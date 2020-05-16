«Унион» — «Бавария». Прогноз: Нойер, Боатенг и Алаба пропустят в Берлине

Футболисты долго сидели без игровой практики, а потому сюрпризов не избежать.

«Унион» примет «Баварию» в матче 26 тура чемпионата Германии 17 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты считают явным фаворитом гостей: поставить на подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех команды Урса Фишера оценён букмекерами коэффициентом 17.25.

Букмекерские коэффициенты на матч «Унион» — «Бавария»

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Унион» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

Анализ и прогноз матча «Унион» — «Бавария» (17.05.2020)

«Унион» к моменту возобновления сезона имеет в своём активе ровно 30 очков. Команда расположилась на 11-м месте и полностью соответствует званию стабильного середняка. Отрыв от зоны вылета составляет аж 12 баллов, так что гораздо легче представить расклад, при котором подопечные Урса Фишера вмешаются в борьбу за еврокубки.

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На вынужденный перерыв «железные» ушли не в самом приятном расположении духа. В 25-м туре случилось досадное гостевое поражение от «Фрайбурга» (1:3). Зато по ходу сезона клуб бил таких крепких орешков, как «Кёльн» и «Айнтрахт», обе «Боруссии» также недосчитались трёх очков. Так что берлинцы способны удивить.



Карантин, связанный с опасностью распространения коронавируса, встал на пути мюнхенской «Баварии» к очередному чемпионству. Мюнхенская машина до паузы набрала 55 баллов в 25 турах и сейчас лидирует в Бундеслиге. Отрыв от ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии» составляет четыре пункта.



Ханс-Дитер Флик стал рулевым баварцев с 11-го тура, с тех пор они потерпели всего два поражения. Любопытно, что красные не проигрывают в чемпионате Германии уже 11 матчей кряду, имея на этом промежутке лишь одну нулевую ничью с реактивным «Лейпцигом».

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Казалось бы, для гегемона немецкого футбола это в пределах нормы, однако стоит отметить результативность команды: в среднем за матч мюнхенцы забивали практически 3,5 мяча. Сумасшедшие цифры даже с учётом победных привычек красных.

Теперь «Баварии» предстоит выезд в Берлин к местному «Униону». Игра первого круга завершилась победой мюнхенцев со счётом 2:1, случилось это ещё при Нико Коваче. Но тут надо бы сказать, что «железные» дома играют гораздо лучше, нежели в гостях. За 12 домашних поединков «Унион» набрал 19 очков и имеет для 11-го места весьма неплохую разницу забитых и пропущенных (18:16).



Баварцы на выезде, конечно, набрали больше всех баллов в немецком чемпионате (26), однако в тех же 12 играх умудрились пустить 15 голов, а это далеко не самый лучший показатель в Бундеслиге. В том, что «Бавария» выйдет на предстоящий поединок фаворитом, нет никакого сомнения.



Но не стоит также забывать и о том, что футболисты не имели игровой практики весьма долгое время, а потому ждать от них стабильности все 90 минут едва ли придется. Всё это повышает шансы хозяев навязать борьбу.

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«Железные» же входят в топ-5 по количеству голов после розыгрышей стандартов. Физика, несколько высоких игроков и пара домашних заготовок зачастую дают свои плоды. При таких раскладах есть смысл рассмотреть гол «Униона» за уверенный коэффициент 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Унион» — «Бавария»

«Бавария», конечно, на выезде играет лучше всех в немецкой лиге, однако в 12 матчах пропустила 15 мячей, что далеко не лучший показатель. «Унион» дома играет бойко и едва ли станет тушеваться перед фаворитом. Проверим гол «железных» в предстоящем поединке. Футболисты долго сидели без игровой практики, а потому сюрпризов не избежать.



Ставка: «Унион» забьёт за коэффициент 2.05.