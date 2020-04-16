Ставки с перевесом бьют по слабым местам букмекеров. Изучите ошибки контор и способы найти валуи.

Ставки с перевесом: что это такое, как их найти и чем хороша эта стратегия

На длинной дистанции игра на ставках с перевесом может принести прибыль. В этой статье мы разберём ставки с перевесом, что это такое, как их найти и типичные ошибки букмекерских контор при выставлении линии.

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Что такое ставки с перевесом

Ставки с перевесом — это ставки на недооцененные события. Также такие пари называют валуйными ставками.

Для поиска ставок с перевесом используйте формулу:

Р х К > 1, где Р — вероятность того или иного исхода по вашему мнению, выраженная в десятичной дроби, а К — коэффициент на этот выбор.

Ставки с перевесом — это одна из популярных стратегий. Главная игрока — поиск несоответствия в оценке букмекерской конторой с реальным положением дел.

Например, в матче «Спартак» — «Краснодар» коэффициент на победу гостей составляет 3.40, а вы считаете, что у «Краснодара» 35% на выигрыш. Проверяем ставку:

0.35 х 3.40 = 1.19, это валуй. Если вы верно оценили шансы, подобные ставки принесут прибыль на длинной дистанции.

Подробнее о валуйных ставках читайте здесь:

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

Коэффициенты и букмекерская маржа в ставках на спорт

Чтобы понять суть ставок с перевесом, рассмотрим принцип формирования букмекерской линии на примере равных по силе баскетбольных команд.

У каждой команды 50% на победу, поэтому коэффициент должен составлять 2.00: 100% / 50%. Но вы никогда не найдёте в линии одного букмекера взаимоисключающие события с коэффициентами по 2.00. И вот почему:

Представим, что два человека поставят по 100 рублей на победу разных команд. Один выиграет 200 рублей, другой проиграет, а букмекер останется при своих.

Для получения дохода букмекеры закладывают в коэффициенты маржу. Вы увидите в линии одинаковые, но заниженные коэффициенты. Например, по 1.95 на победу каждой команды.

В данном случае маржа составляет 2.56%: (1 / 1.95 + 1 / 1.95 — 1) х 100.

Букмекерская маржа – это комиссия, заложенная в коэффициенты.

Ошибки в линиях букмекерских контор

Букмекеры не всегда верно оценивают вероятность того или иного исхода события. Рассмотрим три примера прямых и косвенных ошибок при составлении линии:

Игра на опережение

Вернемся к баскетбольному матчу. Допустим, накануне события вы узнали, что в домашней команде не сыграет ведущий игрок. Вероятность победы гостей повысилась, и соотношение сил выглядит как 30% на 70%.

Вы ставите на победу гостей до того, как букмекер изменил линию. То есть вы берёте событие с коэффициентом 1.95, когда даже без учёта маржи коэффициент должен составлять 1.43. Эта валуйная ставка.

Заигранный вами коэффициент сильно превышал реальную вероятность победы гостевой команды. В случае захода вы получите 95 рублей чистой прибыли, а игроки, поставившие ту же сумму позже, заработают меньше 43 рублей в зависимости от букмекерской маржи.

Букмекер изначально неверно составил линию

Букмекеры редко ошибаются на крупных топ-турнирах, но могут неверно оценить шансы в непопулярных чемпионатах.

К примеру, играют два мальтийских футбольных клуба. Хозяева — изначальный аутсайдер турнира, выдавший серию побед. Гости — фавориты чемпионата, слабо начавшие сезон.

В такой ситуации букмекер может дать на победу гостей коэффициент выше 2.00. В футболе возможна ничья, поэтому перестрахуйтесь и возьмите гостей с форой (0) за коэффициент около 1.50-1.70.

В случае ничьей будет возврат, а при победе гостей — прибыль. При выборе такой ставки изучите максимум информации о турнире и командах.

Прогруз на фаворита

Прогруз — большой объём ставок на один исход, из-за которого букмекер снижает коэффициент на данный выбор.

Сыграть против прогруза можно в матчах фаворита с аутсайдером в хорошо сбалансированной лиге. Рассмотрим поединок НХЛ «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» уверенно лидирует в чемпионате, а «Анахайм» находится в нижней части таблицы. За пару дней до игры победа «Дакс» с учётом овертайма и буллитов шла за коэффициент 2.50, а на итоговый выигрыш «Кэпиталз» давали 1.60.

После двух дней ставок на «Вашингтон» линия изменилась: на победу хозяев предлагали коэффициент 3.00, а на гостей — 1.44. Но начальная оценка букмекера был верна: «Кэпиталз» играли третий гостевой матч за пять суток, а «Дакс» отдыхали три дня.

В НХЛ априори нет слабых команд, поэтому ставка на победу «Анахайма» с коэффициентом 3.00 — это валуй.

Подробнее о прогрузах в ставках на спорт читайте здесь:

Что такое прогрузы в ставках на спорт: как денежный поток влияет на коэффициенты в линии Из-за прогрузов в ставках новички теряют деньги на ровном месте. Разбираем, как извлечь выгоду при изменении коэффициентов

Как найти ставки с перевесом на спортивные события

Онлайн–сканеры

Используйте автоматизированные программы для поиска валуйных ставок. Сканер ставок с перевесом определяет вероятность исхода, анализирует коэффициенты разных букмекерских контор и находит валуи.

Пользуйтесь сканером вилок как дополнительным источником данных. Но прежде чем совершить ставку, самостоятельно проверьте информацию по событию.

Самостоятельный поиск

Приведем пример самостоятельного поиска валуя в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Рассмотрим линии трёх букмекерских контор.

Букмекер Тотал больше 2.5 Тотал меньше 2.5 «А» 1,65 2,10 «Б» 1,54 2,25 «В» 1,50 2,30

По коэффициентам букмекера «А» вычисляем маржу:

100 / 1.65 + 100 / 2.10 = 8.2%

Без маржи коэффициенты выглядели бы так:

Тотал больше 2.5: 1.65 + 8.2% от 1.65 = 1.79.

Тотал меньше 2.5: 2.10 + 8.2% от 2.10 = 2.27.

Исходя из полученных результатов, валуй — ставка у букмекера «В» на тотал голов меньше 2.5 за 2.30, так как коэффициент букмекерской конторы выше реальной вероятности данного исхода.

Плюсы и минусы ставок с перевесом.

Достоинства:

Игра на длинной дистанции может приносить прибыль при верной оценке шансов.

Возможность ставить у одного букмекера. Для игры на валуях необязательно регистрироваться в нескольких конторах.

Недостаток:

Ставки с перевесом не гарантируют прибыль. Вы можете верно оценить шансы на выбранный исход, но всё равно проиграть.

Делать ставки с перевесом на длинной дистанции выгодно, если вы умеете верно оценивать шансы и грамотно управлять игровым банком. Используйте ошибки букмекерских контор в свою пользу, но будьте готовы к серии из нескольких неудач.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!