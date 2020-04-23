«Неман» — «Энергетик». Прогноз: ещё один нерезультативный матч в чемпионате Беларуси

24 апреля в матче шестого тура чемпионата Беларуси «Неман» примет «Энергетик-БГУ». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гродненцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех минчан оценён букмекерами коэффициентом 3.36.

Букмекерские коэффициенты на матч «Неман» — «Энергетик-БГУ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Неман» — «Энергетик-БГУ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча «Неман» — «Энергетик-БГУ» (24.04.2020)

«Неман» в предыдущем туре в гостях уступил минскому «Динамо» со счётом 0:2 и опустился на 14-е место, то есть точнёхонько в зону стыковых матчей. У жёлто-зелёных по-прежнему пять баллов в активе. Хотя должное им отдать всё-таки стоит.

Леброн, Харден и Кавай снова в стороне. Могучий Яннис не оставил НБА выбора В НБА хватает суперзвёзд, но найти интригу в гонке за MVP не получается.

На протяжении всего матча гродненцы смотрелись с «динамиками» на равных, а в первом тайме даже могли заработать пенальти. Казалось, защитник хозяев, падая, заваливал игрока «оленей». Однако судья был неподалёку от эпизода и не увидел нарушения правил.



После перерыва бело-синие активизировались и стали чаще нагружать левый фланг гостей. Впоследствии именно оттуда получился голевой навес на Миху Горопевшека, который точно пробил головой. Второй же гол «Неман» пропустил в самой концовке. На последний штурм пошёл даже голкипер Дмитрий Дударь, но ошибка одного из его сокомандников позволила убежать динамовцам на пустые ворота.



«Энергетик-БГУ» в предыдущем туре снова оступился. У него, как и до этого, девять очков, однако теперь клуб спустился на шестую строчку. И если первое поражение пришлось на солидное «Торпедо»-БелАЗ (0:2), то в последнем матче минчане уступили раскочегарившейся «Городее» (0:1).



При этом «энергетики» играли у себя дома, но впечатление складывалось обратное. Гости владели инициативой, смотрелись острее хозяев и по итогу справедливо забрали три очка. Единственный гол после стандарта забил российский игрок Андрей Сорокин.

«Смолевичи» — «Динамо Минск». Прогноз: суровый Кучук исправит ошибки Гуренко Экс-наставник «Локомотива» накануне возглавил минчан.

Теперь «Энергетику» предстоит поездка в Гродно к местному «Неману». До этого команды встречались друг с другом дважды, было это в прошлом сезоне. Тогда «олени» выездную игру выиграли со счётом 4:2, а дома разделили очки, скатав ничью 1:1.

Однако мы бы не стали ждать высокой результативности от предстоящего матча. На своём поле жёлто-зелёные представляют собой силу, с который стоит считаться. К слову, в нынешнем сезоне дома они набрали четыре из шести возможных очков, а это солидные цифры.



«Энергетики» же заметно сдали по сравнению со стартом: в последних двух играх они не забивали и очков не набрали. При таких раскладах тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.98 выглядит вполне оправданным. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Неман» — «Энергетик-БГУ»

Обе команды на данный момент пребывают не в лучшей форме. Однако «Неман» на своём поле пока что не проигрывал и наверняка играть в свое удовольствие «энергетикам» не даст. Но последние не могут забить уже две игры. А потому мы бы не стали ожидать высокой результативности от предстоящего поединка.



Ставка: тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.98.