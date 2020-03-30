Букмекеры уверены, что УЕФА не откажется от запланированного формата даже на фоне пандемии.

Чемпионат Европы по футболу дойдёт до Санкт-Петербурга. Букмекеры в этом не сомневаются

Изначально планировалось, что чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 11 государствах. Но из-за коронавируса турнир пришлось перенести. 17 марта УЕФА официально объявил, что Евро состоится только в 2021 году, а именно — с 11 июня по 11 июля.

Перенос Евро-2020, дата проведения, сроки, прогноз и анализ линии букмекеров

Прежде чемпионаты Европы по футболу проводились либо на территории одной страны, либо в двух граничащих друг с другом государствах. Евро-2020 обещал стать беспрецедентным праздником спорта: 11 государств, 12 городов и 12 стадионов. Но пандемия не оставила УЕФА шансов.

Необычный формат вынашивался давно, впервые о желании провести турнир в крупнейших городах Европы сообщили ещё в декабре 2012 года. Причина проста — первый чемпионат Европы состоялся в 1960 году во Франции, а его победителем стала сборная СССР. В честь 60-летнего юбилея УЕФА и затеяла эту историю.

Всё по-прежнему находится в подвешенном состоянии и может измениться, хотя конкретные даты проведения Евро уже намечены: он стартует 11 июня, а завершится ровно через месяц. Составы групп и порядок проведения матчей точно останутся неизменными. Кроме того, УЕФА не намерен отказываться от первоначального плана с проведением турнира в 11 странах. Среди них есть и Россия, а именно — Санкт-Петербург.

Естественно, многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Согласно прогнозам учёных, вторая волна на территории Европы, вероятнее всего, случится летом 2020 года, после чего дело постепенно пойдёт на лад. Если эти расчёты оправдаются, останется достаточно времени, чтобы справиться с последствиями вируса и организовать турнир в крупнейших городах Старого Света.

Во Францию больше не верят. Как перенос чемпионата Европы повлиял на котировки букмекеров Ещё месяц назад действующие чемпионы мира шли первыми, а теперь делят третье место с Нидерландами.

Букмекеры практически не сомневаются в том, что УЕФА проведёт Евро-2020 в задуманном формате, несмотря на перенос сроков. Поставить на то, что чемпионат Европы в 2021 году состоится на территории одной страны, в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70 (около 20% вероятности). В случае успешного исхода пари со ставки в 1000 рублей игрок получит 4700 рублей.

Если турнир пройдёт в нескольких странах, сыграет коэффициент 1.15 (около 80% вероятности). Тогда со ставки в 1000 рублей клиент БК выиграет 1150 рублей. Для прохода ставки достаточно того, чтобы матчи состоялись на территории хотя бы двух государств. Коэффициент скромный, зато риск кажется минимальным.

Коронавирус действительно надоел, но недооценивать значимость проблемы нельзя. Простой пример: в середине марта Турция предлагала УЕФА провести чемпионат Европы — 2020 в запланированные сроки на своей территории. А спустя несколько дней турецкие власти объявили о приостановке чемпионатов страны по футболу, баскетболу, волейболу и гандболу.

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