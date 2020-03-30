«Шахтёр» — «Юность». Прогноз: минчане вернут себе лидерство в финале Кубка Президента

«Шахтёр Солигорск» сыграет с «Юностью» из Минска 31 марта в третьем матче финала плей-офф чемпионата Беларуси. Прогноз на матч от букмекерских контор — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Шахтёр Солигорск» — «Юность» гости котируются с коэффициентом 2.20. Победу хозяев букмекеры оценивают коэффициентом 2.91.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» — «Юность»

Букмекеры не уверены, что матч плей-офф чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» — «Юность» 31 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.02, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.83. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.90.

Прогноз и анализ матча «Шахтёр Солигорск» — «Юность» (31.03.2020)

Первый матч финала Кубка Президента прошёл в одну калитку, но вряд ли кто-то ожидал, что «Шахтёр» не сделает выводов после 1:5. Вторую игру «кроты» не просто провели лучше — они её забрали (3:2), сравняли счёт в серии и тем самым лишили «Юность» преимущества своего льда.

‎«Юность-Минск» — «Шахтёр»‎. Прогноз на финальную серию чемпионата Беларуси по хоккею Адский календарь практически не оставляет ‎«кротам‎» шансов.

Строго говоря, в субботу минчане смотрелись как минимум не хуже. Создали они даже побольше, о чём косвенно свидетельствует преимущество по броскам в створ (36:27). Но на этот раз тренерский штаб гостей угадал с вратарём. Великолепно действовавший в полуфинале с «Неманом» Максим Малютин появился с первых минут и не подвёл.



Выручал он много и со вкусом, к тому же клуб из Солигорска быстро сумел отыграться, что всегда добавляет положительных эмоций. А всё остальное сделал Данила Карабань и лишние удаления хозяев. Техничный нападающий оформил дубль, а два малых штрафа в третьем периоде предоставили «Шахтёру» паузу.



Теперь серия перемещается в Солигорск. Это, понятно дело, на руку аутсайдеру. Кроме того, после второго поединка команды получили аж двое суток на восстановление. «Кроты» нуждались в этом перерыве, поскольку после полуфинальной серии Кубка Президента практически не имели времени на восстановление.



Букмекеры в третьем матче отдают небольшое преимущество гостям, что вполне логично. Состав у них сильнее, а обидное поражение в субботу только добавит концентрации. После такого щелчка по носу пропустить сразу после заброшенной шайбы будет несколько тяжелее.



Чужой лёд вряд ли станет для «Юности» серьёзной помехой. В нынешнем розыгрыше плей-офф минчане потерпели четыре поражения, три из них — в родных стенах. Единственная выездная неудача случилась в третьей встрече с «Динамо-Молодечно» (2:4), которая началась аж 12:30 мск.

Во всех остальных случаях действующий чемпион Беларуси управился за 60 минут, так что рассмотреть лобовую победу гостей за 2.20 определённо стоит. Альтернативные варианты — П2 с учётом ОТ за 1.72, а также Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00. Победить «Юность» два раза кряду редко кому удаётся.

Прогноз и ставка на матч «Шахтёр Солигорск» — «Юность»

Серия переезжает в Солигорск при счёте 1-1: в первом матче «Юность» разгромила соперника, а во втором уступила, хотя смотрелась не хуже. Проверим итоговую победу гостей. В нынешнем плей-офф минчане уступили на выезде лишь однажды, а во всех остальных случаях управились за 60 минут. Состав у них крепче, а обидная неудача в субботу только добавит концентрации.



Ставка: итоговая победа «Юности» за 1.72.