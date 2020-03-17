В коэффициентах букмекеров легко найти ошибку, но наказать их за это практически невозможно. Объясняем схему работы БК.

Как букмекеры рассчитывают коэффициенты в ставках на спорт: виды, линия и добавление маржи

Однажды букмекеры придумали гениальный механизм расчёта коэффициентов и до сих пор богатеют. В этой статье мы разберём, откуда букмекеры берут коэффициенты, как закладывают в них комиссию и почему постоянно их меняют.



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Что такое коэффициент в ставках на спорт

Коэффициент — вероятность того или иного исхода с учётом маржи букмекера. По коэффициенту определяйте возможную выплату и чистую прибыль в случае успешной ставки.



В РФ для большинства игроков удобен европейский коэффициент. Его записывают десятичной дробью обычно с двумя знаками после точки.



Определяйте возможную выплату, умножая сумму ставки на коэффициент в букмекерской конторе.



Маржа в ставках на спорт — это комиссия букмекера, заложенная в коэффициенты.



Вычисляйте маржу в процентах по европейскому коэффициенту, используя формулу:



(1 / K1 + 1 / K2 + 1 / Kn — 1) x 100, где K1, K2, Kn — коэффициенты на исходы одного рынка, n — количество выборов на одном рынке.



Подробнее о том, что такое маржа в букмекерских конторах, читайте здесь:

Что такое маржа в ставках на спорт: как рассчитать комиссию букмекера, формула и примеры Букмекеру не важно, как часто вы выигрываете. Конторы всегда будут в плюсе из-за маржи.

Например, в хоккейном матче «Спартак» — «Динамо» букмекеры дали коэффициент 3.03 на победу хозяев в основное время, 4.04 на ничью и 2.17 на выигрыш гостей.



Представим, что вы решили сделать ставку в 1000 рублей на победу хозяев с коэффициентом 3.03. В случае победы «Спартака» в основное время выплата составит 3030 рублей: 1000 x 3.03.

Основные виды коэффициентов для ставок в букмекерских конторах

Рассмотрим два других вида коэффициентов из трёх основных и как их перевести в европейский:



Британский коэффициент

Записывают обычной дробью. Определяйте потенциальную прибыль при ставках на британские дробные коэффициенты, умножая сумму ставки на значение дроби.



Представим, что в футбольном матче «Локомотив» — «Зенит» вы поставили 500 рублей на победу хозяев с коэффициентом 5/2. В случае выигрыша «Локомотива» прибыль составит 1250 рублей: 500 x 5/2. Вы получите 1750 рублей: 1250 + 500.



Переводите британский коэффициент в европейский по формуле:



Ke = Kb +1, где Ke — европейский коэффициент, а Kb — британский.



Американский

Записывают целым числом со знаком минус или плюс.



Плюсовой американский коэффициент показывает потенциальную чистую прибыль при сумме ставки в 100 рублей.



Минусовой американский коэффициент показывает сколько вам нужно поставить для потенциальной чистой прибыли в 100 рублей.



Например, в теннисном матче Даниил Медведев — Паоло Фоньини букмекеры дали на победу россиянина коэффициент -417, а на итальянца +320.



При ставке в 417 рублей на Медведева вы можете получить 100 рублей чистой прибыли. А на Фоньини достаточно поставить 100 рублей, чтобы в случае успеха итальянца получить 320 рублей чистой прибыли.



Переводите плюсовой американский коэффициент в европейский по формуле:



Ke = Kap / 100 +1, где Ke — европейский коэффициент, а Kap — американский плюсовой.



Переводите минусовой американский коэффициент в европейский, пользуясь формулой:



Ke = 100 / (-Kam) +1, где Ke — европейский коэффициент, а Kam — американский минусовой.

Как букмекеры рассчитывают коэффициент того или иного исхода

Коэффициенты рассчитываются в три шага.

Вероятность. В первую очередь букмекеры используют работу аналитиков, которые определяют вероятность того или иного события. БК закупают данные у аналитических агентств или доверяют мнению своих сотрудников. Расчёт коэффициентов. Полученные результаты переводят в коэффициенты. Добавление маржи. Букмекеры закладывают маржу в коэффициенты, чтобы быть в плюсе на дистанции.

Представим, что в футбольном матче «Барселона» — «Севилья» аналитики оценили победу хозяев в 68%, выигрыш гостей в 10%, а ничью в 22%.



Для европейских коэффициентов нужно поделить 100 на каждую вероятность.



Линия основных исходов матча будет выглядеть так:

П1 за коэффициент 1.47: 100 / 68.

X за 4.54: 100 / 22.

П2 за 10.00: 100 / 10.

Например, букмекер хочет установить маржу 6%. Тогда сумма вероятностей составит уже не 100%, а 106%.



Эти лишние 6% распределят в зависимости от посчитанных ранее шансов:

4.08% к победе хозяев: 6% х 0.68. Стало 72.08%: 68% + 4.08%

1.32% к ничьей: 6% х 0.22. Теперь 23.32%: 22% + 1.32%

0.60% к выигрышу гостей: 6% х 0.10. Будет 10.60%: 10% + 0.60%.

Затем букмекер выставляет коэффициенты в линию с учётом маржи:

П1 за коэффициент 1.39: 100 / 72.08.

X за 4.29: 100 / 23.32.

П2 за 9.44: 100 / 10.60.

Корректировка коэффициентов при выпущенной линии

Букмекеры меняют установленные коэффициенты по нескольким причинам.



Сравнение коэффициентов в разных букмекерских конторах

Букмекер обращает внимание на коэффициенты исходов спортивных событий в других БК. Чтобы не создавать вилки коэффициенты корректируют.



Вилка — это возможность поставить на исходы одного рынка с гарантированной прибылью.



Подробнее о вилках в ставках на спорт читайте здесь:

Что такое вилка в ставках на спорт: как работает эта стратегия у букмекеров Ставки на вилки позволяют заработать при любом исходе в спорте. «Чемпионат» разобрался, что значит вилка и как это работает.

Изменения расклада сил в матче

Аналитики постоянно отслеживают актуальную информацию, чтобы в случае изменений заново оценить шансы соперников.



Представим, что за день до футбольного матча «Барселона» — «Реал Мадрид» стало известно, что Лионель Месси пропустит встречу из-за травмы. В таком случае букмекеры повысят коэффициент на победу сине-гранатовых и понизят на «сливочных».



Прогрузы

Прогруз в ставках на спорт — это изменение коэффициентов при большом количестве ставок.



Например, в теннисном матче Новак Джокович — Рафаэль Надаль коэффициент на победу серба составлял 1.51, а на испанца 2.54. Из-за большого количества ставок на Джоковича букмекер снизил коэффициент на выигрыш серба до 1.38 и повысил на Надаля до 3.05.



Подробнее о том, что такое прогрузы в ставках на спорт, читайте здесь:

Что такое прогрузы в ставках на спорт: как денежный поток влияет на коэффициенты в линии Из-за прогрузов в ставках новички теряют деньги на ровном месте. Разбираем, как извлечь выгоду при изменении коэффициентов

Коэффициент в букмекерской конторе отражает мнение аналитиков и включает в себя маржу. Букмекеры оперативно реагируют на изменения, влияющие на исход, а за счёт маржи идут в плюсе на дистанции. Для прибыли на дистанции вы должны оценивать шансы лучше команды профессиональных аналитиков.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!