Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи на UFC 249. С кем подерётся Хабиб?

Прямой трансляции UFC 249 даже коронавирус не помеха! Разбираем ставки на бой, дату которого карантин сдвинул с 18 апреля на 9 мая.

Как вопль боли в октагоне посреди притихшего зала прогремела новость о том, когда пройдёт бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи на UFC 249. Новая дата боя Фергюсона с Гейджи в Джексонвилле стала известна совсем недавно. Этот поединок будет главным событием карда UFC 249, а победителя уже ждёт Хабиб Нурмагомедов.

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Когда дата боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи

Дэйна Уайт сдержал обещание: UFC вернулась первой. Дата боя Фергюсона с Гэтжи на UFC 249 — 9 мая по местному и 10 мая по московскому времени. Поединок изначально должен был пройти 18 апреля, но под давлением властей США его пришлось отменить.



Благодаря губернатору Флориды, который позволил массовые мероприятия, бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи всё-таки пройдёт, но без зрителей. Всего в карде турнира UFC 249 — 12 боев. Всех бойцов и персонал протестируют на коронавирус.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Фергюсон — Гэтжи

7 главных боев в карде турнира UFC 249 покажет телеканал «Рен ТВ». Прямая трансляция начнётся в 04:15 мск. При этом ориентировочное начало боя Тони Фергюсона против Джастина Гэтжи приходится на 07:00 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Фергюсон — Гэтжи

Тони Фергюсон — фаворит поединка, по оценке букмекерской конторы ФОНБЕТ. Если Фергюсон победит Гэтжи, его победная серия составит уже 13 поединков. Сделать ставку на Тони Фергюсона можно с коэффициентом 1.52 (шансы 62%). На его соперника предлагают коэффициент 2.65 (шансы 36%). В 23 боях у Джастина Гэтжи 21 победа. Вероятность ничьей аналитики оценивают коэффициентом 45.00 (шансы 2%).

Букмекеры практически уверены, что бой закончится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.19 (82%). Вероятнее всего, что бой завершится в первом раунде. На это делают ставку с коэффициентом 3.05 (31%).

Вероятность нокаута эксперты оценили коэффициентом 1.68 (56%). На то, что один из бойцов завершит поединок болевым или удушающим, ставят за 3.05 (31%).

Других вариантов для ставок на бой множество. Вы можете сделать ставку 500 рублей на Фергюсон — Гэтжи бесплатно после регистрации в БК ФОНБЕТ.

Форма Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи

Тони Фергюсон не проигрывал с 2012 года. Тогда он уступил единогласным решением судей Майклу Джонсону. После этого на его счету 12 побед. В последний раз Фергюсон выходил в октагон в июне 2019 года. Он победил Дональда Серроне техническим нокаутом. Бой остановил врач.

Фергюсон готовился к бою с Хабибом, поэтому его подготовка выглядит куда основательнее на фоне соперника. Выглядит Фергюсон очень уверенно.

«Готов крушить лёд. Иду за Гэтжи. По-прежнему сосредоточен», — написал недавно Тони в своём «инстаграме».

Джастин Гэтжи в своём последнем на данный момент поединке тоже победил Дональда Серроне. В сентябре 2019 года он нокаутировал Ковбоя. Гэтжи проигрывал в своей карьере дважды. Последнее поражение датировано апрелем 2018 года. Тогда Гэтжи нокаутировал Дастин Порье.

К своему сопернику Джастин относится с уважением. Он даже дал прогноз, что Фергюсон сломает ему нос. Но это Гэтжи не пугает. «Я ожидаю, что Фергюсон сломает мне нос. Но операцию оплатит UFC, поэтому я не переживаю. Я давно планировал это сделать, проблемы с дыханием были во времена борцовской карьеры», — заявил боец. Кроме того, Гэтжи считает, что Тони Фергюсон опаснее Хабиба. «Каждый понимает, что будет делать Хабиб — он попытается вас сбить, прижать к стенке. Думаю, у него не выйдет взять меня в центре октагона, а у меня получится держаться подальше от ограды. Его стиль давно уже известен, а вот как победить Фергюсона, не знаю. Я попробую это выяснить, его разгадать сложнее», — подчеркнул Гэтжи.

Прогнозы экспертов на бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи

Изначально Тони Фергюсон должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым, но поединок сорвался. Уже в пятый раз! На этот раз россиянин не смог вылететь из страны. Всему виной — коронавирус.

Теперь Хабиб ждёт победителя боя Фергюсон — Гэтжи. На кону в этом поединке будет титул временного чемпиона и право подраться с Нурмагомедовым. Сам Хабиб считает, что его следующим соперником станет Джастин Гэтжи. Об этом рассказал менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.

«Следующим соперником Хабиба станет Гэтжи. Хабиб в этом уверен. Джастин сможет нокаутировать Тони Фергюсона. Хабиб думает, что будет сложный бой для Джастина, но Тони идеален для него по стилю. Гэтжи досрочно победит Фергюсона во втором или третьем раунде. Большинство прогнозов Хабиба сбываются. Раз он сказал, что Гэтжи победит, то на это можно ставить деньги. Хабиб видит то, что другие не замечают», — сказал Абдель-Азиз.

Дастин Порье тоже ставит на Гэтжи. По мнению бывшего временного чемпиона UFC, развязка в бое наступит быстро.

«Это ММА, здесь может произойти всё что угодно. Я бы поставил на Джастина, но я не в курсе, как у него дела с кардио. Если бой перейдёт в третий, четвёртый и пятый раунд, то шансов больше у Тони. Но я бы предположил, что Гэтжи победит в первых раундах», — подчеркнул Порье.

Но не все согласны с Хабибом и Дастином. Российский боец ММА Александр Шлеменко склоняется к победе Фергюсона.

«Гэтжи — хороший нокаутёр, панчер. Но Фергюсон не уступает ему в зрелищности. Так что я жду большую интригу. Ставлю больше на Фергюсона. Он более стабилен. Если посмотреть на его карьеру, он дрался с одними из сильнейших бойцов. Он попадал на них и побеждал. Гэтжи может заиграться, упасть. Его техника подразумевает риск. Плюс у Тони больше опыта. У него на протяжении многих лет идут одни победы, причём над сильными соперниками. Если ему удастся сохранить стабильность, он расправится с Гэтжи», — сказал Шлеменко.

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