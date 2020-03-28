‎«Юность» — «Шахтёр»‎. Прогноз: берём коэффициент 2.75 в финале чемпионата Беларуси

«Юность-Минск» сыграет с «Шахтёром» из Солигорска 28 марта во втором матче финала плей-офф чемпионата Беларуси. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск» хозяева котируются с коэффициентом 1.51. Победу гостей букмекеры оценивают коэффициентом 5.10.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск»
Букмекеры не уверены, что матч плей-офф чемпионата Беларуси «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск» 28 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.90. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.60.
Прогноз и анализ матча «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск» (28.03.2020)
Первый матч финала Кубка Президента прошёл в одну калитку. Никакой интригой и не пахло, уже к середине второго периода всё было кончено. По сути «Юность» просто не заметила соперника (5:1). Причём судейство или удаления тут ни при чём — все шайбы хозяева забросили исключительно в равных составах.
Пожалуй, тренерский штаб гостей не угадал с вратарём: Максим Малютин великолепно действовал в полуфинальной серии с «Неманом», очень много выручал и стабильно оформлял «сухари». Но последний рубеж было решено доверить Юрию Петрову, который начинал плей-офф основным вратарём.
Ничего хорошего из этого не вышло. Понятно, что быстрая пропущенная шайба — это худший из всех возможных раскладов для «Шахтёра», наевшегося после утомительной бойни в предыдущем раунде. Никаких вариантов у «кротов» не оказалось: 0:2 в середине первого периода, 0:4 к 27-й минуте.
Оставшееся время фактически превратилось в тренировку. Гости поменяли вратаря ещё после третьей шайбы, но было уже поздно. Клубу из Солигорска удалось отквитать одну шайбу в большинстве, однако тот гол ничего не изменил. Фаворит добыл лёгкую победу и открыл счёт в серии, затратив минимальное количество сил.
«Шахтёр» заметно проигрывал в движении, что абсолютно логично. Даже перенос старта финальной серии на один день не способен уравнять положение команд: минчане закончили полуфинал 19 марта, а «Шахтёр» — только 24-го. Неделя отдыха и два дня отдыха — громадная разница, особенно после долгого и утомительного сезона.
Понятно, что выиграть «конёк» во втором матче гостям будет ещё тяжелее, поскольку играть придётся второй день кряду. Букмекеры прекрасно видят баланс сил: «Юность» сильнее по составу, да ещё и выглядит гораздо свежее. Даже победа хозяев с форой (-1) идёт за аккуратный коэффициент 1.68.
Рискнём сыграть против линии. Сомневаться в преимуществе минчан крайне сложно, однако «Шахтёр» не настолько плох, как могло показаться после первой встречи. На все 60 минут гостей вполне может не хватить, но активно провести работу над ошибками и выдать качественный дебют им по силам. Мы бы выбирали между двумя ставками — П2 с форой (+1.5) за 1.87 и «гости откроют счёт» за мощный коэффициент 2.75.
Прогноз и ставка на матч «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск»
Борьбы в первом матче не получилось: «Юность» быстро создала комфортный задел, после чего спокойно довела дело до победы. «Шахтёр» выглядит тяжеловато на фоне адского графика и определённо уступает оппоненту по составу, но букмекеры слишком уж недооценивают гостей. На наш взгляд, второй матч получится куда более упорным.
Ставка: «Шахтёр» откроет счёт за 2.75.
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