэффициент, а Kam — американский минусовой.
Как букмекеры рассчитывают коэффициент того или иного исхода
Коэффициенты рассчитываются в три шага.
- Вероятность. В первую очередь букмекеры используют работу аналитиков, которые определяют вероятность того или иного события. БК закупают данные у аналитических агентств или доверяют мнению своих сотрудников.
- Расчёт коэффициентов. Полученные результаты переводят в коэффициенты.
- Добавление маржи. Букмекеры закладывают маржу в коэффициенты, чтобы быть в плюсе на дистанции.
Представим, что в футбольном матче «Барселона» — «Севилья» аналитики оценили победу хозяев в 68%, выигрыш гостей в 10%, а ничью в 22%.
Для европейских коэффициентов нужно поделить 100 на каждую вероятность.
Линия основных исходов матча будет выглядеть так:
- П1 за коэффициент 1.47: 100 / 68.
- X за 4.54: 100 / 22.
- П2 за 10.00: 100 / 10.
Например, букмекер хочет установить маржу 6%. Тогда сумма вероятностей составит уже не 100%, а 106%.
Эти лишние 6% распределят в зависимости от посчитанных ранее шансов:
- 4.08% к победе хозяев: 6% х 0.68. Стало 72.08%: 68% + 4.08%
- 1.32% к ничьей: 6% х 0.22. Теперь 23.32%: 22% + 1.32%
- 0.60% к выигрышу гостей: 6% х 0.10. Будет 10.60%: 10% + 0.60%.
Затем букмекер выставляет коэффициенты в линию с учётом маржи:
- П1 за коэффициент 1.39: 100 / 72.08.
- X за 4.29: 100 / 23.32.
- П2 за 9.44: 100 / 10.60.
Корректировка коэффициентов при выпущенной линии
Букмекеры меняют установленные коэффициенты по нескольким причинам.
Сравнение коэффициентов в разных букмекерских конторах
Букмекер обращает внимание на коэффициенты исходов спортивных событий в других БК. Чтобы не создавать вилки коэффициенты корректируют.
Вилка — это возможность поставить на исходы одного рынка с гарантированной прибылью.
Подробнее о вилках в ставках на спорт читайте здесь:
Изменения расклада сил в матче
Аналитики постоянно отслеживают актуальную информацию, чтобы в случае изменений заново оценить шансы соперников.
Представим, что за день до футбольного матча «Барселона» — «Реал Мадрид» стало известно, что Лионель Месси пропустит встречу из-за травмы. В таком случае букмекеры повысят коэффициент на победу сине-гранатовых и понизят на «сливочных».
Прогрузы
Прогруз в ставках на спорт — это изменение коэффициентов при большом количестве ставок.
Например, в теннисном матче Новак Джокович — Рафаэль Надаль коэффициент на победу серба составлял 1.51, а на испанца 2.54. Из-за большого количества ставок на Джоковича букмекер снизил коэффициент на выигрыш серба до 1.38 и повысил на Надаля до 3.05.
Подробнее о том, что такое прогрузы в ставках на спорт, читайте здесь:
Коэффициент в букмекерской конторе отражает мнение аналитиков и включает в себя маржу. Букмекеры оперативно реагируют на изменения, влияющие на исход, а за счёт маржи идут в плюсе на дистанции. Для прибыли на дистанции вы должны оценивать шансы лучше команды профессиональных аналитиков.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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