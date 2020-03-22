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Букмекеры, принцип работы, как устроены букмекерские конторы, на чём они зарабатывают

Букмекеры, принцип работы
Дмитрий Богданов
Как работают букмекерские конторы: что это такое, как устроены и на чём зарабатывают
Клиенты БК разбираются в спорте, но большинство играет в минус. Один простой трюк даёт букмекерам прибыль на дистанции.
Ставки / База знаний 0

Букмекеры зарабатывают даже когда вы выигрываете. БК придумали идеальный механизм. В этой статье мы разберём, что такое букмекерская контора, как устроена БК, по какому принципу работает, откуда берёт коэффициенты и на чём зарабатывает.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое букмекерская контора

Букмекерская контора — это заведение по приёму ставок.

Вы можете ставить денежные средства не только на спорт, но и на события из мира культуры, политики, экономики и так далее.

Стать клиентом букмекерской компании можно с 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться и подтвердить личность.

БК принимают ставки до начала события и в режиме реального времени.

В России букмекер должен обладать лицензией ФНС. Такие БК называют легальными. Они платят налоги, соблюдают законы РФ и осуществляют платежи через ЦУПИС.

Подробнее о том, что такое ЦУПИС и зачем он нужен читайте здесь:

Букмекерский ЦУПИС: что это и зачем он нужен в ставках на спорт
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Работа в букмекерской конторе

В БК трудятся специалисты разных направлений: аналитики, маркетологи, разработчики, юристы, дизайнеры, сотрудники технической поддержки, специалисты по безопасности и другие.

Попасть на работу в букмекерскую контору можно также, как и в любую другую организацию: отправить резюме и пройти собеседование.

Как работают букмекерской конторы

Принцип работы букмекерской конторы заключается в том, чтобы получать прибыль при любом исходе того или иного события.

Часть игроков выиграет и выведет деньги, но букмекер будет в плюсе за счёт маржи.

Маржа — это комиссия букмекера.

Определяйте маржу, пользуясь формулой:

(1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn — 1) x 100, где К1, К2, Kn — коэффициенты на одном рынке, n — количество исходов на этом рынке.

Например, в волейбольном матче «Динамо Москва» — «Зенит Казань» аналитики БК дали 40% на победу хозяев и 60% на выигрыш гостей.

Переводите вероятность в коэффициенты по формуле:

100 / P, где P — вероятность в процентах.

Без маржи коэффициенты примут следующий вид:

2.50 на выигрыш «Динамо»: 100 / 40 и 1.67 на победу «Зенита»: 100 / 60.

Представим, что букмекер решил установить маржу в 5%. Лишние 5% пропорционально добавят к вероятностям обеих команд:

  • 2% к выигрышу «Динамо»: 5% х 0.40. Итого 42%: 40% + 2%.
  • 3% к победе «Зенита»: 5% х 0.60. Стало 63%: 60% + 3%.

После добавления маржи коэффициенты будут выглядеть так:

2.38 на «Динамо»: 100 / 42 и 1.59 на «Зенит»: 100 / 63.

Прибыль букмекерской конторы зависит от маржи и от оборота поставленных денег, а результат матча второстепенен.

Способы формирования коэффициентов в букмекерских компаниях

Чтобы выставить линию на матч букмекерская контора должна будет оценить вероятности того или иного исхода, добавить маржу и перевести шансы в коэффициенты. Однако в БК в любой момент готовы внести изменения.

К корректировкам коэффициентов могут привести следующие причины:

  • Коэффициенты в других БК. Чтобы не допустить вилок букмекеры оценивают линию конкурентов и вносят изменения. О том, что такое вилка в ставках на спорт читайте здесь:
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  • Прогрузы. Из-за большого количества ставок на один из исходов букмекеры снижают коэффициент на данный выбор и повышают на противоположный.

Главная задача БК — активность действующих клиентов и привлечение других игроков. Букмекеры закладывают в коэффициенты маржу и меняют их при необходимости. На короткой дистанции вы можете идти в плюсе, но на длинном промежутке подавляющее большинство будет в минусе.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал
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