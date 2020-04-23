«Смолевичи» — «Динамо Минск». Прогноз: суровый Кучук исправит ошибки Гуренко

24 апреля в матче шестого тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» примут «Динамо Минск». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Динамо Минск» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех «Смолевичей» оценён букмекерами коэффициентом 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Динамо Минск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 24 апреля «Смолевичи» — «Динамо Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.46. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.45.

Анализ и прогноз матча «Смолевичи» — «Динамо Минск» (24.04.2020)

В чемпионате Беларуси сыграны всего пять туров, а минское «Динамо» уже успело сменить тренера. Сергей Гуренко вновь покинул команду, на смену ему пришёл экс-наставник «Локомотива» Леонид Кучук. Оснований для такого шага было предостаточно, поскольку старт сезона получился провальным.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

За месяц было набрано всего шесть очков, в результате чего минчане на данный момент находятся лишь на 12-м месте в турнирной таблице Высшей лиги. До зоны стыковых матчей всего один пункт. В Кубке страны ситуация ничуть не лучше, преодолеть четвертьфинальную стадию не удалось.

Вот только дело не только в результатах. Футбол в исполнении бело-голубых действительно был крайне бледным и даже унылым, а каждый гол давался с большим трудом. Нападение выглядело предсказуемо, что особенно бросалось в глаза на фоне организованных коллективов вроде «Руха» и «Городеи» (в обоих случаях подопечные Гуренко уступали со счётом 0:1).

Там динамовцы сбивались на банальный навал с бесконечными забросами и подачами с флангов: соперник насыщал зону перед штрафной площадью, преодолеть эти редуты через мелкий пас категорически не выходило, а с нестандартными действиями было совсем туго. Верх защитники снимали, да и на подборах работали неплохо.

Зайон ворвался в НБА, но не станет лучшим новичком года. Пройти мимо Моранта нельзя Букмекеры не сомневались в победе Уильямсона, а зря. На лидера «Мемфиса» давали коэффициент 4.50.

Несмотря на провальный дебют чемпионата, ничего ещё не потеряно. Все гранды белорусского футбола обильно теряли очки на старте сезона: БАТЭ и «Динамо-Брест» набрали по семь баллов, «Шахтёр» из Солигорска — пять. У «Ислочи» (девять) и «Торпедо-БелАЗ» (десять) дела обстоят лучше, однако возможности этих клубов заметно скромнее.

Леонид Кучук известен любовью к дисциплине и качественной обороне, его футболисты, как правило, отлично готовы физически. Вот только возможности провести предсезонку у него не имелось, латать дыры и закручивать гайки придётся на ходу. А это, в свою очередь, чревато осложнениями.

Впрочем, начинать придётся со скромных «Смолевичей», которые вовсю ведут борьбу за выживание. Три очка в пяти турах и 15-е место из 16 возможных — результат, понятное дело, слабый. Тут, правда, нужно делать скидку на календарь: подопечные Александра Бразевича уже успели отнять очки у «Динамо-Брест» (1:1) и «Шахтёра» (0:0), а также попить кровушки у «Ислочи» (0:1).

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Собственно, за пять поединков «смольные» ни разу не пропустили больше одного мяча, что о многом говорит. С созиданием и реализацией у них колоссальные проблемы, но грамотно действовать вторым номером в надежде на контратаку или стандарт эта команда умеет. Минчане примитивны в атаке, а потому вырисовывается закрытая и низовая игра.

Скорее всего, благодаря преимуществу в индивидуальном мастерстве и эмоциям после смены тренера гости затолкают один-два гола и добудут победу. Мы бы выбирали между П2 за 2.03 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 1.86. Любители рисковать могут подумать о П2 всухую за мощные 2.85. Что-то вроде 0:1 или 0:2 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч «Смолевичи» — «Динамо Минск»

«Динамо Минск» сменило тренера после слабого старта сезона, Леониду Кучуку придётся выстраивать игру на ходу. «Смолевичи» — крепкий коллектив, который за пять туров ни разу не пропустил больше одного гола и уже успел отнять очки у «Динамо-Брест» и «Шахтёра». Скорее всего, игра получится закрытой и низовой, однако гости за счёт преимущества в мастерстве затолкают свои один-два мяча.

Ставка: победа «Динамо-Минск» за 2.03.

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