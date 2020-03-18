Во Францию больше не верят. Как перенос чемпионата Европы повлиял на котировки букмекеров

Изначально планировалось, что чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 11 государствах. Но из-за COVID-19 турнир пришлось перенести. 17 марта УЕФА официально объявил, что Евро состоится только в 2021 году, с 11 июня по 11 июля. Букмекеры отреагировали на эту новость и обновили линию на победителя турнира.

Перенос Евро-2020, дата проведения, кто победит, прогноз и анализ линии букмекеров

Перенос чемпионата Европы на 2021 год заметно повлиял на котировки букмекеров. В первую очередь повысились шансы тех сборных, лидеры которых получили серьёзные травмы. Например, форвард сборной Англии Гарри Кейн 1 января получил разрыв мышцы задней поверхности бедра, а Маркус Рашфорд также не выходил на поле с начала года.



Игрок «Тоттенхэма» около недели назад приступил к тренировкам с мячом. Он однозначно успевал восстановиться к старту Евро-2020, но после долгого простоя мог бы испытывать проблемы с физической формой. Да и ситуация с Рашфордом оказалась непростой, СМИ сообщали, что он может может пропустить турнир. Теперь эта проблема перед тренерским штабом «львов» не стоит, два игрока группы атаки получат дополнительное время на решение проблем со здоровьем и набор кондиций.

Испанию и Германию ждёт провал на Евро-2020? Прогноз: кто победит, шансы сборной России Франция, Англия и Бельгия круче всех, а Россия — тёмная лошадка. Команды Лёва и Энрике за пределами топ-3.

Месяц назад подопечные Гарета Саутгейта занимали второе место в списке фаворитов чемпионата Европы, ставки на их победу принимались с коэффициентом 6.00. Теперь они идут единоличным лидером в букмекерских конторах: итоговый триумф оценивается в 5.00, то есть с 1000 рублей в случае успешного исхода клиент БК получит 5000 рублей.



Сборная Бельгии переместилась с третьего места на второе. Теперь ставки на чемпионство «дьяволов» принимаются с коэффициентом 6.00. Даже удивительно, что шансы сборной Англии выглядят выше. Состав у бельгийцев мощнее и ровнее, проблемы с вратарями нет, да и на ЧМ-2018 они дважды победили «львов» в очных встречах.



Сильнее всего перенос чемпионата Европы сказался на сборной Франции. Прежде она считалась единоличным фаворитом, ставки принимались с коэффициентом 5.00. Теперь действующие чемпионы мира замыкают тройку претендентов: ставки на их победу принимаются за 7.50, то есть шансы опустились с 20% до 13%.



Коэффициентом 7.50 также выражены шансы сборной Нидерландов. Месяц назад оранжевые располагались на шестой строчке, на их победу букмекерские конторы давали 10.0. Рональд Куман справился со сменой поколений, хорошо выступил в Лиге наций и безо всяких проблем преодолел квалификацию.



Топ-5 замыкает сборная Испании. Здесь обошлось без изменений: поставить на победу подопечных Луиса Энрике, как и прежде, можно за 9.00. Следом идут команды Германии и Италии (по 10.0). Раньше на успех «скуадра адзурра» букмекеры давали 15.0, что говорит о ещё одном тренде.

Положение основных претендентов на победу заметно уплотнилось, а разрывы стали меньше: сразу семь коллективов находятся в диапазоне между коэффициентами 5.00 и 10.00. Это вполне логично, ведь за 15 месяцев многое может измениться.



Ниже оценены шансы действующего чемпиона Европы Португалии (17.0) и действующего финалиста чемпионата мира Хорватии (25.0). В остальные команды букмекеры совсем не верят: победа Украины идёт за 65.0, Дании и Швейцарии — в 80.0, а Австрии, Польши, России, Сербии, Турции и Уэльса — в 100.0. Тут со ставки в 1000 рублей в случае прохода можно получить 100 тыс. Но верится в такое с огромном трудом.



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