‎«Юность-Минск» — «Шахтёр»‎. Прогноз на финальную серию чемпионата Беларуси по хоккею

В первом матче финала плей-офф чемпионата Беларуси «Юность-Минск» сыграет с «Шахтёром» из Солигорска‎‎ 26 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск» хозяева котируются с коэффициентом 1.64. Победу гостей букмекеры оценивают коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси ‎«Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск»

Букмекеры считают, что матч плей-офф чемпионата Беларуси «Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск» 26 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.00, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.80. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.30.

Прогноз и анализ матча ‎«Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск» (26.03.2020)

Чемпионат Беларуси — последний оазис в пустыне мирового хоккея. Помимо него остались только любительские турниры, которые по понятным причинам не вызывают особого интереса. А вот Кубок Президента в нынешнем сезоне получается более чем любопытным: тут и седьмые матчи, и нервы, и красивые сюжеты.

‎«Шахтёр‎» безо всяких проблем разобрался с ‎«Металлургом‎» из Жлобина в четвертьфинале: управился за четыре матча, лишь два из которых получились упорными. А вот полуфинальная серия с ‎«Неманом‎» стала лучшей в плей-офф чемпионата-2019/2020. По крайней мере на данный момент.

Битва растянулась на максимально возможные семь встреч. ‎«Кроты‎» отдали первый поединок, забрали два последующих и едва не довели дело до счёта 3-1. В четвёртом матче они спаслись с 1:3, но только для того, чтобы пропустить уже спустя 140 секунд после старта овертайма (3:4 ОТ).

Затем появилась возможность закрыть серию в шестой игре: ‎«Шахтёр‎» быстро открыл счёт на своём льду, вплоть до третьего периода удалялись только гродненцы. Однако ужасная реализация оставила гостей в игре, а удаление в концовке оказалось роковым (1:2 ОТ). Казалось, что после двух упущенных шансов психологическое преимущество будет полностью на стороне ‎«Немана‎».

Вышло совсем иначе. Подопечные Юрия Файкова выглядели активнее с первых минут, создав заметно больше моментов. Виталий Трус много выручал, однако в середине третьего периода всё же пропустил. Исход противостояния равных соперников решили детали — в данном случае удаления. ‎«Неман‎» схватил три малых штрафа в третьем периоде, одно из которых гости смогли реализовать.

В финале их ждёт ‎«Юность‎», которая без особых хлопот преодолела два стартовых раунда. В четвертьфинале минчане провозились шесть матчей со скромным ‎«Локомотивом‎» из Орши. Аутсайдер неплохо сушил игру и затянул оппонента в вязкий хоккей, однако разница в индивидуальном мастерстве всё же сказалась. Отметим, что ни в одной из шести встреч не забрасывалось больше трёх шайб.

А в полуфинале подопечные Александра Макрицкого разбили ‎«Динамо-Молодечно‎». Хватило пяти матчей, заключительный из которых обернулся натуральной головомойкой (6:0). Вот и получается, что один клуб не играл с 19 марта и имел на восстановление неделю, а другой выйдет на лёд спустя сутки.

Календарь чемпионата Беларуси существенно бьёт по шансам ‎«Шахтёра‎». ‎«Кротам‎» придётся провести восьмой поединок за 15 суток — график просто адский. Проходных матчей в предыдущем раунде не было, а возможности для широкой ротации у тренерского штаба нет. На дистанции преимущество в свежести делает шансы ‎«Юности‎» гораздо выше.

Потому предпосылок для сенсации откровенно немного. Благо что три предыдущие очные встречи забрали минчане, пусть и в напряжённой борьбе. Расклад выглядит примерно так: клуб из Солигорска сделает всё возможное, будет принимать на себя шайбы и грызть лёд. Наверняка зацепит один-два матча, однако рассчитывать на большее крайне сложно. Ждём победу ‎«Юности‎» в пяти-шести играх.

Прогноз и ставка на матч «Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск»

Состав у ‎«Юности‎» посильнее, но это не главное. Минчане провели предыдущий матч 19 марта и имели на восстановление неделю, а ‎«Шахтёр‎» ещё 24-го числа бился с ‎«Неманом‎» за выход в финал. Соответственно ‎«кроты‎» проведут восьмой матч за 15 суток. При таком графике навязать полноценную борьбу будет невероятно сложно. Клуб из Солигорска зацепит одну-две игры, но не более.

Ставка: победа ‎«Юности‎» в пяти-шести матчах.