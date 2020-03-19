На что ставить, когда нет спорта? Самые дикие предложения букмекеров

Пока коронавирус захватывает мир, а весь спорт находится на вынужденных каникулах, букмекеры предлагают своим клиентам новые линии. Порой эти предложения смотрятся весьма дико. Рассказываем о самых необычных ставках и коэффициентах букмекерских контор.

Вакцина от COVID-19. Как тебе такое, Илон Маск?

Илон Маск разрешил работникам своей компании Tesla остаться дома на фоне распространения коронавируса. При этом бизнесмен подчеркнул, что считает панику вокруг COVID-19 излишней. По его мнению, куда больше риск погибнуть в автокатастрофе, чем умереть от коронавируса.

Букмекеры оценили вероятность создания Илоном Максом вакцины от COVID-19

Букмекеры принимают ставки на то, изобретет ли Маск вакцину от коронавируса. По оценкам аналитиков, это крайнемаловероятно. Поставить на это можно с коэффициентом 250.00. Это около 0.4% вероятности. Таким образом, сделав ставку в 1000 рублей, на руки можно поставить 250 тыс. рублей.



Вакциной Маск, похоже, пока не собирается заниматься, зато он уже заявил о готовности производить аппараты для искусственной вентиляции легких. Достойный поступок!

Коронавирус убил динозавров? Букмекеры не верят

Еще одна очень оригинальная букмекерская линия: смогут ли ученые доказать в 2020 году тот факт, что динозавры вымерли от коронавируса? По прогнозам букмекеров, это так же маловероятно, как и вакцина от Илона Маска. Поставить на то, что ученые смогут найти связь между COVID-19 и динозаврами, можно с коэффициентом 250.00 (0.4% вероятности).



Точно с таким же коэффициентом 250.00 можно сделать ставку на то, что в 2020 году будет доказано научное существование Бога. Мы не уверены, что над этой задачей вообще кто-то бьется. Но если такой человек есть и у него получится, то поставив деньги, можно сорвать джекпот.

Украинские запреты: прогнозы и ставки букмекеров

Украина подходит к борьбе с коронавирусом очень жестко. Власти страны вводят все новые и новые превентивные меры. Закрывается метро, остановлено авиа- и железнодорожное сообщение, отменены все массовые мероприятия. Кажется, букмекеры решили немного подшутить над украинскими властями, предложив ставки и коэффициенты на новые, нетривиальные запреты.



Коэффициентом 50.00 (2% вероятности) оцениваются перспективы того, что власти Украины хотя бы на одни сутки до конца 2020 года запретят пользоваться сотовой связью во всей стране. На фоне остальных коэффициентов это выглядит довольно реалистично.



За 250.00 можно сделать ставку на то, что в Украине в 2020 году запретят фильмы, в кадре которых есть скопления больше 10 человек. Видимо, чтобы неповадно было.

Коронавирус в России: дефицита гречки и туалетной бумаги не будет

Из-за пандемии коронавируса жители многих стран мира начинают запасаться продуктами и предметами первой необходимости, опасаясь карантина. В сети ежедневно появляются видео с пустыми полками магазинов.



Подобная ситуация сложилась и в России, однако власти заявляют, что причин закупаться впрок нет. Букмекеры принимают ставки на вероятный дефицит некоторых круп и предметов гигиены.



Сделать ставку на то, что Правительство России до 1 мая 2020 года официально объявит о дефиците крупы и бобовых в стране, можно с коэффициентом 10.00. Это примерно 8% вероятности. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что Россия объявит о дефиците предметов гигиены. Обратные варианты оцениваются коэффициентом 1.02 (92%).

Когда спорт выйдет из карантина? Прогнозы букмекерских контор

Вчера Министерство спорта РФ рекомендовало отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения. Причиной стала пандемия коронавируса.

Букмекеры предсказали дату возобновления соревнований в России

Букмекеры принимают ставки на то, когда власти официально разрешат возобновить соревнования. Сделать ставку на то, что это произойдёт до 10 мая, можно с коэффициентом 1.70 (55% вероятности). Поставив 1000 рублей на это, можно выиграть 700 рублей.



Сделать ставку на то, что до 10 мая запрет не отменят, можно за 2.15 (45%). Таким образом, выигрыш при ставке в 1000 рублей составит 1150 рублей.



По последним данным, от коронавируса скончалось более 7 тыс. человек. При этом излечилось более 70 тыс. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся. Берегите себя и давайте вместе ждать выхода спорта с карантина. А пока можно задуматься о необычных ставках!