Фрибеты в букмекерских конторах: как получить хороший бонус и бесплатную ставку от БК

Фрибеты в букмекерских конторах манят суммами, но часто разочаровывают. Новички должны понимать, где хороший бонус, а где пустышка. В этой статье мы разберём, что такое фрибет, условия акций и бонусных программ для новых игроков, а также где взять и как получить бесплатную ставку.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Студенты Академии уже получают бонус до 10 000 рублей!
Что такое фрибет
Фрибет — виртуальные деньги в виде бонуса, которые можно поставить. При заходе ставки вы получите только чистую прибыль, а при проигрыше или возврате бонус сгорит.
Представим, что вы поставили 500 рублей с коэффициентом 2.40. В случае выигрыша вы получите 1200 рублей: 500 х 2.40.
Если вы сделали бесплатную ставку в размере 500 рублей за коэффициент 2.40, выплата при удачном исходе составит 700 рублей: 500 х 2.40 — 500.
О том, как работают букмекерские конторы и на чём зарабатывают читайте здесь:
Условия акции и бонусных программ для новых игроков
Принять участие в акции недостаточно, чтобы получить деньги на основной счёт. Букмекеры составляют список условий, которые нужно выполнить.
Внимательно читайте правила акции. Обычно в условия включают следующие пункты:
- Минимальный коэффициент, с которым можно заключать пари.
- Срок годности фрибета.
- Виды спорта и варианты исходов, на которые можно поставить.
- Правило сделать ставку на всю сумму фрибета.
Виды фрибетов в БК
По способу получения фрибеты делят на три группы:
Фрибет за регистрацию без депозита
Вам достаточно зарегистрироваться по промокоду или скачать приложение букмекера.
Фрибет за первый депозит
Лучшие легальные букмекерские конторы дают бонусные средства в размере до 100% от суммы первого пополнения счёта.
Бесплатная ставка в подарок
У многих БК есть программа лояльности. Букмекеры поощряют активных клиентов и дают шанс отыграться минусовым игрокам.
О том, как обыграть букмекеров читайте здесь:
Где взять фрибеты за регистрацию без депозита и с пополнением счёта
Узнавайте информацию о бонусах через один из трёх источников:
Официальные сайты БК
Лучшие предложения букмекеры публикуют на главных страницах своих сайтов, а информацию об остальных акциях выкладывают в разделе бонусов.
Спортивные сайты
Ведущие спортивные СМИ ведут странички с обзором российских и зарубежных БК. В рейтинге букмекерских контор «Чемпионата» вы можете получить всю необходимую информацию и почитать отзывы других игроков.
Социальные сети
Букмекеры дополнительно информируют своих клиентов об акциях через социальные сети, а иногда предлагают уникальные бонусы для подписчиков.
Не стоит забывать о ставочных сайтах. Но такие ресурсы могут умышленно скрывать лучшие бонусы одних букмекеров, чтобы вы выбрали другие БК.
Как получить фрибеты в букмекерских конторах
Выполните следующие действия, чтобы получить фрибет:
- Прочтите условия акций в нескольких БК.
- Выберите букмекера с подходящим для вас бонусом.
- Пройдите полную регистрацию и идентификацию.
- Получите фрибет, выполнив все условия.
Худшие фрибеты
Некоторые БК предлагают фрибеты, которые практически невозможно отыграть.
Например, бонус в размере 1000 рублей в случае 20 успешных ставок на эту сумму с коэффициентом от 2.50.
При выборе букмекера несколько раз прочтите каждый пункт правил о бонусах. В случае возникновения вопросов обращайтесь в службу поддержки БК. Только затем принимайте решение о том, стоит ли играть в данной конторе.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Студенты Академии уже получают бонус до 10 000 рублей!
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