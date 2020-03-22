Статистический прогноз: «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити», матч чемпионата Австралии

В матче 26 тура чемпионата Австралии 23 марта «Ньюкасл Джетс» примет «Мельбурн Сити». Начало игры — в 11:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.90. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Австралии

Букмекеры уверены, что матч австралийской А-лиги «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити» (23.03.2020)

В чемпионате Австралии играют без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса с 15 марта. До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по четыре-шесть матчей. Дело в том, что в турнире принимает участие всего 11 клубов.



Из-за нечётного количества кому-то приходится пропускать каждый тур. Дальше стартует плей-офф, перед которым решение о проведении встреч без зрителей могут пересмотреть в случае благоприятной обстановки. Тогда болельщики вернутся на трибуны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Австралии

«Ньюкасл Джетс» за 21 игру набрал лишь 21 балл и сейчас занимает девятую позицию. В прошлом туре команда не смогла зацепиться за очки с крепким «Брисбен Роар» (0:1). И теперь «реактивные» отстают от шестой строчки, которая вывела бы их в плей-офф, на шесть пунктов.

Статистический прогноз с коэффициентом 2.46: «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед» Две ставки на матч чемпионата Австралии, который выходит на первый план из-за коронавируса.

У «Мельбурн Сити» дела обстоят куда лучше: 40 очков в 22 играх и чистое второе место позволяют не волноваться за выход в плей-офф. Однако первая и вторая строчки в турнирной таблице дают возможность начать сразу с полуфинала, тогда как места с третьего по шестое выводят только в четвертьфинал. У ближайшего преследователя «Веллингтон Финикс» 36 баллов и два матча в запасе, а потому расслабляться клубу из Мельбурна нельзя.

Форма команд

Коллектив из Ньюкасла в прошлом туре потерпел первое поражение с начала февраля. За это время он успел сыграть шесть матчей и набрать 12 очков. А ведь в соперниках был и претендент на второе место «Перт Глори» (2:1), и два конкурента за выход в плей-офф — «Аделаида Юнайтед» (3:0) с «Вестерн Юнайтед» (0:0).



«Мельбурн Сити» в марте пока что не проигрывает. А единственная ничья пришлась на неуступчивый «Вестерн Сидней Уондерерс» (1:1). Хотя стоит отметить, что в том поединке преимущество полностью было за командой из Мельбурна.

Личные встречи

С 2015 года команды успели встретиться 18 раз. 11 побед на счету «Мельбурн Сити», пять — за «Ньюкасл Джетс». И всего лишь дважды команды не могли выявить сильнейшего.



Примечательно, что в 16 из 18 игр соперники пробивали верх. В среднем за матч забивается 3,56 гола. При таких раскладах есть смысл рассмотреть ТБ 3 мяча за коэффициент 1.97.

Ставки на статистику

«Мельбурн Сити» в гостях в среднем за игру наносит 16,82 удара по воротам. По сумме двух последних встреч с «Ньюкасл Джетс» команда била по воротам 40 раз. А потому можно подумать над ИТ2 больше 14.5 удара по воротам за коэффициент 1.89.

Статистический прогноз: «Манагуа» — «Хувентус», ставка на дерби в чемпионате Никарагуа В девяти из десяти предыдущих очных встреч забивали обе команды.

В четырёх из пяти последних очных противостояниях процент владения мячом клуба из Мельбурна превышал отметку 50. Да и вообще команда старается контролировать игру, и имеет 53% в среднем за поединок. Можно проверить ставку процент владения мячом «Мельбурн Сити» больше 50.5 за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити»

Матчи между «Ньюкасл Джетс» и «Мельбурн Сити» всегда получаются насыщенными и результативными. Однако по статистике, преимущество, как правило, остаётся за командой из Мельбурна. Проверим сразу три ставки с близкими к «двойке» коэффициентами в матче австралийской А-лиги.



Ставка 1: ТБ 3 мяча за коэффициент 1.97.



Ставка 2: ИТБ2 14.5 удара по воротам за коэффициент 1.89.



Ставка 3: процент владения мячом «Мельбурн Сити» больше 50.5 за коэффициент 1.95.