«Кёльн» — «Майнц». Прогноз на Бундеслигу: Ут, Хектор и Брума приберегут голы на концовку

«Кёльн» примет «Майнц» в матче 26 тура немецкой Бундеслиги 17 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на подопечных Маркуса Гисдоля в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех команды Ахима Байерлорцера оценён букмекерами коэффициентом 4.05.

Букмекерские коэффициенты на матч «Кёльн» — «Майнц»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Кёльн» — «Майнц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз матча «Кёльн» — «Майнц» (17.05.2020)

К моменту возобновления немецкой Бундеслиги «Кёльн» находится в самой середине турнирной таблицы. За 25 туров он набрал 32 очка и занимает 10-е место. Понятно, что никакой борьбы за выживание тут не предвидится. Отрыв от зоны вылета составляет аж 14 очков, а расположившаяся на 16-й строчке «Фортуна» находится в десяти баллах.

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На вынужденную паузу «козлы» ушли в весьма хорошей форме. Для сравнения рассмотрим их выступления на старте чемпионата Германии, а именно — до начала ноября 2019 года. Тогда команду тренировал Ахим Байерлорцер (нынешний коуч «Майнца»), добывший лишь две победы в 11 играх. А с 12-го тура и по нынешний день с клубом работает Маркус Гисдоль, и его труды дают о себе знать. На этом отрезке при массе побед «Кёльн» проиграл только пять раз и скатал одну ничью. Но тут стоит отметить, что в списке поражений значатся не абы кто, а обе «Боруссии», «Лейпциг» и «Бавария».



С 12-го же тура Ахим Байерлорцер тренирует «Майнц-05». До паузы «карнавальники» под его руководством успели набрать 26 баллов и расположиться на 15-й строчке. Регламент турнира не претерпел изменений: два худших клуба по итогам сезона напрямую покидают Бундеслигу, а финишировавший на 16-й позиции проведёт стыковые матчи. Задача максимально проста — сохранить прописку в элитном дивизионе.

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Сделать это будет не так тяжело. Первая причина — вполне рабочий календарь (только три игры с представителями топ-8), а вторая причина — благоприятное расположение в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыковых матчей четыре балла, но и до 11 места столько же, а потому есть вполне осязаемые шансы подняться выше.



Однако осуществить это сразу после паузы будет проблематично. «Майнцу» предстоит выезд в Кёльн, а статистика очных встреч целиком и полностью за местным клубом. «Кёльн» ни разу не проигрывал «карнавальникам» на своем поле, одержав при этом три победы. Проверять лобовую победу «козлов» рискованно — всё-таки была длительная пауза, да и болельщиков на трибунах не будет, а это несколько снижает значимость места проведения поединка. Зато можно подумать над забитым мячом в промежутке с 76 минуты по конец второго тайма за крепкий коэффициент 1.86.

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Дело в том, что именно на этом отрезке «Майнц-05» пропускает чаще всего (18 голов). Вполне возможно, что дебют получиться сравнительно аккуратным и соперникам потребуется время, чтобы разбегаться. Но потом на фоне усталости свободных зон должно стать больше, а завершать тут есть кому.

Прогноз и ставки на матч «Кёльн» — «Майнц»

Работа Маркуса Гисдоля в «Кёльне» принесла свои плоды: команды выглядит куда интереснее, чем на старте. Бывший тренер «козлов» Ахим Байерлорцер теперь тренирует «Майнц» и сохраняет все шансы остаться в элите. Однако начать после паузы с победы немецкому специалисту будет трудно — его нынешний клуб очень часто проваливает концовки таймов. История игр «карнавальников» в Кёльне только усугубляет ситуацию.



Ставка: гол в интервале с 76-й минуты по конец второго тайма за коэффициент 1.86.