Клиенты БК разбираются в спорте, но большинство играет в минус. Один простой трюк даёт букмекерам прибыль на дистанции.

Как работают букмекерские конторы: что это такое, как устроены и на чём зарабатывают

Букмекеры зарабатывают даже когда вы выигрываете. БК придумали идеальный механизм. В этой статье мы разберём, что такое букмекерская контора, как устроена БК, по какому принципу работает, откуда берёт коэффициенты и на чём зарабатывает.



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Что такое букмекерская контора

Букмекерская контора — это заведение по приёму ставок.



Вы можете ставить денежные средства не только на спорт, но и на события из мира культуры, политики, экономики и так далее.



Стать клиентом букмекерской компании можно с 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться и подтвердить личность.



БК принимают ставки до начала события и в режиме реального времени.



В России букмекер должен обладать лицензией ФНС. Такие БК называют легальными. Они платят налоги, соблюдают законы РФ и осуществляют платежи через ЦУПИС.



Подробнее о том, что такое ЦУПИС и зачем он нужен читайте здесь:

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Работа в букмекерской конторе

В БК трудятся специалисты разных направлений: аналитики, маркетологи, разработчики, юристы, дизайнеры, сотрудники технической поддержки, специалисты по безопасности и другие.



Попасть на работу в букмекерскую контору можно также, как и в любую другую организацию: отправить резюме и пройти собеседование.

Как работают букмекерской конторы

Принцип работы букмекерской конторы заключается в том, чтобы получать прибыль при любом исходе того или иного события.



Часть игроков выиграет и выведет деньги, но букмекер будет в плюсе за счёт маржи.



Маржа — это комиссия букмекера.



Определяйте маржу, пользуясь формулой:



(1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn — 1) x 100, где К1, К2, Kn — коэффициенты на одном рынке, n — количество исходов на этом рынке.



Например, в волейбольном матче «Динамо Москва» — «Зенит Казань» аналитики БК дали 40% на победу хозяев и 60% на выигрыш гостей.



Переводите вероятность в коэффициенты по формуле:



100 / P, где P — вероятность в процентах.



Без маржи коэффициенты примут следующий вид:



2.50 на выигрыш «Динамо»: 100 / 40 и 1.67 на победу «Зенита»: 100 / 60.



Представим, что букмекер решил установить маржу в 5%. Лишние 5% пропорционально добавят к вероятностям обеих команд:

2% к выигрышу «Динамо»: 5% х 0.40. Итого 42%: 40% + 2%.

3% к победе «Зенита»: 5% х 0.60. Стало 63%: 60% + 3%.

После добавления маржи коэффициенты будут выглядеть так:



2.38 на «Динамо»: 100 / 42 и 1.59 на «Зенит»: 100 / 63.



Прибыль букмекерской конторы зависит от маржи и от оборота поставленных денег, а результат матча второстепенен.

Способы формирования коэффициентов в букмекерских компаниях

Чтобы выставить линию на матч букмекерская контора должна будет оценить вероятности того или иного исхода, добавить маржу и перевести шансы в коэффициенты. Однако в БК в любой момент готовы внести изменения.



К корректировкам коэффициентов могут привести следующие причины:

Коэффициенты в других БК. Чтобы не допустить вилок букмекеры оценивают линию конкурентов и вносят изменения. О том, что такое вилка в ставках на спорт читайте здесь:

Что такое вилка в ставках на спорт: как работает эта стратегия у букмекеров Ставки на вилки позволяют заработать при любом исходе в спорте. «Чемпионат» разобрался, что значит вилка и как это работает.

Новая информация о матче. Травмы и другие новости влияют на расклад сил и вынуждают заново оценивать шансы соперников.

Прогрузы. Из-за большого количества ставок на один из исходов букмекеры снижают коэффициент на данный выбор и повышают на противоположный.

Главная задача БК — активность действующих клиентов и привлечение других игроков. Букмекеры закладывают в коэффициенты маржу и меняют их при необходимости. На короткой дистанции вы можете идти в плюсе, но на длинном промежутке подавляющее большинство будет в минусе.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!