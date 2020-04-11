«Смолевичи» — «Шахтёр С». Прогноз: Вернидуб реабилитируется за поражение в Кубке

«Смолевичи» примут солигорский «Шахтёр» в матче четвёртого тура чемпионата Беларуси 12 апреля, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты считают явным фаворитом солигорцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех команды из Смолевичей оценён букмекерами коэффициентом 7.00. Ничья идёт за 3.86.

Букмекерские коэффициенты на матч «Смолевичи» — «Шахтёр С»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Шахтёр С» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.00. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча «Смолевичи» — «Шахтёр С» (12.04.2020)

«Смолевичи» во второй раз в истории вышли в Высшую лигу Беларуси, но пока что результатами не радуют. Команда заработала лишь один балл за три тура и снова (как и в 2018 году) находится на 15-м месте в турнирной таблице. А ведь начиналось всё более чем удачно.

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В первом туре «смола» увезла из Бреста очки, сыграв вничью с местным «Динамо» (1:1). Более того, гости смотрелись ничуть не хуже действующего чемпиона страны и даже первыми забили. А в концовке матча «смольных» не раз выручал российский голкипер Александр Фильцов.



Однако затем последовали два поражения. От крепкой «Ислочи» (0:1) и не менее крепкого «Витебска» (0:1). Стоит отметить, что в целом «Смолевичи» играли на равных, но забить никак не получалось, а при слабой реализации зацепиться за очки по умолчанию сложно.



Солигорский «Шахтёр» за три тура набрал четыре очка и расположился на девятом месте. Для начала результат не самый плохой (посмотрите на БАТЭ), но могло быть и лучше. В первом матче «горняки» уступили «Торпедо»-БелАЗ (0:1), хотя игра скорее была ничейной, нежели на победу одной из команд.



Далее команда уверенно обыграла «Городею», испытывающую некоторые трудности (2:0). А в предыдущем поединке миром разошлась с «Неманом» (0:0). Хотя надо сказать, что солигорцы выглядели намного острее и интереснее, но для забитого гола не хватало совсем чуть-чуть.

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Теперь «Шахтёру» предстоит выезд в Смолевичи. И тут стоит вспомнить, что на днях (8 апреля) клуб играл в первом матче полуфинала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» и проиграл 0:2. «Смолевичи» наверняка постараются этим воспользоваться.

Однако статистика личных встреч полностью на стороне «горняков»: три игры — три победы с общим счётом 5:0. Разница в классе исполнителей команд ощущается, поэтому можно проверить лобовую победу «Шахтёра» за скромный коэффициент 1.66.



Но его можно поднять комбинированной ставкой Х2+ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.83. У «Смолевичей» проблемы с созиданием (всего один гол в трех турах), а солигорцы наверняка будут играть не во всю силу после кубковой встречи. Ожидать верха в предстоящем поединке мы бы не стали.

Прогноз и ставки на матч «Смолевичи» — «Шахтёр С»

Разница в уровне исполнителей команд ощущается: три очных встречи остались за «Шахтёром» с общим счётом 5:0. Но ожидать верхового матча от соперников мы бы не стали. У «Смолевичей» всего один гол в трех турах, а солигорцы наверняка будут играть не во всю силу после кубковой встречи. Поэтому можно проверить комбинированную ставку Х2+ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.83.



Ставка: «Шахтёр С» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.83.