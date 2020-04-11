Статистический прогноз: «Халапа» — «Дирьянхен», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 16-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 12 апреля «Мунисипаль Халапа» примет «Дирьянхен». Начало игры — в 01:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Мунисипаль Халапа» — «Дирьянхен»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Никарагуа 12 апреля «Мунисипаль Халапа» — «Дирьянхен» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.35, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.61. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.18.

Анализ и прогноз матча «Мунисипаль Халапа» — «Дирьянхен» (12.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Бурунди и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 15 туров. Обе команды располагаются в верхней половине турнирной таблицы, однако назвать их прямыми конкурентами нельзя. Задачи у них всё же разные: «Дирьянхен» вовсю борется за попадание в топ-2, которое позволит напрямую выйти в полуфинал.

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На данный момент шансы кажутся хорошими: 30 очков и чистое второе место. «Манагуа» оторвался на три балла, «Реал Эстели» отстаёт на два пункта, а все остальные остались далеко позади и смогут вмешаться в выяснение отношений только при совсем уж фантастичных раскладах.



«Мунисипаль Халапа» — как раз из таких команд. 22 очка и пятая строчка в турнирной таблице оставляют теоретические шансы на топ-2, однако до окончания регулярного чемпионата осталось три тура. Потому задача выглядит гораздо прозаичнее: удержаться в зоне плей-офф и подготовиться к четвертьфиналу.



Удивительно, но вылететь за пределы топ-6 вполне реально. Располагающийся на седьмой позиции «Хувентус Манагуа» отстаёт на пять очков и фактически лишён права на ошибку. Зато календарь у него крайне приятный — все три соперника не из зоны плей-офф. А вот «Халапа» поочерёдно сыграет с тремя лучшими клубами Клаусуры. Начать придётся с «Дирьянхена».

Форма команд

«Мунисипаль» чувствовал себя довольно уверенно, однако в двух минувших турах набрал всего одно очко при крайне приятном календаре. На своём поле уступил средненькой «Чинандеге» (0:1), а затем не смог одолеть аутсайдера чемпионата Никарагуа «Депортиво Лас-Сабанас» (0:0).

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У «Дирьянхена» дела идут чуть веселее: две победы в трёх последних матчах. Проблема одна — игра на выезде упорно не даётся. В трёх предыдущих гостевых поединках удалось набрать всего одно очко, хотя два из трёх соперников находятся вне зоны плей-офф — это «Хувентус» (0:3) и «Депортиво Лас-Сабанас» (1:1).

Личные встречи

Вроде бы у гостей намечаются проблемы, но статистика очных встреч говорит об обратном. Пять предыдущих выездов в Халапу обернулись набранными очками: две уверенные победы (4:2 и 3:0), а также три ничьих. Пожалуй, стоит отталкиваться именно от «Дирьянхена»: соперник ему явно удобен, к тому же «Мунисипаль» нынче не в лучших кондициях.

Ставки на тоталы и форы

Как правило, домашние матчи «Мунисипаля» получаются низовыми. Достаточно сказать, что в пяти из семи поединков забивала лишь одна из команд. Потому «обе забьют — нет» за 1.76 выглядит вполне нормально, ведь «Дирьянхен» в последнее время не балует результативностью за пределами родных стен. Вариант посмелее — «гол в первые 34 минуты — нет» за 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Мунисипаль Халапа» — «Дирьянхен»

Обе команды не отличаются результативностью. «Мунисипаль» в двух последних турах добыл всего одно очко при вполне симпатичном календаре, а «Дирьянхен» сейчас испытывает серьёзные проблемы на выезде. В пяти из семи домашних матчей «Мунисипаля» в Клаусуре проходила ставка «обе забьют — нет». Её и выберем.