«Динамо-Брест» — «Ислочь». Прогноз: Милевский и Кисляк увязнут после игры в Кубке

Брестское «Динамо» примет «Ислочь» в матче четвёртого тура чемпионата Беларуси 12 апреля, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты считают фаворитом брестчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех команды из Ислочи оценён букмекерами коэффициентом 5.25. Ничья идёт за 3.90.

Букмекерские коэффициенты на матч «Динамо-Брест» — «Ислочь»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Ислочь» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Анализ и прогноз матча «Динамо-Брест» — «Ислочь» (12.04.2020)

Брестское «Динамо» на неделе отыграло первый полуфинальный матч в Кубке Беларуси. Соперником был победитель прошлого года солигорский «Шахтёр», но сине-белые оказались сильнее (2:0). Солидный задел поможет команде чувствовать себя уверенно в ответном поединке в Солигорске.



А вот в чемпионате дела у действующего чемпиона страны идут не так хорошо. После трех туров «южане» набрали четыре балла и расположились на десятом месте. Ничья пришлась на «Смолевичи» (1:1), а победа на «Слуцк» (1:0). Но тут надо бы сказать, что соперники выглядели ничуть не хуже брестчан.

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В предыдущем же матче «Динамо» из Бреста на своем поле уступило мозырьской «Славии» (1:2). Брестчане часто ошибались в обостряющих передачах и допускали много контратак, следствием которых и стали два пропущенных мяча. В концовке они отквитали один гол (и тот — автогол защитника), но большего выжать не сумели.



«Ислочь» стартовала немного удачнее: шесть очков в трех матчах и положение в верхней части турнирной таблицы. Две победы одержаны над «Неманом» (1:0) и «Смолевичами» (1:0). А вот в последнем туре «волки» не смогли обыграть «Слуцк» (2:3).



К перерыву серо-синие летели 0:1, но во втором тайме за десять минут Александр Макась оформил дубль и вывел свою команду вперед. Однако ответ «Слуцка» не заставил себя долго ждать: через две минуты после этого счет стал 2:2, а на 73-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Егора Хаткевича. Голкипер «Ислочи» угадал направление удара, но достать мяч не сумел.



Теперь «волкам» предстоит выезд в Брест к местному «Динамо». Соперники встречаются друг с другом стабильно с 2016 года. Последние две игры пришлись на четвертьфинал Кубка (они играются двумя матчами). В основное время команды выявить победителя не смогли, дважды сгоняв по 0:0, зато в серии пенальти удачливее оказались брестчане (5:3).

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В последних трех очных поединках «южане» не могут обыграть серо-синих, которые, к слову, на старте нынешнего сезона выглядят достойно. При таких раскладах можно рискнуть и рассмотреть вариант Х2 за коэффициент 2.21. Примечательно также, что за этот период в основное время «Динамо» и «Ислочь» оформили лишь по голу от каждого.

Сине-белые хоть и барахлили в дебютных турах, но едва ли на своем поле позволят «волкам» беспрепятственно идти вперед. Однако с атакой у них сейчас не все гладко: больше одного за игру в чемпионате забить пока не получается. Поэтому мы бы не стали ждать от команд высокой результативности и проверили классический низ — ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч «Динамо-Брест» — «Ислочь»

Брестское «Динамо» забарахлило на старте нынешнего сезона, однако на своем стадионе «Ислочи» беспрепятственно идти в атаку не позволит. С атакой у «южан» проблемы имеются: пока что больше гола за игру в чемпионате Беларуси забить не получается.



Мы бы рискнули и проверили тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.88 и Х2 за коэффициент 2.21. Статистика очных противостояний на нашей стороне — в основное время предыдущих трех матчей команды сподобились только на два гола, а «Ислочь» при этом не проигрывала.



Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.88.



Ставка 2: «Ислочь» не проиграет за коэффициент 2.21.