Как вести статистику ставок на спорт: учёт пари и основа успешного беттинга

Как вести статистику ставок и почему это важно? При игре на длинной дистанции вы можете снизить количество неудач и чаще побеждать. Вести учёт данных недостаточно, нужно уметь делать правильные выводы. Ниже ответим на главные вопросы.
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Почему важно вести статистику своих ставок
Профессиональный игрок обычно ставит в нескольких букмекерских конторах. Из-за этого сложнее считать доходы и расходы от беттинга.
Поэтому важно иметь статистику по всем выигрышам и проигрышам, чтобы варьировать размер ставок по выбранной финансовой стратегии.
Ведение статистики позволяет игроку определить свои сильные и слабые стороны. Для этого важно знать не только общее количество ставок, но и сколько из них были сделаны на конкретные типы пари и на определенные виды спорта.
Такие подробные статистические данные позволяют беттеру понять, по какому типу ставок у него чаще всего получаются выигрыши.
Концентрация на своих сильных сторонах позволяет минимизировать потери и исключить из игры виды убыточные виды ставок и спорта.
Учёт ставок на спорт помогает в оценке новых стратегий игры. Пробуя новую тактику игры в букмекерской конторе, беттер собирает статистику по выигрышам и проигрышам пари.
Спустя время можно использовать статистику, чтобы определить эффективность стратегии ставок и понять, стоит ли её использовать. Количество ставок для оценки эффективности стратегии каждый игрок определяет для себя сам. Мы рекомендуем сделать заключить не менее 100 пари на виртуальном счёте.
Математика в ставках на спорт:
Какие данные учитывать при ведении статистики ставок
Учитывайте общее количество пари, число видов ставок на отдельные спортивные дисциплины. Это позволяет беттеру точнее подходить к выбору спортивных событий, чтобы сделать ставку.
Для увеличения потенциальной прибыли игрок может повысить средний коэффициент всех сделанных ставок.
Ведение статистики, какие ставки и у каких букмекеров были сделаны, позволяет выбрать самую популярную для игрока букмекерскую контору.
То есть того букмекера, где чаще даются наиболее высокие по рынку котировки.
Как вести статистику ставок
В некоторых БК есть фильтр истории ставок. В нём можно указать диапазон размера ставки или величину коэффициента. Иногда можно сортировать только выигрышные или только проигрышные пари.
Но в большинстве случаев фильтр истории пари скудный и не выдаёт даже общий выигрыш по ставкам за определенный период, не говоря уже о других статистических данных.
Можно создать простую таблицу в Excel с полями:
- вид спорта;
- спортивное событие;
- тип ставки;
- сумма ставки;
- коэффициент;
- букмекерская контора;
- результат события;
- сумма выплаты.
Заносите каждую ставку в эту таблицу. Вы сможете сортировать данные по категориям и увидеть, где получаются лучшие результаты.
Процент прибыли вычисляйте, так называемый ROI, по формуле:
ROI = 100 х P / S, где P — чистая прибыль от всех пари, S — сумма сделанных ставок.
Например, вы сделали три ставки по 1000 рублей с коэффициентами по 1.50. Каждая из них оказалась удачной.
Тогда:
- P = 1500 рублей: 1000 х 1.50 х 3 – 1000 х 3;
- S = 3000 рублей: 1000 х 3;
- ROI= 50% = 100 х 1500 / 3000.
В Excel можно автоматизировать расчёты с помощью формул.
Принцип работы букмекерских контор:
Онлайн-верификаторы для ведения статистики ставок
Есть немало игроков, которые пользуются онлайн-верификаторами для ведения учета статистики своих ставок. Они добавляют каждую ставку на специальных биржах, где ведётся учёт:
- общего размера прибыли;
- ROI;
- количества ставок конкретных типов;
На верификаторах есть сортировка пари по видам спорта, по букмекерским конторам и так далее.
Работа с некоторыми верификаторами возможна в полностью автоматическом режиме. То есть вы выбираете через биржу спортивное событие и ставку. Данные по этому пари добавляются в историю ставок на бирже, а в букмекерской конторе автоматически делается ставка по выбранному вами событию. Размер ставки и другие ограничения беттер предварительно указывает в настройках.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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