Ставки и прогнозы: на что ставить 2 апреля

Несмотря на остановку практически всех соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 2 апреля.
На что ставить в футболе 2 апреля
Главные матчи пройдут в чемпионате Беларуси. Правда, выяснять отношения будут не основные, а дублирующие составы команд. В 13:30 начнётся матч резервистов минского «Динамо» и «Торпедо-БЕЛАЗ» из Жодино, а в 15:30 на поле выйдут «Белшина» и «Городея».
Несколько матчей пройдёт в чемпионате Тайваня. В Университетской лиге начиная с 11:00 сыграют «Университет Тайпея» и «Мин Чуань». Львиную часть раздела футбол теперь занимают киберфутбольные турниры. Тут и FIFA Ultimate Quran Team Cup, и Esport Batle Euro 2020. У РПЛ теперь есть «Самая быстрая лига», где играют представители команд. Так что самое время осваивать новый для себя вид.
На что ставить в хоккее 2 апреля
В Беларуси в финале день отдыха, поэтому здесь делать ставки остаётся только на матчи по шорт-хоккею российской Лиги Про.
На что ещё ставить 2 апреля
В центре внимания останутся любительские соревнования. Запланирована целая россыпь матчей в настольном теннисе: в российской Лиге про, украинском Setka Cup и армянском ITT Cup. В рамках Лиги Про можно сделать свои ставки и на баскетбольные любительские матчи. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.
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