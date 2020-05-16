«Белшина» — «Витебск». Прогноз: худший клуб чемпионата Беларуси снова разочарует

В матче девятого тура чемпионата Беларуси «Белшина» сыграет с «Витебском» 17 мая. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Витебска» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Витебск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 17 мая «Белшина» — «Витебск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.58. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.08.

Анализ и прогноз матча «Белшина» — «Витебск» (17.05.2020)

Воскресная программа девятого тура Высшей лиги Беларуси откроется в Бобруйске, где местная «Белшина» сразится с «Витебском». Обе команды на данный момент выступают в полном соответствии с ожиданиями. Хозяева вернулись в элитный дивизион и тут же приступили к борьбе за выживание.

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Рассчитывать на что-то иное не представлялось возможным: финансовые возможности минимальны, состав скромный. Пока не получается ровным счётом ничего. В восьми турах удалось набрать всего два очка. Разумеется, с такими результатами команда занимает чистое последнее место.



В середине апреля «шина» сгоняли две ничьих. Сперва на выезде с «Неманом» (1:1), а затем в родных стенах со «Смолевичами» (1:1). В Гродно зацепиться откровенно повезло, в концовке хозяева имели заметное преимущество и легко могли вырвать победу, однако реализация оказалась никудышной.



А вот поединок с другим аутсайдером выдался равным, а оба гола состоялись в концовке. «Смола» в итоге ушла от поражения на 90-й минуте с пенальти. После этого клуб из Бобруйска потерпел три поражения подряд, всякий раз пропуская по два-три мяча: 2:3 от «Слуцка», 0:3 от «Динамо-Брест» и 1:2 от «Ислочи».

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У «Витебска» дела идут гораздо лучше. Это настоящий середняк чемпионата Беларуси, который исправно набирает очки в матчах с соперниками попроще и по возможности доставляет проблемы фаворитам. После восьми туров накоплено 11 очков. Этого вполне достаточно, чтобы входить в топ-10.



Ещё совсем недавно северяне чувствовали себя ещё комфортнее, вот только дальше календарь стал сложнее и результаты испортились. В трёх предыдущих турах удалось зацепить всего одно очко — 0:2 от «Ислочи», 2:3 от «Славии» и 0:0 с «Шахтёром» из Солигорска. Хотя тут нужно отметить, что во всех случаях коллектив выглядел достойно.



С «Ислочью» получалось грамотно действовать вторым номером до тех пор, пока вратарь не ошибся на выходе. Хозяева реализовали пенальти и спокойно довели дело до победы. С клубом из Мозыря получилось ещё драматичнее: «славяне» проигрывали со счётом 1:2 к 86-й минуте и умудрились забить дважды.

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Теперь «Витебск» получает отличную возможность закрыть неудачную серию. Соперник сильно уступает ему по уровню состава, а главное — пропускает почти по два мяча за игру. Больше того — «Белшина» пропускала абсолютно в каждом из восьми туров чемпионата Беларуси. То есть рассчитывать на 1-2 мяча гости могут, а оборона у них довольно крепкая.



Статистика очных встреч полностью на стороне северян: две победы и две ничьих. Правда, встречи датированы 2015 и 2016 годом, так что переоценивать значимость этого фактора не стоит. Мы бы выбирали между двух вариантов: П2 с нулевой форой за коэффициент 1.89 и Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.13. Альтернатива — ИТБ 1 гола «Витебска» за 1.92.

Прогноз и ставки на матч «Белшина» — «Витебск»

«Белшина» пропустила во всех восьми турах чемпионата Беларуси и заслуженно занимает чистое последнее место в турнирной таблице. Всего два очка в активе — это грустно. «Витебск» ещё совсем недавно входил в топ-3. Потом, правда, результаты просели, но там и уровень соперников оказался крепким. На наш взгляд, свой гол гости непременно забьют.



Ставка: ИТБ 1 гола «Витебска» за 1.92. Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.