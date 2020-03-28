Месси или Заболотный? Кого букмекеры сватают в чемпионат Беларуси

В плане спорта Беларусь сейчас впереди планеты всей! Футбольный чемпионат в Высшей лиге набирает обороты, да еще и в присутствии зрителей. Букмекеры уже принимают ставки на вероятный переезд в Беларусь звезд мирового футбола. Разбираемся, возможно ли это.

Букмекеры: Месси и Роналду в Беларусь не поедут

В эти выходные в Высшей лиге чемпионата Беларуси проходят матчи 2-го тура. А букмекеры принимают ставки на то, что за один из белорусских клубов в 2020 году сыграют Лионель Месси или Криштиану Роналду. Правда, эксперты оценивают эту вероятность совсем невысоко.

Сделать ставку на то, что в один из клубов Высшей лиги перейдёт Лионель Месси или Криштиану Роналду, можно с коэффициентом 100.00. Это примерно 1% вероятности. Конечно, вряд ли звездам футбола надоест сидеть дома. Даже если «Барселона» обанкротится, как ей предрекают.

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Чуть выше вероятность того, что за один из клубов чемпионата Беларуси сыграет Златан Ибрагимович. Швед находится на пороге завершения карьеры. Почему бы ему не попылить в Беларуси? Поставить на то, форвард продолжит свою карьеру в одной из команд Высшей лиги, можно с коэффициентом 50.00 (2%).

Заболотный тоже вряд ли переберется в Беларусь

Куда более вероятным считают букмекеры трансфер Антона Заболотного из «Сочи» в клуб из Беларуси. А что, согласитесь, вряд ли вы лишитесь дара речи, если увидите нападающего, к примеру, в футболке БАТЭ или минского «Динамо»?

По оценке букмекеров, Заболотный тоже в Беларусь не поедет. Хотя вероятность его трансфера в соседнюю республику куда выше, чем у легенд футбола. Сделать ставку на то, что Антон Заболотный перейдёт в один из белорусских клубов, можно с коэффициентом 10.00. Это 10% вероятности. Кстати, Антон, как и любой другой россиянин, не будет считаться легионером в чемпионате Беларуси. Приятный бонус!

Прогноз букмекеров: Высшей лиге не светит FIFA21

Чемпионат Беларуси – единственный в Европе, где до сих пор играют. Еще и с публикой. Так что вполне резонно, что букмекеры принимают ставки на включение Высшей лиги в футбольный симулятор FIFA 21.

По оценке аналитиков, компания EA Sports все же не станет включать чемпионат Беларуси в самый популярный симулятор футбола в мире. Поставить на то, что Высшая лига Беларуси появится в FIFA21, можно с коэффициентом 4.30. Это примерно 22% вероятности.



Поставить на то, что разработчики всё же не добавят чемпионат Беларуси в FIFA 21, можно за 1.17 (78%).

Зато Федерации должны выдать премию

Спокойствию боссов белорусского футбола можно только позавидовать. Букмекеры принимают ставки на то, что Федерация футбола Беларуси (АБФФ) получит премию от мирового сообщества за смелость, популярность или стойкость. И вот это как раз реально!

По оценке аналитиков, награда должна найти своих героев. Сделать ставку на то, что АБФФ получит какую-нибудь премию, можно с коэффициентом 1.38. Это примерно 66% вероятности. Поставить на то, что Федерации футбола Беларуси не достанется премия, можно за 2.80 (34% вероятности).



Будем следить за чемпионатом Беларуси и дальше, благо теперь все матчи этого турнира можно смотреть на каналах холдинга «Матч ТВ».

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