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Что такое ставка П1 в букмекерских конторах: что значит и чем отличается от П1П1

Ставка П1 кажется самой простой, но это не так. Вы можете потерять деньги даже при победе хозяев. В этой статье мы разберём, что значит ставка П1 в футболе и других видах спорта, её отличие от П1П1, европейский гандикап и комбинированные варианты.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое П1 в ставках на спорт

Основной исход — самый популярный рынок в ставках на спорт, который содержит три варианта:

П1 — ставка на победу хозяев.

Х — ставка на ничейный результат.

П2 — ставка на выигрыш гостей.

В букмекерских конторах ставки на исход принимают на основное время. Учитывайте это при ставке на события, в которых возможна ничья в основное время.

Выбирайте П1 или П2 по итогам всего матча, если хотите поставить на исход с учётом дополнительных условий. Но коэффициент на такую ставку ниже, чем на основной исход.

В видах спорта, где ничья невозможна, на рынке основного исхода поставить можно только на П1 или П2. Например, в волейболе и теннисе.

Также ставки П1 и П2 букмекеры принимают на угловые, жёлтые карточки, броски в створ, эйсы, подборы и другие статистические показатели.

Примеры расчета ставки П1 в футболе и других видах спорта

Рассмотрим четыре ставки на П1 на сумму 1000 рублей:

П1 в футбольном матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» за коэффициент 2.10. В случае победы хозяев выплата будет 2100 рублей: 1000 х 2.10. П1 в хоккейном матче «Ак Барс» — «Барыс» за коэффициент 1.80. При победе хозяев в основное время вы получите 1800 рублей: 1000 х 1.80. Если «Ак Барс» выиграет в овертайме или по буллитам, ставка не зайдёт. П1 в хоккейном матче «Ак Барс» — «Барыс» с учётом овертайма и серии буллитов за коэффициент 1.45. Любая победа хозяев принесёт выплату в 1450 рублей: 1000 х 1.45. П1 в волейбольном матче «Динамо Москва» — «Зенит» за коэффициент 2.50. При победе хозяев вы получите 2500 рублей: 1000 х 2.50.

П1 в ставках на европейский гандикап

Европейский гандикап — ставка на основной исход при добавлении точного счёта, указанного в скобках.

Например, П1(1:0), П2(2:0), Х(0:1) и так далее.

Также европейский гандикап называют европейской форой.

Примеры расчета ставки П1 на европейский гандикап

Разберём две ставки на европейскую фору по 2000 рублей каждая:

П1(0:1) в матче «Бавария» — «Боруссия Дортмунд» за коэффициент 2.60. Если хозяева выиграют с разницей в два мяча и более, то выплата составит 2000 рублей: 2000 х 2.60. П1(2:0) в хоккейном матче СКА — ЦСКА за коэффициент 1.40. В случае победы хозяев, ничьи или поражения в одну шайбу вы получите 2800 рублей: 2000 х 1.40.

Варианты ставок тайм-матч

В футболе ставка П1П1 — комбинированная ставка вида тайм/матч, то есть ставка на первый тайм и результат матча. Ставка пройдёт, если хозяева выиграют первый тайм и матч.



Помимо П1П1 букмекеры предлагают еще восемь вариантов ставок типа тайм/матч:

П1Х — ставка на победу хозяев в первом тайме и ничью в матче.

П1П2 — победа хозяев в первой половине и выигрыш гостей в поединке.

ХП1 — ничейный результат в первом тайме и победа хозяев во встрече.

ХХ — ничья в первом тайме и матче.

ХП2 — ничья в первой половине встречи и победа гостей в поединке.

П2П1 — победа гостей в первом тайме и выигрыш хозяев во встрече.

П2Х — победа гостей в первой половине матча и ничья в поединке.

П2П2 — победа гостей в первом тайме и в матче.

О десяти стратегиях ставок на футбол читайте здесь:

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Пример расчета ставки П1П1 в разных видах спорта

В других видах спорта П1П1 — означает победу команды или спортсмена в первом игровом отрезке и в основное время матча.

Представим три ставки на П1П1 по 500 рублей каждая:

П1П1 в футбольном матче «Зенит» — «Ростов» за коэффициент 2.20. Если хозяева победят первом тайме и матче, выплата составит 1100 рублей: 500 х 2.20. П1П1 в теннисном матче Рафаэль Надаль — Роджер Федерер за коэффициент 2.50. Если Надаль возьмёт первый сет и матч, вы получите 1250 рублей: 500 х 2.50. П1П1 в хоккейном матче «Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс» за коэффициент 2.90. Если хозяева выиграют в первом периоде и в основное время, выплата составит 1450 рублей: 500 х 2.90.

Комбинированные ставки с учётом П1

Комбинированными называют тип ставок, которые включают два или более условия одного события. Чтобы ставка сыграла нужен заход всех выборов.



Основные виды комбинированных ставок с учётом П1:

Результата матча + ставка на тотал.

Результата матча + ставка на обе забьют.

Результат матча + ставка на индивидуальный тотал.

Подробнее о том, что такое тотал и его видах читайте здесь:

Значение тотала в ставках: что такое ТБ и ТМ, примеры расчёта в футболе и другом спорте Ставка на тотал даёт огня даже самому скучному матчу и утешает, если игра не порадовала голами. Разбираемся, что такое тотал в ставках.

Разберём каждый случай со ставками по 3000 рублей:

В букмекерской конторе делаем ставку П1 + тотал больше 2.5 в матче «ПСЖ» — «Лион» за 1.70. Если хозяев выиграют, а в матче будет от трёх голов, выплата составит 5100 рублей: 3000 х 1.70. Допустим, вы решили сделать ставку П1 + обе забьют в поединке «Арсенал» — «Эвертон» за 2.60. Если хозяева победят, а соперники поразят ворота друг друга, вы получите 7800 рублей: 3000 х 2.60. Вы взяли П1 + индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 во встрече «Спартак» — «Динамо» за 2.30. Если красно-белые выиграют и забьют от двух мячей, выплата составил 6900 рублей: 3000 х 2.30.

Ставка П1 всегда означает победу хозяев, но будьте внимательны. Помните, что есть виды спорта с дополнительным временем. Также П1 ставят на европейских гандикап и в комбинации с другими выборами. Изучите все варианты пари на выигрыш хозяев, включая П1П1.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!