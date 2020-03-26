«Юность-Минск» — «Шахтёр». Прогноз: яркий старт финала чемпионата Беларуси по хоккею

В первом матче финала плей-офф чемпионата Беларуси «Юность-Минск» сыграет с «Шахтёром» из Солигорска 27 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск» хозяева котируются с коэффициентом 1.66. Победу гостей букмекеры оценивают коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск»

Букмекеры считают, что матч плей-офф чемпионата Беларуси «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск» 27 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.20, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.67. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.30.

Прогноз и анализ матча «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск» (27.03.2020)

Пути команд в финал Кубка Президента мало похожи друг на друга. «Юность» в полуфинале не встретила никакого сопротивления со стороны «Динамо-Молодечно». Хватило пяти матчей, заключительный из которых обернулся натуральным разгромом — 6:0 в пользу хозяев.

‎«Юность-Минск» — «Шахтёр»‎. Прогноз на финальную серию чемпионата Беларуси по хоккею Адский календарь практически не оставляет ‎«кротам‎» шансов.

Соответственно минчане не выходили на лёд аж с 19 марта и имели целую неделю на отдых, восстановление и подготовку к решающей серии. Идеальная возможность зализать раны, залечить микроповреждения и с новыми силами броситься в бой. Естественно, мини-каникулы — огромный фактор в пользу действующего чемпиона.



«Шахтёр» — симпатичная команда, которая старается действовать агрессивно и много бросает по чужим воротам. Состав у неё скромнее, но в целом шансы навязать борьбу и заставить фаворита попотеть имелись. Если бы между полуфиналами и финалом в чемпионате Беларуси было хоть небольшое окно.



Но его нет. Предыдущий поединок «кроты» провели 24 марта, а уже 27-го числа им предстоит биться в Минске. При этом стартовые четыре матча идут дуплетом: 27 и 28 марта, а затем 31 марта и 1 апреля. Понятно, что при таком графике короткая «скамейка» обязательно скажется. Чем дальше зайдёт серия, тем сильнее должно быть преимущество «Юности» в свежести.



Клуб из Солигорска нашёл в себе силы и дожал крепкий «Неман» в седьмом поединке на чужом льду, хотя казалось, что после двух упущенных возможностей психологическое преимущество перейдёт на сторону гродненцев. Выручило большинство — единственная шайба состоялась в формате «пять на четыре» (1:0).



В трёх предыдущих встречах победила «Юность», хотя всякий раз победы эти одерживались на тоненького и в нервных концовках. Собственно, лёгкой прогулки вроде той, что была в полуфинале, у действующего чемпиона определённо не будет. «Кроты» даже на фоне усталости превосходят «Динамо-Молодечно».



Пожалуй, букмекеры слишком уж занижают планку результативности. У «Юности» с результативностью полный порядок. Достаточно сказать, что четыре из пяти полуфинальных матчей минчан получились верховыми. «Шахтёр» наверняка просядет по ходу серии, но перед первым поединком у него по крайней мере было два дня на восстановление.

В общем, ждём более-менее открытой игры, при которой соперники на двоих оформят четыре-пять шайб. Тотал больше 4 гола за симпатичный коэффициент 1.80 смотрится нормально. В остальном шансы «Юности», разумеется, выглядят предпочтительнее, так что при желании можно рассмотреть 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.81.

Прогноз и ставка на матч «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск»

Линия на исход кажется логичной, на своём льду шансы «Юности» действительно заметно выше. А вот планка тотала оставляет соблазн заиграть тотал больше 4 шайбы за 1.80. Четыре из пяти полуфинальных матчей минчан оказались верховыми, да и «Шахтёр» на чужой половине льда опасен. Два дня отдыха у «кротов» имелось, так что ждём сравнительно бодрого и результативного хоккея.



Ставка: тотал больше 4 гола за 1.80.