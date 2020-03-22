Как работают букмекерские конторы: что это такое, как устроены и на чём зарабатывают

Букмекеры зарабатывают даже когда вы выигрываете. БК придумали идеальный механизм. В этой статье мы разберём, что такое букмекерская контора, как устроена БК, по какому принципу работает, откуда берёт коэффициенты и на чём зарабатывает.
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Что такое букмекерская контора
Букмекерская контора — это заведение по приёму ставок.
Вы можете ставить денежные средства не только на спорт, но и на события из мира культуры, политики, экономики и так далее.
Стать клиентом букмекерской компании можно с 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться и подтвердить личность.
БК принимают ставки до начала события и в режиме реального времени.
В России букмекер должен обладать лицензией ФНС. Такие БК называют легальными. Они платят налоги, соблюдают законы РФ и осуществляют платежи через ЦУПИС.
Подробнее о том, что такое ЦУПИС и зачем он нужен читайте здесь:
Работа в букмекерской конторе
В БК трудятся специалисты разных направлений: аналитики, маркетологи, разработчики, юристы, дизайнеры, сотрудники технической поддержки, специалисты по безопасности и другие.
Попасть на работу в букмекерскую контору можно также, как и в любую другую организацию: отправить резюме и пройти собеседование.
Как работают букмекерской конторы
Принцип работы букмекерской конторы заключается в том, чтобы получать прибыль при любом исходе того или иного события.
Часть игроков выиграет и выведет деньги, но букмекер будет в плюсе за счёт маржи.
Маржа — это комиссия букмекера.
Определяйте маржу, пользуясь формулой:
(1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn — 1) x 100, где К1, К2, Kn — коэффициенты на одном рынке, n — количество исходов на этом рынке.
Например, в волейбольном матче «Динамо Москва» — «Зенит Казань» аналитики БК дали 40% на победу хозяев и 60% на выигрыш гостей.
Переводите вероятность в коэффициенты по формуле:
100 / P, где P — вероятность в процентах.
Без маржи коэффициенты примут следующий вид:
2.50 на выигрыш «Динамо»: 100 / 40 и 1.67 на победу «Зенита»: 100 / 60.
Представим, что букмекер решил установить маржу в 5%. Лишние 5% пропорционально добавят к вероятностям обеих команд:
- 2% к выигрышу «Динамо»: 5% х 0.40. Итого 42%: 40% + 2%.
- 3% к победе «Зенита»: 5% х 0.60. Стало 63%: 60% + 3%.
После добавления маржи коэффициенты будут выглядеть так:
2.38 на «Динамо»: 100 / 42 и 1.59 на «Зенит»: 100 / 63.
Прибыль букмекерской конторы зависит от маржи и от оборота поставленных денег, а результат матча второстепенен.
Способы формирования коэффициентов в букмекерских компаниях
Чтобы выставить линию на матч букмекерская контора должна будет оценить вероятности того или иного исхода, добавить маржу и перевести шансы в коэффициенты. Однако в БК в любой момент готовы внести изменения.
К корректировкам коэффициентов могут привести следующие причины:
- Коэффициенты в других БК. Чтобы не допустить вилок букмекеры оценивают линию конкурентов и вносят изменения. О том, что такое вилка в ставках на спорт читайте здесь:
- Новая информация о матче. Травмы и другие новости влияют на расклад сил и вынуждают заново оценивать шансы соперников.
- Прогрузы. Из-за большого количества ставок на один из исходов букмекеры снижают коэффициент на данный выбор и повышают на противоположный.
Главная задача БК — активность действующих клиентов и привлечение других игроков. Букмекеры закладывают в коэффициенты маржу и меняют их при необходимости. На короткой дистанции вы можете идти в плюсе, но на длинном промежутке подавляющее большинство будет в минусе.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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