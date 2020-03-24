‎«Неман» — «Шахтёр Солигорск»‎. Прогноз на тотал и голы в чемпионате Беларуси

В седьмом матче 1/2 финала плей-офф чемпионата Беларуси «Неман» сыграет с «Шахтёром» из Солигорска‎‎ 24 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Шахтёр Солигорск»‎ — «Неман» хозяева котируются с коэффициентом 2.40. Победу гостей букмекеры оценивают коэффициентом 2.62.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси ‎«Неман» — «Шахтёр Солигорск»

Букмекеры считают, что матч плей-офф чемпионата Беларуси ‎«Неман» — «Шахтёр Солигорск» 24 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.83, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.02. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.00.

Прогноз и анализ матча ‎«Неман» — «Шахтёр Солигорск» (24.03.2020)

«Юность» разобралась с «Динамо-Молодечно» в пяти матчах и уже устала ждать соперника по финалу плей-офф чемпионата Беларуси. «Неман» и «Шахтёр» достойны друг друга, серия получается упорной, нервной и затяжной. На данный момент счёт 3-3, а потому победитель седьмой игры забирает всё.

‎«Неман» — «Шахтёр С»‎. Прогноз: убойный седьмой матч в Беларуси для хоккейных гурманов Гродненцы спаслись в шестом матче на выезде, теперь всё решится на их льду.

Надо сказать, что «Неман» уже неоднократно находился на краю пропасти. Гродненцы в концовке забрали первую встречу, а вот дальше стали возникать трудности. При 1-2 в серии они позволили сопернику отыграться с 1:3 в четвёртом матче. Правда, в овертайме всё же добились победы, причём очень быстро (4:3 ОТ).

При счёте 2-3 подопечные Сергея Пушкова лишились права на ошибку и должны были побеждать в Солигорске на заказ. Начало получилось кошмарным: два быстрых удаления, пропущенная шайба в формате «три-на-пять» и ещё несколько малых штрафов. Но команда всё же перетерпела, а в концовке получила численное преимущество и реализовала его в самом начале овертайма (2:1 ОТ).

После такого психологическое преимущество наверняка будет на стороне «Немана». Плюс свой лёд, разумеется. Шансы хозяев чуть выше, но прогноз на исход мы дали в основном прогнозе. А теперь рассмотрим ставки на тоталы и голы, благо что тут есть пара интересных вариантов.

В первую очередь любопытно смотрится «гол в первые 9 минут — нет» за 1.83. Логика простая: в трёх предыдущих встречах счёт открывался быстро, хотя в плей-офф подобное случается редко. Ставки в седьмом матче максимально высоки, а потому дебют имеет все шансы получиться осторожным. Рисковать и давать противнику фору слишком опасно.

Даже немного удивительно, что на тотал меньше 4.5 шайбы дают мощный коэффициент 2.02. Больше того — тотал меньше 5 шайбы идёт за вполне нестыдные 1.65, можно подстраховаться и заиграть это предложение. Два предыдущих поединка получились низовыми: три шайбы в пятой встрече, две — в шестой.

Это полностью укладывается в очевидный расклад: чем выше цена ошибки, тем меньше команды будут раскрываться. Из шести матчей верховыми выдались два — первый и четвёртый. В первом всё получилось на тоненького: вплоть до 58-й минуты счёт был 2:2, а затем «Неман» вышел вперёд. Заключительный гол «кроты» получили уже в пустые ворота.

Четвёртая игра также тянет на аномалию: там к середине первого периода гродненцы повели 2:0, а потому у «Шахтёра» просто не осталось вариантов — пришлось раскрываться. Кроме того, реализация численного преимущества оказалась сумасшедшей — пять шайб из шести в основное время были забиты в большинстве.

В седьмом матче соперники наверняка сделают всё возможное, чтобы обойтись без лишних удалений. Да и поверить в быстрые 2:0 с учётом высочайшей цены ошибки крайне сложно. Раз так, каждый гол может оказаться решающим. Общий низ смотрится здорово.

Прогноз и ставки на матч ‎«Неман» — «Шахтёр Солигорск»

В трёх предыдущих матчах счёт быстро открывался, в упорных сериях плей-офф такое редко встречается. Седьмая игра — это максимальная цена ошибки, так что яркого дебюта не ждём. Скорее всего, команды постараются сыграть попроще и свести к минимуму вероятность обрезов. При таких исходных данных шансы на ранний гол кажутся невысокими.

Ставка №1: гол в первые 9 минут — нет за 1.83.

Ставка №2: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.02.