«Минск» — БАТЭ. Прогноз: «горожане» найдут, что предложить Драгуну и Стасевичу в Минске

«Минск» примет БАТЭ в матче четвёртого тура чемпионата Беларуси 12 апреля, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 15:00 мск. Эксперты считают фаворитом борисовчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех минчан оценён букмекерами коэффициентом 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Минск» — БАТЭ

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Минск» — БАТЭ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Анализ и прогноз матча «Минск» — БАТЭ (12.04.2020)

«Минск» выдал весьма неплохой старт в нынешнем сезоне. Шесть очков в трёх матчах при не самых слабых соперниках — результат более чем достойный. Да, первый тур пришёлся на скромную «Белшину» (3:1), но вспомним, что там минчане уходили на перерыв, проигрывая.

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Далее было сумасшедшее дерби с минским «Динамо» (3:2). На второй тайм «горожане» вышли с преимуществом в три мяча, а спустя 13 минут и вовсе остались в большинстве. Но потеряли концентрацию и пропустили от бело-синих дважды, еле-еле удержав победу.



А на предыдущий тур выпал выезд к бодрому «Энергетику-БГУ». Минчане уступили 0:2, но надо отдать должное «энергетикам». Они очень грамотно оборонялись, разрушая атаки «Минска» ещё на подступах к штрафной.



БАТЭ же похвастаться подобным стартом никак не может, начало сезона превратилось в кошмар. Лишь в прошлом туре борисовчане набрали первые очки. Победа пришлась на брестский «Рух» (1:0). Единственный гол забил Станислав Драгун с углового.



Жёлто-синие после двух неудачных туров против «Энергетика-БГУ» (1:3) и «Славии-Мозырь» (1:2) начинают потихоньку оживать. Главный тренер Кирилл Альшевский заметно отладил игру своей команды в обороне, однако работы предстоит ещё немало. Стоит только взглянуть на удары по воротам в матче с «Рухом» (14:13).

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«Минск», как ни крути, мощнее дебютанта Высшей лиги Беларуси и зубы показывать обязан. Тем более, что встреча пройдёт в Минске, а в последних трёх домашних поединках «горожане» дважды обыгрывали БАТЭ. Вдобавок ко всему борисовчане накануне провели тяжелый поединок в Кубке Беларуси. При таких раскладах вариант с 1Х за коэффициент 1.88 выглядит вполне неплохо.

Также можно было бы проверить ТМ 2.5 за коэффициент 1.90. Борисовчане сейчас имеют некоторые трудности с реализацией (забить больше одного гола за игру пока не получается). К тому же пять из последних шести очных встреч оказывались низовыми. Мы бы ожидали от предстоящего матча того же.

Прогноз и ставки на матч «Минск» — БАТЭ

БАТЭ начинает потихоньку оживать после ужасного старта, однако работы предстоит ещё много. «Минск», как ни крути, мощнее «Руха» и на своём поле должен показывать зубы борисовчанам. Мы бы проверили ставку 1Х за коэффициент 1.88. Также стоит рассмотреть ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.90. Статистика на нашей стороне: пять из последних шести очных поединков оказывались низовыми.



Ставка 1: «Минск» не проиграет за коэффициент 1.88.



Ставка 2: ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.90.