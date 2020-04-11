«Истиклол» — ЦСКА-Памир. Прогноз: Свежов и Левченко раздавят новичка элитного дивизиона

В матче второго тура чемпионата Таджикистана «Истиклол» примет ЦСКА-Памир 12 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Истиклола» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех ЦСКА-Памир оценён букмекерами коэффициентом 17.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Истиклол» — ЦСКА-Памир

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 12 апреля «Истиклол» — ЦСКА-Памир получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.64.

Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 8.00.

Анализ и прогноз матча «Истиклол» — ЦСКА-Памир (12.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране запланирован в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Бурунди получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а 5 и 8 числа состоялись пять игр первого тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступает не восемь, а десять команд.

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«Истиклол» начал сезон выше всяких похвал. Для начала одолел «Худжанд» в матче за Суперкубок Таджикистана. Пришлось попотеть: соперник быстро открыл счёт и удерживал свои ворота на замке вплоть до 78-й минуты. Но всё же не дотерпел: действующий чемпион забил два мяча за две минуты и забрал трофей (2:1).

Дальше — больше. В первом туре национального первенства подопечным Валерия Левченко выпало играть с новичком элитного дивизиона — «Душанбе-83». Встреча превратилась в показательную порку: хозяева сразу после стартового свистка вжались в штрафную и подолгу не встречались с мячом.

Их хватило на 25 минут, после чего гегемон чемпионата Таджикистана начал забивать на любой вкус (был даже точный удар ножницами). В итоге накопилось семь голов, на которые «Душанбе-83» так и не смог ответить. Счёт 7:0 исчерпывающе описывает произошедшее, дополнительно стоит упомянуть разве что заварушку перед перерывом, по итогам которой арбитр показал две красные карточки.

Впрочем, дисквалификация Эхсони Панчшанбе вряд ли станет для «Истиклола» проблемой, выбор в полузащите у команды по местным меркам потрясающий. Благо что играть предстоит в родных стенах (пусть и без зрителей из-за угрозы коронавируса), а оппонентом станет ещё один новичок элитного дивизиона.

ЦСКА-Памир в первом туре проиграл «Худжанду» на своём поле (1:3). Что любопытно, команда тоже заканчивала встречу в неполном составе: в середине второго тайма Фируз Бобиев получил вторую жёлтую карточку. На тот момент счёт был уже 0:2, однако хозяева отыграли один мяч и до последнего оставались в деле. Заключительный гол они пропустили в компенсированное время.

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Линия букмекеров практически не оставляет вариантов. Разумеется, разница в классе команд громадна и шансы гостей кажутся микроскопическими. Неудивительно, что даже П1 с форой (-1.5) идёт за унылый коэффициент 1.43. Мы бы выбирали между двумя ставками — тотал больше 2 гола во втором тайме за 2.25 и ТБ 1.5 мяча в каждом тайме за 3.48.

Логика довольно простая. «Истиклол» вполне может потратить 20-25 минут, чтобы вкатиться в игру и почувствовать ритм, однако выдерживать давление гранда на протяжении всего поединка новичку будет невероятно тяжело. Скорее всего, после перерыва проблем с результативностью не возникнет. А в первом тайме многое решит реализация.

Прогноз и ставки на матч «Истиклол» — ЦСКА-Памир

Разница в классе команд огромна. «Истиклол» уже много лет не подпускает никого к чемпионского титулу, а ЦСКА-Памир — новичок элитного дивизиона. На своём поле фаворит наверняка без особых хлопот добьётся победы. Гостям придётся постоянно находиться без мяча и много двигаться. Скорее всего, на фоне усталости они станут чаще ошибаться и много пропустят.

Ставка: тотал больше 2 гола во втором тайме за 2.25.

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