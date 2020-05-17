Рассказываем, почему важно вести статистику своих ставок и как это делать.

Как вести статистику ставок на спорт: учёт пари и основа успешного беттинга

Как вести статистику ставок и почему это важно? При игре на длинной дистанции вы можете снизить количество неудач и чаще побеждать. Вести учёт данных недостаточно, нужно уметь делать правильные выводы. Ниже ответим на главные вопросы.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Почему важно вести статистику своих ставок

Профессиональный игрок обычно ставит в нескольких букмекерских конторах. Из-за этого сложнее считать доходы и расходы от беттинга.

Поэтому важно иметь статистику по всем выигрышам и проигрышам, чтобы варьировать размер ставок по выбранной финансовой стратегии.

Ведение статистики позволяет игроку определить свои сильные и слабые стороны. Для этого важно знать не только общее количество ставок, но и сколько из них были сделаны на конкретные типы пари и на определенные виды спорта.

Такие подробные статистические данные позволяют беттеру понять, по какому типу ставок у него чаще всего получаются выигрыши.

Концентрация на своих сильных сторонах позволяет минимизировать потери и исключить из игры виды убыточные виды ставок и спорта.

Учёт ставок на спорт помогает в оценке новых стратегий игры. Пробуя новую тактику игры в букмекерской конторе, беттер собирает статистику по выигрышам и проигрышам пари.

Спустя время можно использовать статистику, чтобы определить эффективность стратегии ставок и понять, стоит ли её использовать. Количество ставок для оценки эффективности стратегии каждый игрок определяет для себя сам. Мы рекомендуем сделать заключить не менее 100 пари на виртуальном счёте.

Математика в ставках на спорт:

Математика ставок на футбол и другой спорт: как обыграть букмекера, используя алгоритмы Букмекеры богатеют за счёт маржи, но обыграть их можно даже на дистанции. «Чемпионат» разбирает, как получить прибыль на ставках.

Какие данные учитывать при ведении статистики ставок

Учитывайте общее количество пари, число видов ставок на отдельные спортивные дисциплины. Это позволяет беттеру точнее подходить к выбору спортивных событий, чтобы сделать ставку.

Для увеличения потенциальной прибыли игрок может повысить средний коэффициент всех сделанных ставок.

Ведение статистики, какие ставки и у каких букмекеров были сделаны, позволяет выбрать самую популярную для игрока букмекерскую контору.

То есть того букмекера, где чаще даются наиболее высокие по рынку котировки.

Как вести статистику ставок

В некоторых БК есть фильтр истории ставок. В нём можно указать диапазон размера ставки или величину коэффициента. Иногда можно сортировать только выигрышные или только проигрышные пари.

Но в большинстве случаев фильтр истории пари скудный и не выдаёт даже общий выигрыш по ставкам за определенный период, не говоря уже о других статистических данных.

Можно создать простую таблицу в Excel с полями:

вид спорта;

спортивное событие;

тип ставки;

сумма ставки;

коэффициент;

букмекерская контора;

результат события;

сумма выплаты.

Заносите каждую ставку в эту таблицу. Вы сможете сортировать данные по категориям и увидеть, где получаются лучшие результаты.

Процент прибыли вычисляйте, так называемый ROI, по формуле:

ROI = 100 х P / S, где P — чистая прибыль от всех пари, S — сумма сделанных ставок.

Например, вы сделали три ставки по 1000 рублей с коэффициентами по 1.50. Каждая из них оказалась удачной.

Тогда:

P = 1500 рублей: 1000 х 1.50 х 3 – 1000 х 3;

S = 3000 рублей: 1000 х 3;

ROI= 50% = 100 х 1500 / 3000.

В Excel можно автоматизировать расчёты с помощью формул.

Принцип работы букмекерских контор:

Как работают букмекерские конторы: что это такое, как устроены и на чём зарабатывают Клиенты БК разбираются в спорте, но большинство играет в минус. Один простой трюк даёт букмекерам прибыль на дистанции.

Онлайн-верификаторы для ведения статистики ставок

Есть немало игроков, которые пользуются онлайн-верификаторами для ведения учета статистики своих ставок. Они добавляют каждую ставку на специальных биржах, где ведётся учёт:

общего размера прибыли;

ROI;

количества ставок конкретных типов;

На верификаторах есть сортировка пари по видам спорта, по букмекерским конторам и так далее.

Работа с некоторыми верификаторами возможна в полностью автоматическом режиме. То есть вы выбираете через биржу спортивное событие и ставку. Данные по этому пари добавляются в историю ставок на бирже, а в букмекерской конторе автоматически делается ставка по выбранному вами событию. Размер ставки и другие ограничения беттер предварительно указывает в настройках.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!