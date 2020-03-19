Букмекеры оценили вероятность создания Илоном Маском вакцины от COVID-19

Илон Маск разрешил работникам своей компании Tesla остаться дома на фоне распространения коронавируса. При этом бизнесмен подчеркнул, что считает панику вокруг COVID-19 излишней. По его мнению, куда больше риск погибнуть в автокатастрофе, чем умереть от коронавируса.
Букмекеры принимают ставки на то, изобретет ли Маск вакцину от коронавируса. По оценкам аналитиков, это крайне маловероятно. Поставить на это можно с коэффициентом 250.00. Это около 0.4% вероятности. Таким образом, сделав ставку в 1000 рублей, на руки можно получить 250 тыс. рублей.
По последним данным, от коронавируса скончалось более 8000 человек. При этом излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта официально известно о 199 заразившихся.
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