Статистический прогноз: «Вальтер Ферретти» — «Реал Мадрис», ставка на матч в Никарагуа

В матче 15-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 9 апреля «Вальтер Ферретти» примет «Реал Мадрис». Начало игры — в 04:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Вальтер Ферретти» — «Реал Мадрис»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Никарагуа 9 апреля «Вальтер Ферретти» — «Реал Мадрис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.24. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00.

Анализ и прогноз матча «Вальтер Ферретти» — «Реал Мадрис» (09.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Бурунди и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 14 туров. «Вальтер Ферретти» в порядке: набрал 21 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице и даже сохраняет определённые шансы на прямое попадание в полуфинал. Идущий вторым «Реал Эстели» оторвался на шесть баллов — расстояние весомое, но отыгрываемое.

Статистический прогноз: «Депортиво» — «Халапа», ставка на матч чемпионата Никарагуа Худший клуб чемпионата Никарагуа примет команду из зоны плей-офф.

А вот «Реал Мадрис» изо всех сил пытается запрыгнуть в зону плей-офф. Пока получается так себе: 14 очков и восьмая позиция, четыре пункта от занимающей шестую строчку «Чинандеги». До окончания регулярного чемпионата осталось всего четыре тура, а потому права на ошибку не осталось: либо финишный спурт, либо досрочное завершение сезона.

Форма команд

Результаты у «Вальтер Ферретти» в последнее время довольно средненькие: четыре поражения в шести предыдущих турах чемпионата Никарагуа. Зато в минувшем туре коллективу из Манагуа удалось одолеть на своём поле «Реал Эстели» (1:0), занимающий вторую строчку в таблице.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

У «Реала Мадрис» дела постепенно выправляются, но слишком уж многое было потеряно на отрезке с середины февраля по середину марта. Тогда за шесть туров копилка пополнилась всего одним очком. С тех пор «Реал» набрал семь баллов в четырёх поединках — результат более чем крепкий. В том числе ничья с единоличным лидером турнира «Манагуа» (0:0). Проблема всего одна — даже этого недостаточно.

Личные встречи

Словом, возникает ощущение, что букмекеры недооценивают гостей. А статистика очных встреч его только усиливает: пять предыдущих поединков в Манагуа завершились вничью. В связи с этим стоит рассмотреть лобовую ничью за мощнейший коэффициент 4.00. Вариант помягче — Х2 за 2.15.

Ставки на тоталы и форы

«Вальтер Ферретти» — одна из самых весёлых команд чемпионата Никарагуа, в 14 матчах с её участиям состоялся 41 гол (то есть почти по три штуки за 90 минут). «Реал Мадрис», напротив, относится к низовым клубам и редко пробивает планку тотала. Потому лезть в ставки на результативность не рискнём.

Статистический прогноз: «Реал Эстели» — «Хувентус», ставка на матч с коэффициентом 3.10 Как правило, в матчах друг с другом соперники оформляют в среднем три гола.

Прогноз и ставки на матч «Вальтер Ферретти» — «Реал Мадрис»

«Реал Мадрис» не проигрывает на протяжении четырёх туров, набрав за это время семь очков. Кроме того, пять предыдущих выездных матчей с «Вальтер Ферретти» завершились вничью. Шансы хозяев, конечно, повыше, но давать на Х2 заметно выше двойки несколько сомнительно. Сыграем против линии.

Ставка: «Реал Мадрис» не проиграет за 2.15.

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