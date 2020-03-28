‎«Юность» — «Шахтёр»‎. Прогноз: берём коэффициент 2.75 в финале чемпионата Беларуси

«Юность-Минск» сыграет с «Шахтёром» из Солигорска‎‎ 28 марта во втором матче финала плей-офф чемпионата Беларуси. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск» хозяева котируются с коэффициентом 1.51. Победу гостей букмекеры оценивают коэффициентом 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси ‎«Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск»

Букмекеры не уверены, что матч плей-офф чемпионата Беларуси «Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск» 28 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.90. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.60.

Прогноз и анализ матча ‎«Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск» (28.03.2020)

Первый матч финала Кубка Президента прошёл в одну калитку. Никакой интригой и не пахло, уже к середине второго периода всё было кончено. По сути ‎«Юность‎» просто не заметила соперника (5:1). Причём судейство или удаления тут ни при чём — все шайбы хозяева забросили исключительно в равных составах.

‎«Юность-Минск» — «Шахтёр»‎. Прогноз на финальную серию чемпионата Беларуси по хоккею Адский календарь практически не оставляет ‎«кротам‎» шансов.

Пожалуй, тренерский штаб гостей не угадал с вратарём: Максим Малютин великолепно действовал в полуфинальной серии с ‎«Неманом‎», очень много выручал и стабильно оформлял ‎«сухари‎». Но последний рубеж было решено доверить Юрию Петрову, который начинал плей-офф основным вратарём.

Ничего хорошего из этого не вышло. Понятно, что быстрая пропущенная шайба — это худший из всех возможных раскладов для ‎«Шахтёра‎», наевшегося после утомительной бойни в предыдущем раунде. Никаких вариантов у ‎«кротов‎» не оказалось: 0:2 в середине первого периода, 0:4 к 27-й минуте.

Оставшееся время фактически превратилось в тренировку. Гости поменяли вратаря ещё после третьей шайбы, но было уже поздно. Клубу из Солигорска удалось отквитать одну шайбу в большинстве, однако тот гол ничего не изменил. Фаворит добыл лёгкую победу и открыл счёт в серии, затратив минимальное количество сил.

‎«Шахтёр‎» заметно проигрывал в движении, что абсолютно логично. Даже перенос старта финальной серии на один день не способен уравнять положение команд: минчане закончили полуфинал 19 марта, а ‎«Шахтёр‎» — только 24-го. Неделя отдыха и два дня отдыха — громадная разница, особенно после долгого и утомительного сезона.

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Понятно, что выиграть ‎«конёк‎» во втором матче гостям будет ещё тяжелее, поскольку играть придётся второй день кряду. Букмекеры прекрасно видят баланс сил: ‎«Юность‎» сильнее по составу, да ещё и выглядит гораздо свежее. Даже победа хозяев с форой (-1) идёт за аккуратный коэффициент 1.68.

Рискнём сыграть против линии. Сомневаться в преимуществе минчан крайне сложно, однако ‎«Шахтёр‎» не настолько плох, как могло показаться после первой встречи. На все 60 минут гостей вполне может не хватить, но активно провести работу над ошибками и выдать качественный дебют им по силам. Мы бы выбирали между двумя ставками — П2 с форой (+1.5) за 1.87 и ‎«гости откроют счёт‎» за мощный коэффициент 2.75.

Прогноз и ставка на матч «Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск»

Борьбы в первом матче не получилось: ‎«Юность‎» быстро создала комфортный задел, после чего спокойно довела дело до победы. ‎«Шахтёр‎» выглядит тяжеловато на фоне адского графика и определённо уступает оппоненту по составу, но букмекеры слишком уж недооценивают гостей. На наш взгляд, второй матч получится куда более упорным.

Ставка: ‎«Шахтёр‎» откроет счёт за 2.75.