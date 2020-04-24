«Славия» — «Минск». Прогноз: проверяем коэффициент 2.91 в матче чемпионата Беларуси

25 апреля в матче шестого тура чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» примет «Минск». Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Смолевичей» оценён букмекерами коэффициентом 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Славия» — «Минск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 25 апреля «Славия» — «Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Славия» — «Минск» (25.04.2020)

Субботняя программа шестого тура Высшей лиги Беларуси откроется в Мозыре, где сойдутся два представителя середины турнирной таблицы. «Славия» набрала семь очков и находится на седьмой строчке, а «Минск» разжился шестью баллами и располагается на 11-й позиции. Плотность высочайшая, один-два удачных поединка могут полностью перевернуть ситуацию.

Статистический прогноз: «Копетдаг» — «Ахал», ставка на матч чемпионата Туркмении Ставка с коэффициентом 3.80 на матч лидера чемпионата Туркмении.

У «Славии», конечно, поводов для оптимизма побольше. После поражения от «Слуцка» (1:3) удалось собраться с мыслями и пройти тяжелейший отрезок календаря с гордо поднятой головой: БАТЭ и «Динамо-Брест» были обыграны с одинаковым счётом 2:1, а ведь это два лучших клуба страны по итогам минувшего сезона.

Больше того — «славяне» находятся в шаге от выхода в финал Кубка Беларуси, поскольку в первом полуфинальном матче одолели на своём поле всё тот же БАТЭ (1:0). Правда, плотный график при скромных возможностях для ротации сказался в последующих турах — с «Рухом» (0:0) и «Ислочью» (1:3) удалось набрать всего один балл.

Тем не менее старт сезона однозначно следует считать удачным, а потенциальный выход в финал Кубка Беларуси и вовсе станет эпохальным достижением, поскольку команда не добивалась значимых успехов почти два десятка лет. Ответная битва с БАТЭ состоится уже 29 апреля, тренерский штаб наверняка держит её в голове.

«Файзканд» — «Истаравшан». Прогноз: «тигры» усмирят новичка чемпионата Таджикистана «Истаравшан» не набрал очков в трёх стартовых турах, пропустив за 270 минут девять раз.

А вот «Минск» после бодрого дебюта выдохся. Две победы в двух турах — над «Белшиной» и минским «Динамо», в каждом случае удалось отличиться трижды. А дальше всё посыпалось — три поражения подряд при отсутствии забитых голов. И ведь нельзя сказать, что календарь оказался каким-то особенно ужасным.

«Горожане» уступили «Энергетику-БГУ» (0:2), нестабильному БАТЭ (0:3) и скромному «Руху» (0:1). Возможности зацепиться за очки имелись (не считая разгрома от борисовчан), однако слабая реализация и невезение были против. Предыдущий гол они забили ещё в первом тайме поединка с минским «Динамо», то есть 315 минут назад.

«Худжанд» — «Регар». Прогноз: берём коэффициент 2.38 в матче чемпионата Таджикистана «Орлы» добыли шесть побед в семи предыдущих очных встречах.

Линия букмекеров выглядит вполне логично. «Славия», пожалуй, чуть сильнее, да ещё и получит преимущество своего поля, на котором в четырёх очных встречах добыла две победы при двух ничьих. Но грядущий ответный матч с БАТЭ гораздо важнее, а потому сюрпризы в составе вполне вероятны.

Любопытно, что в шести из семи последних очных встреч проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Для низового чемпионата Беларуси это абсолютно исключительный случай. Букмекеры дают на этот вариант мощнейший коэффициент 2.91. Но можно и выбрать кое-что попроще: обе забьют за 2.00 или аккуратный тотал больше 2 мяча за 1.71.

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Прогноз и ставки на матч «Славия» — «Минск»

Линия на исход кажется ровной, поэтому попробуем поймать хороший коэффициент. Статистика очных встреч удивляет — в шести из семи предыдущих случаев проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча», что для низового чемпионата Беларуси кажется аномалией. Проверим этот вариант.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.91.

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