Букмекеры заманивают новичков суммами, но часто скрывают условия. Рассказываем о фрибетах, где их взять и на что обращать внимание.

Фрибеты в букмекерских конторах: как получить хороший бонус и бесплатную ставку от БК

Фрибеты в букмекерских конторах манят суммами, но часто разочаровывают. Новички должны понимать, где хороший бонус, а где пустышка. В этой статье мы разберём, что такое фрибет, условия акций и бонусных программ для новых игроков, а также где взять и как получить бесплатную ставку.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Студенты Академии уже получают бонус до 10 000 рублей!

Что такое фрибет

Фрибет — виртуальные деньги в виде бонуса, которые можно поставить. При заходе ставки вы получите только чистую прибыль, а при проигрыше или возврате бонус сгорит.

Представим, что вы поставили 500 рублей с коэффициентом 2.40. В случае выигрыша вы получите 1200 рублей: 500 х 2.40.

Если вы сделали бесплатную ставку в размере 500 рублей за коэффициент 2.40, выплата при удачном исходе составит 700 рублей: 500 х 2.40 — 500.

О том, как работают букмекерские конторы и на чём зарабатывают читайте здесь:

Как работают букмекерские конторы: что это такое, как устроены и на чём зарабатывают Клиенты БК разбираются в спорте, но большинство играет в минус. Один простой трюк даёт букмекерам прибыль на дистанции.

Условия акции и бонусных программ для новых игроков

Принять участие в акции недостаточно, чтобы получить деньги на основной счёт. Букмекеры составляют список условий, которые нужно выполнить.

Внимательно читайте правила акции. Обычно в условия включают следующие пункты:

Минимальный коэффициент, с которым можно заключать пари.

Срок годности фрибета.

Виды спорта и варианты исходов, на которые можно поставить.

Правило сделать ставку на всю сумму фрибета.

Виды фрибетов в БК

По способу получения фрибеты делят на три группы:

Фрибет за регистрацию без депозита

Вам достаточно зарегистрироваться по промокоду или скачать приложение букмекера.

Фрибет за первый депозит

Лучшие легальные букмекерские конторы дают бонусные средства в размере до 100% от суммы первого пополнения счёта.

Бесплатная ставка в подарок

У многих БК есть программа лояльности. Букмекеры поощряют активных клиентов и дают шанс отыграться минусовым игрокам.

О том, как обыграть букмекеров читайте здесь:

Как обыграть букмекера: стратегии и советы в ставках на спорт, секреты для начинающих Есть три способа обыграть букмекерскую контору, но на практике работает только один.

Где взять фрибеты за регистрацию без депозита и с пополнением счёта

Узнавайте информацию о бонусах через один из трёх источников:

Официальные сайты БК

Лучшие предложения букмекеры публикуют на главных страницах своих сайтов, а информацию об остальных акциях выкладывают в разделе бонусов.

Спортивные сайты

Ведущие спортивные СМИ ведут странички с обзором российских и зарубежных БК. В рейтинге букмекерских контор «Чемпионата» вы можете получить всю необходимую информацию и почитать отзывы других игроков.

Социальные сети

Букмекеры дополнительно информируют своих клиентов об акциях через социальные сети, а иногда предлагают уникальные бонусы для подписчиков.

Не стоит забывать о ставочных сайтах. Но такие ресурсы могут умышленно скрывать лучшие бонусы одних букмекеров, чтобы вы выбрали другие БК.

Как получить фрибеты в букмекерских конторах

Выполните следующие действия, чтобы получить фрибет:

Прочтите условия акций в нескольких БК.

Выберите букмекера с подходящим для вас бонусом.

Пройдите полную регистрацию и идентификацию.

Получите фрибет, выполнив все условия.

Худшие фрибеты

Некоторые БК предлагают фрибеты, которые практически невозможно отыграть.

Например, бонус в размере 1000 рублей в случае 20 успешных ставок на эту сумму с коэффициентом от 2.50.

При выборе букмекера несколько раз прочтите каждый пункт правил о бонусах. В случае возникновения вопросов обращайтесь в службу поддержки БК. Только затем принимайте решение о том, стоит ли играть в данной конторе.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Студенты Академии уже получают бонус до 10 000 рублей!